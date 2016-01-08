فى الثورات: أول مائة سنة صعبة

عرفت مصر أول ثورة لها فى التاريخ فى عهد الملك «بيبى الثانى» وكان مثلث الصراع فيها هو رجال الدين، والجيش وعامة الناس.

هذا الثالوث لم يتغير منذ 5950 عاماً قبل الميلاد حتى تاريخنا هذا.

وإذا كانت «الثورة» فى تعريفها العلمى هى عمل ضد القانون السائد والنظام الحاكم يهدف إلى تغيير هياكل النظام وبناء شرعية جديدة وقوانين مختلفة، فهى عمل جرىء وشجاع قد يصل إلى حد خطر الانتحار.

لذلك العمل الثورى الناجح هو الذى يعرف أهدافه، وأدواته وتوقيته.

لا توجد ثورة أبدية، ولا عمل ثورى لا ينتهى إلى نظام مستقر يعتمد على قواعد سياسية واضحة وقوانين راسخة.

ولا نظام ثورى له أهداف مفتوحة قابلة للزيادة والنقصان حسب الطلب وكلما دعت الحاجة، ولكن لديه أجندة واضحة ودقيقة منذ اليوم الأول.

ولا عمل ثورى يقوم - فقط - على هدم النظام القديم دون أن يكون لديه تصور واضح لشكل النظام الجديد الذى يسعى ويحلم ببنائه.

لا يمكن للثورى أن يكون «مقاولاً للهدد» فحسب دون أن يكون لديه مشروع بناء نظام جديد.

وأزمة «الثوار الجدد» أنهم يخلطون بين إسقاط الدولة وإسقاط النظام، فينتهى بهم الأمر - للأسف - إلى إسقاط ثورتهم وإجهاض حلمهم.

وأزمة الثوار الجدد أن «الشخص» عندهم أهم من «الموضوع» وأن تصنيف الناس بين نظام قديم ونظام جديد، وبين ثورى ورجعى، وبين فلول وإصلاحى، كلها تعتمد على الفترة الزمنية التى شارك فيها السياسى، وليس ماذا فعل بالضبط فى تلك الفترة.

إن هذا النوع من الفكر الإقصائى شبيه بمحاكم «المكارثية» فى أمريكا، ومعاداة البعث عقب الغزو الأمريكى للعراق، وحالة الفوبيا ضد الإسلام عقب 11 سبتمبر.

يجب أن يتحرر العقل الثورى من الثأر والتصنيف، وفكر العزل السياسى، ويدخل فى حالة النضج السياسى التى تقيّم الناس على أفكارهم وإنجازاتهم وليس على حقهم فى الفكر والاختيار السياسى.

إن أزمة الربيع العربى، باستثناء الحالة التونسية، ترجع إلى عدم نضوج فكر الثوار والراغبين فى التغيير، وعدم قدرتهم على بناء نظام جديد من خلال مشروع إصلاحى قادر على احتواء الجميع من خلال مصارحة فكرية نزيهة ومصالحة وطنية شاملة.

لذلك كله يقول البعض ساخراً إن الثورة مثلها مثل الزواج تكون صعبة للغاية فى أول مائة سنة!

*نقلا عن صحيفة "الوطن" المصرية.

