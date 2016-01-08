مسئولية القيادة.. والأفراد

تلعب القيادة فى الجماعات دوراً كبيراً فى نجاحها أو إخفاقها، انتصارها أو انكسارها، هناك قول شائع فى صفوف الإخوان يتناقلونه جيلاً بعد جيل هو أن «القيادة جزء من الدعوة»، لذا، كان لا بد من إعدادها -قبل أن تتقدم لموقعها القيادى- إعداداً صحيحاً وسليماً، ثقافة وأخلاقاً، ومن البديهى أن تكون هناك برامج لتحقيق ذلك، علاوة على مناسبتها لهذه المرحلة أو تلك، وملاءمتها لهذا الموقع أو ذاك، ومن البديهى أيضاً أن تكون هناك معايير لاختيار القيادات، أولاً: من حيث تحديد المهام المرتبطة بالمواقع المختلفة، وثانياً: من حيث توصيف القدرات والإمكانات المطلوب توافرها فى الأشخاص الذين يشغلون هذه المواقع، لقد كان (النبى صلى الله عليه وسلم) يتخير رسله وسفراءه، وقد قال: «وكل ميسر لما خلق له»، وقال أيضاً: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»، ولما كانت انتخابات القيادات داخل الإخوان تتم دون أى معايير مدروسة ومتفق عليها، فقد وجدنا فى العقود الأخيرة قيادات شغلت مواقع مهمة فى الجماعة وهى ليست لها أهلاً، الأمر الذى جعلها تقود الجماعة إلى نهايتها.

فى كتاب (النقد الذاتى للحركة الإسلامية)، وتحت عنوان «مشكلة المدلولات والقيادات فى الحركة الإسلامية»، يشير «أبوالسعود» إلى: «أن الحركات الإسلامية تنجح حين يقيض الله لها قيادة حكيمة متفهمة لمتطلبات العصر، مؤمنة بأن الدين الإسلامى لا يضيق بغيره من الأولين، وأنه حى تمتد الحياة به إلى النماء والتطور المتسامى، أما حين يرزأ الناس بقادة يتصورون الحركة الإسلامية حشداً لقوى الشباب، وتطويعاً لعقولهم، لتخضع لفكرهم المحدود القاصر، وحين تفسر «البيعة» للقائد على أنها «سمع وطاعة» بإطلاق، وحين يسود تقديس الزعماء أحياء وأمواتاً، وحين تقف القيادة من أهل الفكر المتحرر موقف العداء والاستنكار، حينئذ لن يكتب لهذه الحركة النجاح، بل هى تحفر قبرها بيدها، إذ يكون ضررها أكبر من نفعها، ويعظم مصاب الناس فيها»، ثم يقول: «والمشاهد فى الحركات الإسلامية أن نجاحها يتوقف إلى حد بعيد على شخصية قادتها، وهذا أمر معروف لمن له إلمام بعلم الاجتماع ومبادئه المتعلقة بالشعوب التى يغلب على أفرادها الجهل، وليس المقصود بالجهل هنا مجرد عدم القراءة والكتابة، ولكن المقصود هو الجهل بمضامين الحركة التى تتصدى لها القيادة، فإذا لم يكن للأفراد من الثقافة ما يمكنهم من فهم أغراض الحركة ووسائلها، فإنهم يتبعون القيادة حسبما سارت وأينما توجهت، وسرعان ما يختلط «موضوع» الدعوة بشخصية القائد، وسرعان ما يفتتن القائد بما يفيض عليه من الولاء الذى قد يصل فى بعض الأحيان إلى حد القداسة، وسرعان ما ينصرف عن تعليم الأتباع ما يجب أن يعرفوه من شئون الحركة ومناهجها ووسائلها، وحينئذ تتخذ الحركة صورة من صور «العقيدة» التى تسكن فى العقل الباطن، «تتحرك» بدافع من الشعور يجاوز الفكر المنطقى، ويغفل عن الأسباب والعواقب، وحين تصل الحركة إلى هذا الطور تكون قد وصلت إلى أخطر مرحلة فى حياتها العامة، هى مرحلة المغامرة أو المقامرة، فإما أن تقوم بعمل يرفعها درجات أو ينزل بها إلى أسفل الدركات، ومهما يكن الأمر، فلا يمكن أن تحقق مثل هذه الدعوة نجاحاً ذا بال أو أن تعمر طويلاً إذا افتقدت قائدها أو تخلى عنها من يقوم عليها».

لذا، نقول: إنها مسئولية الأفراد كما أنها مسئولية القيادة، سواء بسواء، يقولون «إن الشعب يأتيه الحاكم الذى يستحقه»، ويقولون أيضاً: «كيفما تكونوا يولى عليكم»، وهذان مثلان صحيحان، سواء جاءت القيادة عن طريق الانتخاب الحر، أو فرضت على الشعب جبراً وقسراً، فى الأولى هى تعبير عن وعى الشعب وقدرته ويقظته، وفى الثانية تكون تعبيراً عن ضعفه وغفلته، وما يصدق فى حق الحاكم والشعب، يصدق أيضاً فى حق قيادة الجماعة وأفرادها، يقول النبى (صلى الله عليه وسلم): «الدين النصيحة.. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولملائكته ورسله ولأئمة المسلمين وعامتهم»، لقد سمى رسول الله النصيحة ديناً، لما لها من شأن وتأثير فى حياة الفرد والجماعة، إنه ليس أفسد للأفراد ولا لضمائر العباد من الاستبداد والجور، فلا طمأنينة لخائف، ولا راحة لحاذر، ولا رأى لأسير؛ سواء كان أسير رهبة أو رغبة، ويتفاوت الأفراد تفاوتاً بيناً فى قدرتهم على الصدع بما يعتقدون أنه الصواب فى مواجهة الطغيان، لذا، كان من إكبار النبى وتشجيعه وتحفيزه لقولة الحق، حديثه المشهور: «أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله»، إن من حق، بل من واجب الأفراد داخل الجماعة -أى جماعة- أن يمارسوا دورهم فى التعبير عن رأيهم، وأن يراجعوا مسئوليهم وقياداتهم فى مواقفهم وقراراتهم، وأن يحاسبوهم عن أى أخطاء يرتكبونها، لكن ذلك -للأسف- لا يحدث.

فى كتابه القيم (الفكر الإسلامى وقضايانا السياسية المعاصرة)، يقول الريسونى: «وأما النبى الكريم -عليه الصلاة والسلام- فقد سمح لكل من شاء أن يقول ما شاء، سواء من المؤمنين به، أو من المكذبين له، ولم يزجر ولم يعاقب أحداً على رأى عبر عنه، أو على اعتراض تقدم به، والسيرة النبوية مليئة بالاعتراضات التى صدرت -بالحق أو بالباطل- على مواقف وتدابير ارتآها أو أمضاها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكان بعضها أحياناً يتسم بالخشونة وقلة الأدب، ولم يكن عليه السلام يواجهها إلا بالرفق والصفح وسعة الصدر، ومن يقرأ بداية سورة الحجرات يجد ذلك صريحاً»، ثم يقول: «وحتى زوجاته فى بيته، كان لهن معه آراء واعتراضات ومراجعات، وفى حديث (متفق عليه) لعمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قال: والله إنا كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمراً، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، قال: فبينا أنا فى أمر أتأمره إذ قالت امرأتى: لو صنعت كذا وكذا -قال- فقلت لها: ما لك ولما ها هنا فيما تكلفك فى أمر أريده؟ فقالت لى: عجباً لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى يظل يومه غضبان، فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بنية إنك لتراجعين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه..».

*نقلا عن صحيفة "الوطن" المصرية.

