الجيش العراقي أسسه البريطانيون ويعيد تأسيسه الأميركيون

احتفل العراقيون هذا الأسبوع بمرور 95 عاماً على تأسيس جيشهم. قبل التأسيس عام 1921 كان أفراده وضباطه جزءاً من الجيش العثماني. وكان الشعب معادياً للدولة وللجيش معاً لأسباب كثيرة. أهمها أن السلطان كان يرسل أبناءه إلى البلدان البعيدة لخوض حروب لا طائل منها فيقتل منهم من يقتل، ويعود من يعود، إما مشوهاً أو خاضعاً لقيادة تأمره بقمع أهله ومواطنيه وإجبارهم على دفع الضرائب والجزية.

هذا العداء بين الدولة وجيشها من جهة، والشعب من جهة أخرى، استمر خلال عهود الدولة الوطنية، خصوصاً في مراحلها الأولى عندما كان المندوب السامي البريطاني السير بيرسي كوكس يشرف على تأسيسه، ويعين الوزراء من الضباط العثمانيين السابقين (منهم نوري السعيد) الذين انضموا إلى الشريف حسين في ثورته ضد العثمانيين.

منذ تأسيسه إلى اليوم مر الجيش العراقي بمراحل كثيرة. كانت عقيدته في العهد الملكي مطعمة بـ»عروبة هاشمية»، لكن مهمته الأساسية كانت حماية عرش يراه العراقيون منحازاً إلى البريطانيين، خاضعاً لسياساتهم في المنطقة، وكانت تنمو في داخله قيادات مخالفة لهذه السياسة يغذيها المد القومي العروبي القادم من مصر وسورية، إلى أن كان انقلاب عام 1958 المتأثر بحركة الضباط الأحرار في مصر، وبطرد الاستعمار البريطاني وبدء انحسار دور لندن في المنطقة وفي أفريقيا.

لكن انقلاب عبد الكريم قاسم لم يدم طويلاً إذ انقلب عليه ضباط أكثر تأثراً بسياسة عبد الناصر بقيادة عبد السلام عارف. ودخل الجيش في السياسة من أوسع أبوابها، وأصبحت طموحات المؤسسة العسكرية لا تعني شيئاً للضباط سوى كونها وسيلة للوصول إلى الحكم.

في هذه المرحلة المضطربة من ستينات القرن الماضي وقع خلاف بين القوميين العرب والبعثيين (للطرفين أهداف واحدة) فقاد اللواء أحمد حسن البكر انقلاباً بعثياً وتسلم قيادة مجلس الثورة ورئاسة الجمهورية. بدءاً من هذه المرحلة أصبحت عقيدة الجيش عروبية بعثية، لكن مهمته الأساسية كانت حماية الحكام الجدد، إلى أن أزاح صدام حسين البكر، وبدأ تعزيز الحرس الجمهوري لحماية حكمه على حساب الجيش الذي غرق في حرب الخليج الأولى في مواجهة إيران. بعد هذه الحرب التي استمرت ثماني سنوات، غزا صدام الكويت ومني بهزيمة كبيرة تركت أثرها مادياً ومعنوياً في المؤسسة العسكرية، ما أتاح للأميركيين في 2003 احتلال العراق من دون مقاومة تذكر.

منذ الاحتلال، وقرار الحاكم «المدني» بول بريمر حلّه والجيش يعاني من عدم خبرة القادة الجدد بعدما سرّح قادته أو لجأوا إلى مقاومة تحولت في ما بعد إلى تنظيم «القاعدة»، و»النقشبندية» (بزعامة عزة الدوري) ثم «داعش»، بزعامة «الخليفة» أبو بكر البغدادي الذي كان ضابطاً في عهد صدام، ما اضطر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لإعادة بعضهم إلى الخدمة.

الجيش العراقي يخوض اليوم حرباً أهلية في مدن يسيطر عليها الإرهابيون، وبعضهم كان في صفوفه. ويواجه أيضاً وضعاً سياسياً شديد الصعوبة، فهناك جماعات مسلحة نشأت على هامشه ولاءاتها طائفية وليست وطنية. منها الجماعات المنضوية في إطار «الحشد الشعبي»، ومسلحو العشائر، و»البيشمركة» الكردية، كما يعاني من الخلاف بين هذه الجماعات والأميركيين الذين يشرفون على تدريبه وتسليحه.

في عيد الجيش عدد وزير الدفاع خالد العبيدي بعض أسباب ضعفه قائلاً إن «ضعف أداء القوات العراقية وترهل قياداتها، إضافة إلى تفشي الفساد، من أبرز أسباب سقوط الموصل في يد داعش». وأضاف أن «ما حصل من نكسة كانت بسبب ضعف الأداء وقلة الانضباط، إضافة إلى انعدام ثقة أبناء الشعب» بالمؤسسة العسكرية. واعتبر أن الفساد «المستشري في البناء غير السليم في التسليح والتجهيز والإدارة والدعم عوامل إضافية أسهمت في انهيار وحدات الجيش التي كانت مرابطة» في نينوى.

نسي العبيدي، أو لم يشأ القول إن المذهبية أهم عامل من عوامل ضعف الجيش الذي أسسه البريطانيون ويعيد تأسيسه الأميركيون. ولكل من الاستعمارين هدفه في العراق وفي الإقليم. ونسي أن يطرح السؤال الأساسي: كيف يمكن تأسيس جيش واحد في بلد مقسم.

*نقلاً عن "الحياة"