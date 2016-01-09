المملكة.. مزيدا من المفرحات..!

من بعد عاصفة الحزم، والشارع العربي والإسلامي في نشوة وفرح مستمرين، لا سيما أن الحرب في اليمن من جنوبه إلى شماله وجيش التحالف في انتصارات متتالية في دحر عدوان الحوثي وصالح، وها هي قد قاربت بإذن الله على النهاية مع محاولات إيران المستمرة لتغذية فلولها الحوثية المندحرة بالسلاح والعتاد من مصادر شتى بالتهريب وغيره.

محاولات الأمم المتحدة تلميع ميليشيات الحوثي وصالح، وتكبير شأن أتباعهم في المحاورات والمفاوضات وإنهاء الحرب، ليست في مكانها، فهؤلاء لم يعتادوا على مثل هذه القضايا، فهؤلاء دأبهم استعباد البشر والقتل والتعذيب والسجون والمعتقلات للمخالف، ولا يعرفون لغة السلم والسلام وحق البشرية في العيش الآمن والمستقر، حياتهم العيش على الحروب وافتعال الفتن هنا وهناك. هكذا كان دأبهم في الحقب الماضية حتى مع من تحالفوا معه اليوم، وهو الرئيس المخلوع صالح لقتال أمتهم وشعبهم.

إلى المملكة.. مملكة الأمة العربية والإسلامية، مزيداً من الإنجازات والأفراح، فصراخ العدو على قدر الألم، فقطع رؤوس مثيري الخراب والدمار بالأمس، وبعد محاكمات عادلة مرت على كل درجات التقاضي وبكل شفافية ونزاهة، هو حق من حقوق المملكة في ما فعلته، لكن إيران أبت إلا أن تفتعل الأزمات مع جيرانها، وهذا ديدنها، فبدل أن تؤيد مثل هذه الأحكام لينقطع دابر شر التكفير وأهله، وهي تدعي محاربتهم في العراق وسوريا، نراها تعترض على إعدام رجل واحد من أصل 46 مدانا. فنحن لم نعترض على موت واحد منهم بل لو كانوا من أولادنا لسلمناهم إلى العدالة ليأخذوا جزاءهم وفق الشرع والقانون لأنهم مفسدون في الأرض.

الاعتراض الشعبي على إعدام سين من الناس في إيران وغيرها هذا شأنهم كان بتأييد حكومي أو غيره، ولكن أن تطلق يد المعترضين بأن يدمروا ويخربوا بعثات دبلوماسية مصونة ومحفوظة بالمعاهدات الدولية والقوانين التي اتفقت عليها الدول، فهذا لا شك فيه تصرف غير مقبول ومدان من الجميع.

الآن إيران بعد أن أعطتهم الحرية بالدمار والخراب تعتذر وبسرعة، فتعتقل أربعين عنصراً من عناصرهم، ولكنها لم تتدارك ما حاولت تداركه وخطره مستقبلاً فجاء رد المملكة العربية السعودية صاعقاً مجلجلاً تبعتها مملكة البحرين والسودان وأنا متأكد أن هناك دولاً خليجية وعربية ستتبعها.

لقد تعودنا على سياسة إيران الحماسية في القرارات المصيرية وغيرها مع دول الجوار، على رأسها أفعالها عند دخول التحالف إلى اليمن ومحاربة المعتدين من الحوثيين وصالح.

كنا نتمنى معاشر الخليجيين شعوباً وحكومات أن تتوب إيران وتثوب وتكفر عن خطاياها الماضية تجاهنا جميعاً منذ قيام ثورتها البائسة، وتصديرها حيث لم تجد لها الأرض الخصبة إلا من أعداء الأمة من الذين باعوا أوطانهم نظير خدمتها وطوع أمرها.

إذاً فلتنتظر إيران تداعيات سوء أفعالها الماضية والحاضرة من الشعوب الخليجية وحكوماتها التي حافظت على حسن الجوار طويلاً، ولم تقدر لها ذلك، حين تبدأ بالمقاطعة وتفعلها على المستويين الشعبي والرسمي وإلى أمد بعيد. والله المستعان.

• نبارك كثيراً

اتفاق العملاقين الإسلاميين السعودي والتركي هو الذي سيقطع دابر كل صادع رأسه في المنطقة.

*نقلا عن صحيفة "القبس" الكويتية.