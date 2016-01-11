النمر الورقي وتاريخه الحافل بالبلطجة!

لم يكن يتوقع ملالي طهران، على اختلاف مواقعهم السياسية والدينية، أن ينقلب السحر على الساحر، في قضية اقتحام رجال أمنها بملابس مدنية سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، فقد أرادت أن تبعث رسالة إلى الرياض، فجاءتها الرسالة بأقوى مما تصورت فتركتها تترنح من وقع الصفعة.

فلم تكن سلطات طهران تتوقع رد الفعل القوي والقاسي من السعودية على حادثتي السفارة والقنصلية، فكان أن تحطمت كل مخططاتها، ولاسيما بعد قرار السعودية قطع العلاقات الديبلوماسية معها، وهو ما أتبعه قطع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إيران تضامنا مع الأشقاء، فيما خفّض أشقاء آخرون تمثيلهم الديبلوماسي في طهران، واستدعى بعضهم الآخر السفراء للتشاور في رد على الاعتداء الإيراني، حتى وصل التضامن للأصدقاء في تركيا وغيرها من الدول، إضافة إلى إدانة مجلس الأمن ودول العالم لحادثة الاقتحام وتحطيم محتويات السفارة التي يحميها القانون الدولي، فكان التخبط الإيراني تجاه ردود الفعل التي لم تكن تتوقعها بهذه الحدة، فبدأت بمحاولات التهدئة وفتح خطوط اتصال مع السعودية لتخفيف التوتر، وقد رأينا ساستها يهرعون للكويت لتكون وسيطهم مع المملكة، فجاء نائب وزير خارجية طهران يوم الخميس الماضي حاملا رسالة قادته لتوسط الكويت في الأزمة.

كما عملت إيران على حرف الأنظار عن المسألة بالادعاء أن طيران التحالف العربي قد قصف سفارتها في صنعاء، وهو ما نفته الوقائع والصور ليزداد المأزق الإيراني في ذلك، وكل ما نرجوه ألا تتدخل الكويت في مسار التهدئة لأنها بذلك ترمي طوق نجاة لساسة طهران من مأزقهم الذي يزداد.

وعلى أرض الواقع تشير الأحداث التاريخية إلى أن إيران متورطة بحوادث «بلطجة» ديبلوماسية كثيرة على امتداد تاريخ ثورة الخميني منذ عام 1979، فطهران بدأت مسلسل الاعتداء على البعثات الديبلوماسية داخل بلادها وخارجها، من ثورة الخميني على نظام محمد رضا بهلوي، وإعلان الجمهورية الإسلامية، بدأت باقتحام السفارة الأميركية في طهران في نوفمبر 1979 واحتجاز الرهائن الأميركيين الذين كانوا فيها وعددهم نحو 52 موظفا، وظل هذا الاقتحام والاحتجاز أكثر من 444 يوما حتى عام 1981 عندما وقعت اتفاقية مع واشنطن تم بموجبها الإفراج عن الرهائن.

ثم انتقل نشاط طهران في الاعتداءات الديبلوماسية للخارج، فكان اغتيال السكرتير الأول في سفارة الكويت لدى الهند مصطفى المرزوق، في يونيو 1982، وبعدها بعامين اغتيل الديبلوماسي الكويتي نجيب الرفاعي، وتم توجيه الاتهام آنذاك إلى إيران بالوقوف خلف عمليتي الاغتيال. وفي عام 1983 اتهمت إيران بدعم حزب الله في تفجير السفارة الأميركية في بيروت.

وبالعودة إلى البعثات الديبلوماسية في طهران، فقد تم اقتحام السفارة السعودية عام 1987 واعتدي على القنصل العام فيها واعتقل من قبل الحرس الثوري الإيراني، على خلفية منع السلطات السعودية الحجاج الإيرانيين من استغلال موسم الحج وتنظيم مظاهرات سياسية الأمر الذي لم يعجب الحجاج فقاموا بعمليات شغب تصدت لها السلطات السعودية، فاقتحم رجال الحرس الثوري سفارة الرياض في طهران، وقاموا بما قاموا من تخريب واعتداء، لم ينته إلا بمفاوضات أطلق على أثرها القنصل السعودي.

ولم تسلم السفارة الفرنسية من اعتداء «بلطجية» طهران الذين تظاهروا أمامها في فبراير عام 2006 احتجاجا على نشر صحف فرنسية رسوما مسيئة، ورشقوا مبنى السفارة بالزجاجات الحارقة والحجارة فحطموا النوافذ، ولم تكن لديهم أوامر بالاقتحام فاكتفوا بذلك. كما جرى اقتحام السفارة البريطانية في نوفمبر 2011 احتجاجا على فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي، فحطم المقتحمون نوافذ السفارة وأحرقوا العلم البريطاني.

ولعل ما هو غير بعيد عنا ما جرى للسفارة السعودية في واشنطن عام 2011 عندما اكتشف مخطط اتهمت فيه طهران، لتفجير السفارة واغتيال السفير السعودي في أميركا عادل الجبير الذي يشغل اليوم منصب وزير خارجية الرياض.

من كل ذلك يتضح أن لساسة طهران تاريخا حافلا باختراق القانون الدولي، ولاسيما في مسألة السفارات التي تتحمل حكومات الدول مسؤولية تأمين الحماية لها ومنع أي محاولات اعتداء عليها، فقادة طهران لم يتوقف الأمر عند عدم منعهم المتظاهرين من اقتحام السفارات ــ وآخرها السفارة السعودية ــ بل تورطوا في هذه الاعتداءات، وخير دليل أن من قادة اقتحام الـ444 يوما للسفارة الأميركية عام 1979 واحتجاز الرهائن هو رئيس إيران السابق محمود أحمدي نجاد، وفي الحادثة الأخيرة رأينا المقتحمين للسفارة السعودية يلتقطون الصور مع زملائهم من رجال الأمن في دلالة واضحة إلى أن ما جرى كان بتخطيط وتنفيذ حكومي عبر جناح الحرس الثوري.

ولكن المخطط انقلب على رأس مدبريه فكانت النتائج وبالا عليهم، وستستمر، فقد أبرز حادث الاقتحام، وما تلاه من ردود فعل وتحركات أن أيران لا تعدو أن تكون نمرا من ورق تحجم وعرف قدره عندما رأى من يقفون بوجهه بقوة وحزم، فتراجع وتقهقر وعاد إلى حجمه الطبيعي. والمطلوب الآن من العرب استثمار هذا الظرف لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة العربية بشكل عام، من لبنان إلى سورية والعراق وصولا إلى اليمن، لأنهم بذلك يبدأون عصر الأمة الجديد، بشرط أن يتخلى بعض العرب عن مواقفهم الرمادية ويعلنون سياساتهم بوضوح وبدون مراوغات.

* نقلا عن "الراي"