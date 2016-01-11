عن حالنا ومستقبل الإخوان

السؤال الأول: كيف يمكن تفسير ظاهرة اتساع قدرات ونفوذ المتطرفين؟

الإجابة: لأننا طيلة الوقت نواجه المتطرفين ولا نواجه التطرف، ونقاوم الإرهابيين ولا نقاوم الإرهاب. كما أن العوامل التى تغذى التطرف لا تزال سارية، منها تأخر التغيير السياسى، وعدم القيام بالإصلاح الدينى، وحاجة بعض الأنظمة الحاكمة إلى التنظيمات الدينية كى تؤدى لها خدمات تعينها على البقاء فى السلطة، وضعف البديل المدنى، وتعويل أطراف فى الخارج على هذه الجماعات فى خدمة مصالحها، وتردى التعليم، وقسوة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

السؤال الثانى: هل هناك مستقبل لجماعة الإخوان؟ وهل بوسعها أن تعود من جديد أم أن هناك بديلاً ثالثاً لا نراه؟

الإجابة: تسير الحركات الدينية بطريقة حلزونية متصاعدة، تُضرَب فتتراجع ثم لا تلبث أن تعود أوسع وأقوى مما كانت عليه، نتيجة عدة أسباب، أولها استخدام السلطة لها وتوظيفها فى تحقيق أهداف ترتبط بتعزيز وجود الحاكم فى كرسيه، والمثل الصارخ على هذا استخدام السادات للجماعات الدينية فى ضرب اليسار، وثانيها اشتغال هذه الجماعات على العمق الاجتماعى، عبر تطبيب عوَز بعض الفئات الاجتماعية، مستغلة انسحاب الدولة من تقديم الخدمات أو تخفُّفها من هذا، والثالثة استغلال الخطاب الدينى المبثوث من على المنابر وغيرها والذى يربط الدين بالسياسة بصور وأشكال شتى، والرابعة وجود قوى إقليمية أو دولية فى حاجة إلى الإخوان أو غيرهم فى سبيل تحقيق أهدافها والدفاع عن مصالحها، والخامسة هى غياب البديل المدنى. ولا سبيل لوقف هذه العملية سوى بوجود البديل المدنى الحقيقى الذى يقوم على توافر التنوير والحريات العامة، وتداول السلطة، والتعددية السياسية، واستقلال القرار الوطنى.

السؤال الثالث: هل العنف مكون رئيسى من مكونات حركات الإسلام السياسى؟

الإجابة: يوجد الكثير من الحمولات الفكرية والفقهية لدى هذا التيار تدفع إلى العنف وتبرره، علاوة على ظروف موضوعية تجعله قادراً على تسويق عنفه هذا لدى بعض الأوساط الاجتماعية، خاصة مع انقباض ظروف الناس واشتدادها.

السؤال الرابع: ما الذى قاد الأحوال فى بلادنا إلى ما آلت إليه رغم توافر الرغبة القوية فى التغيير؟

الإجابة: أعتقد أن المشكلة الرئيسية التى واجهتنا، ومن دون مواربة، هى أن الثورة السياسية سبقت فى بلدنا الثورة الفكرية التى هى مقدمة لازمة للإصلاح الدينى، فبعدهما يصير الأمر سهلاً، حين تتذلل كل العقبات التى يصنعها الجهلاء والمغرضون والقابلون لتزييف الوعى والإرادة أمام الذين يطالبون بعقد اجتماعى جديد بين الناس والسلطان. ومنذ البداية كان أمام السلطة التى تنازل لها مبارك طريقان للحفاظ على الدولة، الأقصر هو الانتصار لمطالب الثورة، والأطول هو تصفيتها بمساعدة الإخوان، فاختارت الطريق الثانى، وسنظل ندفع ثمن هذا الاختيار، الذى لا تزال آثاره سارية حتى اللحظة الراهنة. وإذا أردنا أن نعبر الأزمة التى نمر بها علينا أن نعود لنسلك الطريق القصير ففيه السلامة.

* نقلا عن "الوطن"