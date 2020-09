معركة السعوديين لصدّ الفُرس معركتنا أيضاً

إننى هنا أعترض على النظرة الضيقة التى تتغافل عن كون المعركة الدائرة، اليوم، بين إيران والسعودية هى مجرد حلقة من حلقات معركة أوسع يحاول فيها السعوديون والمصريون التصدى بجسارة للمخطط الغربى لتفتيت الدول العربية. إنه المخطط الواضح الذى بدأ بغزو العراق وتفكيك الدولة العراقية عام 2003، والذى تجد فيه أطماع التوسع الإيرانية مرتعا لتعزيز نفوذها، بخلق ميليشيات شيعية تأتمر بأمرها فى العراق وسوريا واليمن وسائر دول الجوار الخليجية. إننى أعتقد بصراحة أنه واهم هو كل مَن يظن فى مصر أننا بعيدون جغرافيا عن أطماع التوسع إلإيرانية، فلقد قطع الملك الفارسى قمبيز المسافة بين فارس ومصر، وجاءنا غازيا على رأس جيشه، فى القرن الخامس قبل الميلاد، فى عصر كان فيه جندى المشاة عماد الجيوش المحاربة، وكان الحصان فيه الآلة العسكرية الرئيسية. كذلك أرى أنه واهم هو مَن يعتقد أننا فى مصر بمنجى من مخالب أطماع الفرس، التى تنحرف بالمذهب الشيعى وتستخدمه وتوظفه كحصان طروادة، للتغرير بالشيعة العرب لجذب ولائهم ولاقتحام الدول العربية وبناء قواعد للنفوذ الإيرانى داخلها. بناء على ما تقدم، فإننى أرى أنه واهم كل مَن ينكر دور الفرس وحرسهم الثورى الواضح للعيان فى تمزيق دولة العراق على أساس اضطهاد السُّنة وإذلالهم، وهو دور يشبه دور قطيع الضباع فى الانقضاض على الفريسة وتمزيق أشلائها، بعد أن مهد لهم الغزو الأمريكى التربة،

وأسقط لهم الفريسة العراقية على الأرض، وفكَّك لهم الجيش الوطنى العراقى. فضلا عن ذلك، أعتقد جازما أنه واهم هو كل مَن يتصور أن النظام الإيرانى، المُغرم بتصدير مبادئ الثورة الطائفية وحكم الملالى إلى العالم العربى، بعيد بحكم أطماعه عن المساهمة بوعى أو بدون وعى فى تنفيذ استراتيجية تفكيك الأقطار العربية، التى نشرها الدبلوماسى الإسرائيلى عوديد يانون، فى فبراير عام 1982، فى مجلة كفونيم العبرية الناطقة باسم الحركة الصهيونية، بعنوان: «استراتيجية من أجل إسرائيل»، والتى ظهرت آثارها بعد سنوات فى مشروعات الشرق الأوسط الجديد فى الغرب. لقد تُرجمت هذه الاستراتيجية إلى اللغة الإنجليزية، بقلم إسرائيل شاحاك، تحت عنوان: the zionist plan for the middle east، أى الخطة الصهيونية للشرق الأوسط، وتم تبنيها من جانب أجهزة إسرائيل باعتبارها استراتيجية تضمن أمن إسرائيل وعدم تعرضها مرة أخرى لحرب عربية خطرة وكاسحة مثل حرب أكتوبر 1973. تضمن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية المبكرة الأمن بعيد المدى لإسرائيل، من خلال تقديم اقتراح يقضى بصراحة وجسارة، من جانب يانون الدبلوماسى الإسرائيلى المذكور، بضرورة بذل الجهود اللازمة من جانب إسرائيل وحليفاتها، لإنجاز مهمة تفكيك وتفتيت الدول العربية المركزية الكبرى، التى ساهمت فى نجاح حرب أكتوبر، وهى مصر وسوريا والسعودية والعراق. إن هذا الهدف يتحقق، من وجهة نظر يانون، من خلال إذكاء الصراعات الداخلية فى هذه الدول، وذلك بتثوير الخلافات وتفجير التناقضات الموجودة أصلا داخل المجتمعات العربية على الأصعدة الاجتماعية أو العرقية أو المذهبية. كان «يانون» يدعو إلى وضع العراقيل أمام محاولات تسوية هذه التناقضات واستثمار الأخطاء العربية، من أجل تأجيج الخلافات ومنع التوصل إلى صيغ للتعايش والوحدة بين أصحابها فى إطار الدولة العربية الوطنية الموحدة. إننى أعجب: كيف لا تنتبه إيران إلى أنها تخدم استراتيجية يانون الإسرائيلى من خلال الدور المُؤجِّج للنزاعات الطائفية، والذى يقوم به الحرس الثورى الإيرانى مع الميليشيات الشيعية العراقية والسورية التابعة له؟! من المستحيل من وجهة النظر الموضوعية أن يكون هذا دورا بنَّاء فى محاربة تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا. على العكس تماما، فإن سياسات إلإذلال للعرب السُّنَّة والتنكيل بهم فى العراق وسوريا هى التى تمنح تنظيم داعش البيئة البشرية الحاضنة وتوفر له المدد البشرى من أبناء السُّنَّة الذين يدفعهم الاضطهاد الإيرانى والشيعى للاستجارة من رمضاء إيران بنيران داعش. أما فيما يتعلق بالمشهد الراهن، فإنه حقا لَشخص واهم هو مَن يظن أن نجاح إيران- حاشا لله- فى تنفيذ مخططها لتمزيق الدولة السعودية وإنشاء دويلة شيعية فى المنطقة الشرقية سيكون الخطوة الأخيرة فى مسار الأطماع التوسعية الفارسية المُتَّشِحة بالرداء الشيعى.

إن مثل هذا النجاح الإيرانى إذا سمحنا له بأن يتحقق فسيفتح الشهية الفارسية للتقدم نحو مصر، التى ستكون قد فقدت ظهيرها وجناحها السعودى مثلما فقدت من قبل ذلك ظهيرها وجناحها العراقى لصالح التوسع الإمبراطورى الفارسى. إننى أقترح أن نخرج من الإطار المُغَرِّر الذى يرسمه الإعلام الغربى عندما يصرف النظر عن الدوافع التوسعية الحقيقية لإيران، والتى تدفعها إلى غرس أصابعها فى الشؤون الداخلية السعودية. إن هذا الإعلام الغربى يُجَمِّل العربدة الإيرانية ضد السعودية عندما يصور «نمر النمر» باعتباره مجرد زعيم من زعماء الديمقراطية المُنادين بالانتخابات، ويتناسى قيام الرجل بالتحريض على العنف وتمزيق الوحدة الوطنية للدولة السعودية. علينا أن نخرج من هذا الإطار المُضلِّل، إننى أرجو السلطات السعودية أن تُتيح للإعلام الغربى والعربى على حد سواء الاطلاع على الفيديوهات التى ينادى فيها «نمر النمر» بانفصال المنطقة الشرقية من السعودية وإعلان استقلالها كدويلة شيعية، والفيديوهات التى يطالب فيها أهل السُّنَّة بالتحول إلى المذهب الشيعى. إن إتاحة هذه المواد التى يكتب عنها الكُتاب السعوديون ستدفع الإعلام الغربى إلى أن يتعامل مع الهيجان الإيرانى فى نصابه الصحيح، باعتباره غضبا ناتجا عن فقدان إحدى أدوات الأطماع التوسعية الإيرانية. أما إذا لم يستجب الإعلام الغربى للحقيقة، فإنه سيُعَرِّى نفسه كإعلام لديه أهدافه الخاصة، وبهذا نكون- على الأقل- قد أوقفنا تأثيره المُضلِّل على كُتاب عرب من ذوى النوايا الحسنة، الذين يستقون معلوماتهم من هذا الإعلام. أخيرا يبقى السؤال: لماذا أكتب هذا المقال وأنا أعلم أن القيادة المصرية واعية به؟! والإجابة هى لأننى لمحت عدم الوعى بالصورة الكاملة فى بعض ما يُنشر من تعليقات. أرجو أن تكون الصورة قد اتَّضحت للجميع.

* نقلا عن "المصري اليوم"