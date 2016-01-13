إعلان مستفِزٌّ!

إعلان.. للبيع عمارة في منطقة.. مساحتها.. جديدة لا توجد فيها مخالفات.. ثم بقية مواصفات العمارة من حيث عدد الأدوار والشقق والحمامات والسرداب و..و..!

هالني أن تكون عبارة «من دون مخالفات» من مواصفات الإعلان عن بيع أو شراء العقار في الكويت.. توجّهت إلى شخص له باع طويل في البلدية ويعرف خباياها، وسألته عن الأمر، فابتسم بشكل شعرت بأن ما نقرأه عن فساد البلدية شيء وما يحصل فيها يومياً شيء آخر.

اعترف بداية بأن هناك الآن محاولات لتعديل الوضع وتنظيف البلدية، وأن هناك مسؤولين محالون للتحقيق بتهمة الرشوة، ولكن هذا الإجراء يأتي مندفعاً لفترة ثم يختفي وكأن هناك قصداً وراءه.

يقول صاحبنا إن تعطيل المعاملات بالبلدية أصبح مستفزا، حتى يضطر صاحب المعاملة إلى دفع المقسوم لتخليص معاملته مهما كانت.

مخططات ثلاث فلل متطابقة المواصفات، ممكن أن تمر اثنتان، وتتعطل إحداها ولا تمشي الا بدهان السير، لان شروط البناء عند بعض الموظفين اصبحت تتعلّق بنواياهم.. كيف؟

بعض الموظفين عندما يلقي نظرة على المخطط يفترض أن نوايا المالك هي مخالفة شروط البناء.. إما بتقسيم الدور الى شقق وإما عمل اكثر من مدخل لبيت وإما.. وإما.. فيكون التعطيل هنا بسبب وجهات النظر فقط وليس وفق مواصفات البناء الفعلية.

وأنا حقيقة لا ألوم البلدية في ذلك بسبب فوضى مخالفات البناء كما نراها شاهقة وواضحة للعيان، ولكن كيف قامت هذه العمارات، وهذا البناء المخالف بعيدا عن رقابة البلدية؟ لماذا لم تراقب خلال فترة البناء وبين وقت وآخر، وتتخذ بحقها العقوبات الشديدة.

لماذا لا توجد أي غرامات على مخالفة البناء، ويقتصر الامر فقط على قطع التيار الكهربائي، لماذا لا تزال المخالفات فوراً او تفرض غرامة تتعدى تكلفة البناء للمخالفة؟!

نظام التأجير الذي اختلط في المناطق السكنية بالاستثمارية يجب ان يقنن او يجرّم، ولا يترك الموضوع كما هو الآن، فالبيوت تقسم الى شقق وتؤجر في المناطق السكنية الممنوع فيها التأجير.. ولك ان تستحمل كثافة السيارات في الشوارع!

حتى السرداب يرخص كمواقف للسيارات وفق الشروط المطلوبة، ويتم تأجيره كمخزن أو شقق من دون أي متابعة او محاسبة.

هناك ناس يعشقون المخالفات، لانهم يجدونها سهلة.. حفنة من الدنانير (شرط أن تكون كاشاً) تحل كل المعضلات، حتى ان هناك ـــ ووفق ما نقل لي ـــ بعض الاشخاص او المندوبين معروفون بمشاريع الرشى.. وما ان يدخل إلى أي مكتب، فتلك إشارة إلى أن فيها رزقة لهذا الموظف أو المسؤول (رشوة مقابل توقيع على معاملة).. وتسعيرة المعاملات تعتمد على حجمها ومكانها، والأهم اسم المالك.

نقلاً عن "القبس"