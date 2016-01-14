من الرياض السياسية إلى الرياض الثقافية

تحلّ نهاية الأسبوع الحالي الذكرى الخامسة لوفاة سيد البيد، الشاعر السعودي محمد الثبيتي. هذا المبدع الفذ، الذي ما مللت يوماً من القول: لو كان مصرياً أو من بلاد الشام، لطبقت شهرته الآفاق، وتغنى العرب بشعره، وصار نموذجاً عابراً في عقولهم أسوة بمحمود درويش.

ذكرى رحيل سيد البيد أثارت في ذهني السؤال عن موقع الأدب السعودي في محيط الآداب العربية، وعن مكانتنا الثقافية، وكيف يراها غيرنا من العرب، وإلى أي مدى يؤثر كل هذا في الصورة الذهنية عن الإنسان السعودي.

في ظني أن الأدب السعودي كبقية آداب الجزيرة العربية، ما زال أسير محليته مهما قلنا عن الشهرة المستحقة التي حازتها أسماء سعودية معينة في النقد والسرد، وصعود موجة الرواية، وحصد بعض المبدعين جوائز مثل «البوكر» العربي، وغير ذلك من شواهد وأمثلة.

هناك جملة أسباب لهذا الأسر المحلي، ليس أحدها تخلف هذا الأدب في حد ذاته عن مواكبة الآداب العربية الأخرى. فالأدب السعودي شعراً وسرداً امتاز في تجارب أكثر من أن تحصى في مقالة، بالنضج والجمالية واكتمال الأدوات الفنية.

في النهاية، الناقد العربي هو إبن بيئته الثقافية بما فيها من قوالب نمطية، قد لا يكون قادراً على التحرر منها، وإن صادمها واعياً ونفاها. فالأدب القادم من الدول الخليجية كثيراً ما يقع في «ستريوتايب» النفط، ورأينا كتاباً عرباً من القوميين واليسار يُدبجون في هذا الأدب قراءات ليست فنية ولا نقدية بل مؤدلجة في الأساس.

إن اشتهار الإبداع في الفضاء العربي ليس دائماً رهناً بشروط موضوعية. يحتاج المبدع إلى ماكينة إعلامية تدور عجلتها بنشاط وهمّة. فدوى طوقان شاعرة مبدعة، لكن لو لم تكن فلسطينية، وفلسطين القلب النابض في ضمير العرب، ولو لم تسندها مؤسسات ثقافية، وآلة اعلامية عربية ضخمة، دارت لسنوات في بعض العواصم وهي تضخ عشرات القراءات والمقالات ... لو لم يكن هذا كله، هل كانت فدوى بشعرها الرومانتيكي ذي النزعة الذاتية لتحوز هذه المكانة في الشعر العربي الحديث؟! أكاد أجزم أنه لو توافرت للشاعرة السعودية فوزية أبو خالد الظروف المشابهة، والماكينة الإعلامية ذاتها، لحققت من الشهرة في بلاد العرب مثل ما حققته فدوى وأكثر.

الملاحظ أن السعوديين من خلال فضائياتهم الجماهيرية، يساهمون في تعزيز وحضور الفن والثقافة العربية. لكنهم في المقابل لا يعززون حضور فنونهم وآدابهم، ولا يُعرّفون العرب الآخرين بإبداعهم. هم لا يصنعون أيقوناتهم التي تدخل في نطاق التداول والذاكرة، والعبور في الشفاهي والمدوّن. تبقى الرموز الإبداعية في بلدان الجزيرة العربية، محصورة محاصرة في عوالمها المحلية، والنخبوية على نحو خاص. بعض الفضائيات السعودية التي تخصص ساعات في استذكار محمود درويش يوم رحيله، وهو يستحق، لا تفعل ذلك لمحمد الثبيتي في ذكرى غيابه الأبدي، وهو يستحق. الإعلام الخليجي الذي رسّخ وأشهر التجارب العربية في مزاوجة الموسيقى بالشعر الحديث، كما لدى مارسيل خليفة مع محمود درويش، وكاظم الساهر مع نزار قباني، لم يفعل الشيء نفسه مع الفنان البحريني خالد الشيخ الذي انحاز على مدى تاريخه الفني للشعر الرفيع سواء مع مواطنه قاسم حداد أو مع غيره، وصولاً الى تجربته الموسيقية الحداثية مع حداد وأدونيس.

الذائقة العربية عاطفية. بالتالي فإن الحياة الشقية أو المصائر المأسوية إذا رفدت الموهبة فإنها تساهم في نمذجة أو أسطرة المبدعين العرب. لكن آلية صناعة الخلود هذه، لا تعمل في شكل متساوٍ مع الجميع. فائق عبدالجليل، الشاعر الغنائي الكويتي، مبدع «ابعاد» و «المعازيم»، والمناضل بالمعنى الحرفي للنضال في بقائه في الكويت بعد احتلالها، ومقاومته للغزاة، حتى أسره ثم استشهاده بعد ذلك بسنوات على يد نظام صدام ... من يعرفه اليوم من العرب؟ وما حجم معرفتهم به؟

فائق عبدالجليل ذهب فداءً للقيم العليا التي تحاكي أرقى الدوافع الإنسانية، وتشكل قنطرة عبور المبدعين إلى المستقبل. الشاعر السعودي حمد الحجي، عانى الاغتراب وانكسارات القلب والروح، ليسافر حيث مرقده الأخير، من بوابة مصحّ نفسي. بقي إبداع الحجي ضمن دائرة محلية ضيقة، مع أن مأساته كانت كفيلة بتخليده لو كان ابن بيئة عربية أخرى. في المقابل، فإن الحياة البائسة للشاعر العراقي بدر شاكر السياب، ساهمت في خلق نموذجه العابر في المخيلة العربية. ووفاة التونسي أبو القاسم الشابي في شرخ شبابه، خلدت ذكراه في أذهان المشارقة والمغاربة.

الأدب السعودي يعيش حصاراً في بيته الأساس، حيث يتعرض لمحو وتقزيم في المناهج الدراسية التي تعتبر أولى العتبات. هي المناهج المريضة بأمراضها المزمنة. في بحث عن صورة الأدب السعودي في مقررات المرحلة الثانوية، قدمه حسن حجاب الحازمي، في «مؤتمر الأدباء السعوديين الثالث»، يتبين الوضع البائس في هذه المناهج التي أغفلت تماماً أصنافاً أدبية كالرواية والنقد والمسرح والشعر الحر. وتجاهلت حتى الإشارة العابرة الى عشرات المبدعين السعوديين الكبار كمحمد الثبيتي وعبدالله الصيخان ومحمد جبر الحربي ويوسف المحيميد وعبده خال ورجاء عالم وأميمة الخميس وغازي القصيبي وجار الله الحميد وبدرية البشر وعبدالعزيز مشري، وغيرهم.

إذاً ماذا بقي من الأدب السعودي الذي تعترف به وزارة التعليم الموقرة، وتقدمه لأبنائنا؟!

ومع أن الباحث لم يقدم تفسيراً لهذه الحالة المزرية، أو أنه ترك الأمر لفطنة القارئ، فلا مناص من القول: إن الأيديولوجيا تغلبت على المنهج لدى معدّي هذه المناهج، على اعتبار أن جهلهم ليس فرضية واردة.

لا شك في أن الانشغال لزمن طويل بالتنمية والتحديث، قد أبطأ إلى جانب معوقات أخرى، من إرساء تقاليد الحياة الثقافية. مع ذلك حانت ساعة الاستحقاق منذ أمد.

إذا قارنتُ حراكنا الثقافي بالحراك الثقافي في الأردن الذي أعرفه ويمكن أن أقيس عليه، يكون البون شاسعاً لمصلحة جيراننا. الحركة الثقافية الأردنية متوهجة، ليس لكمّ المبدعين أو لنوعية ومستوى إبداعهم، إذ أزعم بأن ما في السعودية من إبداع كماً وكيفاً يضاهي ما في الأردن أو يفوقه، لكننا نفتقد الحراك المتجذر والمدعوم مؤسسياً. تشكلت في الأردن قبل عقود الاتحادات والهيئات الثقافية، فـ «رابطة الفنانين التشكيليين» قامت في السبعينات من القرن الماضي، أعقبها بسنوات «اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين»، ثم توالت الهيئات الثقافية تباعاً. أما لدينا فقد صدر حديثاً جداً «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، وعليه فالمنتظر تشكيل هيئات واتحادات ثقافية ... أن تصل ولو متأخراً، أفضل من أن لا تصل أبداً.

تبدو شروط الحاضر، كما لو أنها تعيد ترتيب ما عرف بالمركز والأطراف في قصة الثقافة العربية. المتغيرات السياسية والأمنية تعصف ببلدان كانت محورية في الحركة الثقافية والأدبية. بغداد ودمشق يتلاشى دورهما في لُجة الاقتتال والصراعات بعد أزمان من الديكتاتوريات الجاثمة على الصدور. عواصم عربية أخرى يترهل دورها الثقافي مثل القاهرة. هذا يجعل الرياض أمام فرصة قيمة لتكون مركزاً ثقافياً بما يوازي تأثيرها أو مكانتها السياسية. اختبار صعب جداً لكنه يستحق. ويحتاج إلى إرادة عليا ورؤية استشرافية، وجو مشبع بالتسامح والانفتاح الذي تحرسه القوانين ضد المشاغبين والمتطفلين تحت ذرائع «الاحتساب» و «الإنكار» الذي يمارسه بعض الهواة ضد الأنشطة الثقافية والفنية. الرهان هو الثقافة الحرة كاستثمار طويل الأجل، وتعزيز النشر ورفع سقفه، وتنظيم المشاريع والمبادرات الجادة التي تصب في مصب الثقافة الحقيقية والديناميكية.

غني عن القول إن أي عاصمة، لتكون محورية في الثقافة، لا تحتاج إلى موازنات مالية ضخمة، ومؤتمرات غنية بالبهرجة والكرنفالية، كما تفعل بعض الدول الخليجية.

الجذب السياحي ليس مفهوماً مرادفاً للمحور الثقافي.

*لطيفة الشعلان، كاتبة وعضو مجلس الشورى السعودي

**نقلاً عن "الحياة"