«داعش» تقترب من السيطرة على هلال البترول فى ليبيا!؟

تزداد مخاطر سيطرة تنظيم «داعش» على منطقة الهلال البترولى فى ليبيا، التى تضم مدن أجدابيا وراس لانوف وسرت، حيث توجد أهم حقول النفط الليبى وأغناها وأكثر موانيه تصديراً، تتعرض لهجمات مستمرة تزداد شراسة كل يوم، يشارك فيها آلاف المقاتلين من أنصار «داعش» الذين يتجاوز عددهم فى ليبيا الآن 5 آلاف مسلح، مدربين على نحو جيد ويحملون أسلحة حديثة تفوق كثيراً أسلحة الجيش الليبى، وتكبر أعدادهم على نحو متصاعد، يتدفقون بالآلاف مقبلين من العراق وسوريا، بما يؤكد خطط «داعش» الاستراتيجية فى تعزيز سيطرتها على ليبيا موقعاً بديلاً تفوق خطورته سوريا والعراق، يمكنها من تهديد أمن مصر ودول شمال أفريقيا، ويستوعب أعداد مقاتليها التى تربو الآن على 20 ألف مقاتل!

وكعادتها لا تتورع «داعش»، فى هجماتها المسلحة على منطقة الهلال البترولى، عن استخدام أكثر الأساليب الإجرامية فظاظة وقسوة، كى تبث الرعب فى نفوس الجميع، بما فى ذلك استخدام السيارات المفخخة بالجملة فى اقتحام الموانئ ومراكز الجيش ومعسكرات حرس المنشآت البترولية، كما حدث فى مدينة زلتين شرق ليبيا، حيث لقى أكثر من 65 شخصاً مصرعهم فى تفجير انتحارى لشاحنة نقل مياه تم تفخيخها قبل أن تقتحم معسكر تدريب قوات حرس السواحل، وحدث فى ميناء راس لانوف، حيث لقى ثلاثة من حرس المنشآت الليبية مصرعهم فى حادث تفجير مماثل كان من آثاره اشتعال النيران فى خزانات الوقود، وتكرر مرة أخرى فى ميناء سدرة، حيث لا تزال ألسنة النيران تشتعل فى كافة خزانات الوقود فى الميناء، فضلاً عن تنفيذ أحكام الإعدام الفورية وقطع رقاب المتهمين فى مشاهد علنية، هدفها الأول ردع المواطنين وإلزامهم الانصياع الكامل لأوامر «داعش»، وعدم التفكير فى الهرب أو مغادرة المكان كى يستخدمهم «داعش» رهائن ودروعاً بشرية تشكل قيداً على عمليات القصف الجوى.

ويشكل هجوم «داعش» المستمر على حقول البترول الليبى وموانيه المشهد الأمامى لمسرح عمليات تسوده الفوضى وتضارب المصالح وغياب الدولة، وزحام الجماعات المسلحة يمتد عرضاً بطول الساحل الليبى على البحر الأبيض، ويغوص عمقاً إلى مدينة سرت فى أقصى الجنوب التى لجأ إليها أخيراً أبوبكر البغدادى، وتستعد «داعش» لإعلانها عاصمة لخلافتها الثانية بدلاً من مدينة الرقة السورية، التى تتعرض على نحو متزايد لعمليات قصف جوى من الروس والأمريكيين والقوات الجوية السورية.

ويزيد من خطورة الفوضى الضاربة أطنابها فى المشهد الليبى، العجز المتزايد لحكومة الوحدة الوطنية، التى خرجت إلى الوجود برعاية مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبر ويرأسها فايز السراج، عن تحقيق وفاق وطنى شامل، يجمع كل الأطراف الليبية تحت مظلة اتفاق الصخيرات الذى تسانده الأغلبية الليبية كما تسانده مصر ودول الجوار الجغرافى والأمم المتحدة، ويعارضه أبوسهمين، رئيس المؤتمر الوطنى فى طرابلس المنتهية ولاياته، كما يعارضه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب فى طبرق، بينما يتمدد على نحو مستمر نفوذ «داعش» التى نجحت فى السيطرة على مدن درنة على مسافة 70 ميلاً من الحدود المصرية، وسبراطة على حافة الحدود التونسية التى تنطلق منها جرائم الإرهاب ضد تونس والجزائر، وتحاول «داعش» الآن أن تضرب أجدابيا بعد أن احتلت بعض قراها لتصبح رأس الرمح إلى منطقة الهلال البترولى.

ومع الأسف ينطوى المشهد الليبى الراهن على عناصر قلق وإزعاج كثيرة تضرب استقرار ليبيا وتهدد وحدتها، وفى مناطق الأمازيج (البربر) قريباً من طرابلس تحاول إيران نشر التشيع وسط السكان البربر الذين يعتنقون المذهب الإباضى، وتنتشر دعوات المطالبة بتقسيم ليبيا إلى دويلات أربع إذا فشلت جهود حكومة الوحدة الوطنية فى لم شمل البلاد، برقة فى أقصى الشرق، وطرابلس فى أقصى الغرب، وفزان فى الجنوب، إضافة إلى دولة أمازيجية فى منطقة جبل نفوسة أو الجبل الغربى التى يسكنها البربر، وبين عناصر الإزعاج الأخرى معاناة أكثر من 2 مليون ليبى يشكلون ثلث السكان من ندرة الدخل وقلة الغذاء، بسبب توقف الإنتاج الليبى من النفط وجمود الأنشطة التجارية والعقارية، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وسيطرة «داعش» المتزايدة على معظم مناحى الحياة، ويزيد من سوء الوضع وخطورته ضخامة أعداد التونسيين الذين ينتمون إلى «داعش»، ووجدوا فى ليبيا ملاذاً آمناً، فضلاً عن عصابات تهريب الأفارقة إلى أوروبا فوق سفن قديمة متهالكة، غالباً ما تغرق فى عرض المتوسط قبل وصولها إلى الساحل الأوروبى، ولا تكاد توجد نقطة مضيئة فى هذا المشهد المأساوى سوى الدور الوطنى الذى يلعبه الجيش الليبى تحت قيادة الفريق خليفة حفتر رغم الحظر الذى يفرضه الغرب على إمداده بالسلاح.

وبرغم أن ليبيا تشكل تهديداً مباشراً لأمن مصر ودول الجوار الجغرافى، خاصة تونس والجزائر اللتين تتعرضان لعمليات إرهاب مستمرة يتم طبخها وتدبيرها فى مدينة سبراطة الليبية على حدود تونس، كما تشكل تهديداً مباشراً لأمن العديد من دول الجوار الأفريقى، خاصة مالى ونيجيريا والنيجير وتشاد، بسبب علاقات التعاون الوثيق بين «داعش» ومنظمة بوكو حرام النيجيرية، فضلاً عن تهديدها الواضح لأمن أوروبا.

برغم كل هذه التهديدات لا يزال العرب، ممثلون فى الجامعة العربية، عاجزين عن مواجهة الآثار الخطيرة لسيطرة «داعش» على ليبيا وتمكنها من حقول النفط الليبية، والأغرب من ذلك أن تطالب الجامعة العربية دول المنطقة والمجتمع الدولى، فى بيان رسمى صدر عن اجتماعها الطارئ قبل أيام، بسرعة وضع خطة واضحة المعالم، يكون من شأنها إنقاذ ليبيا من براثن الإرهاب بدلاً من أن تقوم الجامعة العربية بالمهمة، لأن ليبيا دولة عضو فى الجامعة ولأن الخطر يهدد أولاً الدول العربية التى يكاد يكون أمن معظمها تحت التهديد المباشر لـ«داعش»، ومع الأسف فرط العرب دون أى مسوغ حقيقى فى مشروع إنشاء قوة عربية مشتركة تساعد الدول العربية على مواجهة الإرهاب، كان يمكن أن تنهض بهذه المهمة، خاصة أن رؤساء أركان الجيوش العربية كانوا قد انتهوا بالفعل من إقرار ميثاق عمل هذه القوة، ومدونة سلوك تنظم أداءها العسكرى فى الدول التى تطلب تدخلها، لكن المشروع بأكمله ذهب أدراج الريح دون أن ندرى أسباب تأجيله إلى أجل غير مسمى، أما الأوروبيون الذين يفكرون فى إنشاء تحالف دولى يضم فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يركز على القصف الجوى لمواقع «داعش» فى ليبيا، فلا يزالون يتطلعون إلى إسهام عربى مؤثر فى هذا التحالف، يوفر القوات الأرضية اللازمة لعملية التدخل البرى وتفكيك سيطرة «داعش» على الأرض الليبية.

ولأن خطر «داعش» فى ليبيا يتفاقم يوماً وراء يوم، لا تملك مصر ترف الانتظار إلى أن تتوحد إرادات هذه الأطراف المختلفة على خطة واضحة المعالم تنقذ ليبيا من براثن الإرهاب، لأن مصر هى المستهدفة أولاً، يهددها خطر «داعش» على الجبهة الشرقية فى سيناء وعلى الجبهة الغربية فى ليبيا، وما لم تمسك مصر بزمام المبادرة وتضع الجميع أمام مسئولياتهم وأولهم دول الجوار الجغرافى، فسوف يستفحل خطر «داعش» ويزداد بأساً إذا نجحت، لا قدر الله، فى الاستيلاء على منطقة هلال البترول الليبى.



نقلا عن الوطن