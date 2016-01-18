إيران والعرب.. صراع الأقطاب والمشاريع!

كتبنا وعلقنا مراراً على صفحات «الاتحاد»، وفي مؤتمرات وندوات ودراسات عن وجود أسباب عديدة للفوضى وعدم الاستقرار في منطقتنا، وبالإضافة إلى فشل حل الصراع العربي الإسرائيلي، وتآمر وتقاطع المشاريع الدولية والإقليمية، هناك خلل هيكلي دائم في موازين القوى الإقليمي، منذ أيام الشاه الذي قدم نفسه شرطياً للخليج، وهو ما تطمح إيران الملالي للعبه اليوم بعد الاتفاق النووي وترقية مكانتها في عيون الغرب كحليف مركزي يمكنه المساهمة في ملفات المنطقة الشائكة.

ويُشكل غياب قدرات ردعية لاحتواء وعرقلة المشروع الإيراني التوسعي الذي بات استراتيجياً ووجودياً، عقدةً أمنيةً للطرف العربي، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، المجلس الذي تشكل قبل خمسة وثلاثين عاماً لدواع أمنية واستراتيجية في مواجهة الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، وسعي إيران لتصدير الثورة!

ما يجري اليوم بات مواجهة بين مشروعين، مشروع إيراني يسعى علناً للهيمنة على المنطقة، ومشروع مناوئ يسعى لإيجاد توازن يصحح موازين القوى المختل، وهذا يعني أننا سنواجه المزيد من صراع الإرادات بين الطرفين.

تحولت إيران خلال السنوات الماضية لمصدر رئيس لعدم الاستقرار، يقسم المنطقة ويدفع بها نحو المواجهة والفوضى. ويشكل التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، سواء عبر تحريك الأقليات الشيعية، ومحاولة استخدام المكون الشيعي العربي كوقود لمشروعها الذي يرفع لواء المقاومة والممانعة ومواجهة الاستكبار العالمي ودعم المستضعفين.. متدثراً ببعد طائفي يقسم المنطقة والدول وفق خطوط الصدع الطائفي، لكن استطلاعات الرأي تثبت أن شعبية إيران اليوم هي في أدنى مستوياتها وسط حالة من الكراهية الكبيرة لدى الرأي العام العربي حيالها، بسبب دعمها لأنظمة ديكتاتورية ومليشيات طائفية في المنطقة.

وما يجري اليوم في بلدة «مضايا» السورية من حصار وتجويع على يد النظام السوري وحليفة «حزب الله» اللذين يأتمران بأوامر الحرس الثوري الإيراني، وكذلك التطهير الطائفي الذي تقوم به المليشيات الطائفية التي تعيث فساداً وقتلا وتدميراً وحرقاً للمكون السني في المقدادية وغيرها، حيث تم تدمير وحرق 10 مساجد تابعة للوقف السني، وقُتل أكثر من 100 شاب سني على أيدي المليشيات الطائفية في يوم واحد. أما الأخطر من ذلك، فهو الخطة الممنهجة لتطهير محافظة ديالى، المحافظة السنية الوحيدة على حدود إيران، من المكون السني، وتغيير الديموغرافيا السكانية فيها تنفيذاً للمشروع الإيراني.

وكان لافتاً الأسبوع الماضي، حكم محكمة الجنايات الكويتية ضد خلية إرهابية من 26 متهماً، بينهم 25 كويتياً وإيرانياً تآمروا على الكويت، وتم تفكيك شبكتهم في الصيف الماضي واتهمتهم المحكمة بتهم لعلها الأخطر في تاريخ الكويت، إذ شملت التجسس، والمساس بوحدة وسلامة الكويت، وإشاعة الذعر والفوضى، وجلب وتخزين السلاح والمواد المتفجرة والذخائر. وصدرت الأحكام بإعدام اثنين أحدهما إيراني فار، وتراوحت الأحكام الأخرى بين المؤبد والسجن بين خمسة عشر عاماً وخمسة أعوام، لكن التهمة اللافتة والمقلقة لمواطنين كويتيين كانت التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وإضمار نوايا عدوانية، والسعي للقيام بأعمال تخريبية في الكويت بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، والانتماء لـ«حزب الله» اللبناني الذي يتبنى مبادئ هدم النظم الأساسية والانتقاص بالقوة من النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بطرق غير مشروعة!

هذه الأحكام دفعت على ما يبدو بالنواب الشيعة التسعة لمقاطعة جلسة مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء الماضي، دون الإعلان عن سبب مقاطعة الجلسة، بعد يوم من صدور الأحكام القضائية، وفي اليوم نفسه الذي أصدر فيه مجلس الأمة بياناً يدعم الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بعد أحكام الإعدام، وحرق البعثات الدبلوماسية في إيران وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية السعودية مع إيران.

وكانت ردة الفعل الشعبية ساخطة وغاضبة من المقاطعين، وقد أجريت استطلاع رأي في حسابي على توتير، شارك فيه 1988 من المتابعين، حيث أكد 94% معارضتهم لمقاطعة النواب الشيعة لجلسة مجلس الأمة!

ثمة إرهاصات حرب باردة تتصاعد بين ضفتي الخليج، خاصة بعد رفع العقوبات عن إيران، والتي أخذت تبدو منتشية بالشرعية والقبول الدولي وبالأموال التي تغذي مشروعها الإقليمي.

بالمقابل سنشهد تصاعد مواجهات الحرب الباردة على عدة جبهات، وبأدوات وأذرع بين مشروع إيراني يسعى للهيمنة، ومشروع عربي بقيادة سعودية يتشكل لردعه ومنعه وحصاره واحتوائه. لهذا ستكون تداعيات المواجهة طويلة ومكلفة بين المشروعين!

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية