كلما جاءت ثورة لعنت أختها ويضيع الوطن

يبدو أننا أبناء مخلصون لأجدادنا الفراعنة الذين ما كانوا يطيقون أن يذكر السابقون عليهم بخير فيشوهون ما خلفوا أو ينسبونه لأنفسهم.

مع اقتراب ذكرى ٢٥ يناير يشتد الجدل ويبرز كل طرف أسلحته.

يقول أحد الأصدقاء على «الفيس بوك»:

بمناسبة اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.. تعالى كده أقول لك حاجة..

هو انت حسيت بقيمتك وبآدميتك كإنسان إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

هو انت كنت فخور بجنسيتك المصرية بين جنسيات العالم كله إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

هو شعوب العالم احترمتك وعرفتك وقلدتك حتى فى شكل مظاهراتك إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

هو انت عمرك نزلت تنضف الشوارع وتشيل الزبالة بكل حب إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

هو انت كان عندك أمل وأحلام وردية حسيت إنك قربت تحققها إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

هو الشعب المصرى حس إنه قوى وفى إيده يغير المستحيل ويضحى بكل حاجة حتى حياته علشان خاطر بلده إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

هو الشعب المصرى كان على قلب راجل واحد وإيد واحدة بكل طوائفه وانتماءاته وزالت كل الاختلافات الفكرية والدينية والمادية والقبلية إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

إسرائيل بدأت تخاف منك لدرجة إنك حطيت علم فلسطين بدل علم إسرائيل على سفارتهم فى القاهرة ومع ذلك ماكنش ليهم أى رد فعل يذكر، إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

أمريكا كانت متلخبطة وكل يوم بتصريح مختلف وقرارات متناقضة ولأول مرة كانت رد فعل فى الأحداث المصرية وليست فعل، إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

الشرطة بدأت تتعامل معاك بشكل مختلف عن عصر مبارك وكانت تخاف من الرأى العام ضدها إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

الناس بدأت تحس إن صوتها ليه قيمة فى الصناديق وإنها ممكن تغير بالديمقراطية وحرية الرأى إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

المواطنين بدأوا يتكلموا فى السياسة بدون خوف وبدأوا يتشكل عندهم وعى سياسى نوعاً ما إمتى؟!... غير وقت ثورة 25 يناير.

المواطن المصرى سمع عن كلمة دستور وقوانين إمتى؟!.. غير وقت ثورة 25 يناير.

عزيزى المواطن.. ما تخليش الإعلام واللى مشغلينهم يلعبوا فى مخك ويستحمرك لدرجة إنك تشوف أعظم شىء حصل فى التاريخ المصرى المعاصر على إنه نكسة ومؤامرة خارجية لإسقاط مصر.

(ثورة 25 يناير... أجمل شىء عمله الشعب المصرى فى تاريخ مصر كله...!).

#أنا - شاركت - فى - ثورة - 25 - يناير

انتهى كلام الصديق.

وبدلاً من المناقشة الهادئة لما جاء فى هذا البوست، تجد من يشن ألفاظاً حادة وكأن كل من شارك فى هذه الثورة أو أيدها كان يفعل ذلك لتدمير الدولة وتمزيق الوطن.

«٢٥ يناير» مثل الجراحة التى لجأ لها الناس بعد أن فشل العلاج لكن الجراحين أخطأوا فى الكثير من الإجراءات، فكان لا بد من التدخل مرة أخرى لإنقاذ المريض.. وقد كان.

لذا أصوات الاتزان فى زمن الجنان ترى الصواب والخطأ فى ما حدث فى الثورتين، والقضية ليست انتصار ثورة على أخرى، ولكن القضية هى كيف ينتصر الوطن على أمراضه العشرة:

الفقر والجهل والمرض والتطرف والفساد والاستبداد والإرهاب والإهمال والادعاء والإنجاب بلا حساب.



*نقلاً عن "الوطن" المصرية