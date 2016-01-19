تكثيف الوعي

عواصف اقتصادية هوجاء تهب هذه الأيام على العالم عامة ومنطقة الخليج على وجه التحديد، فمن تهاوي أسعار النفط إلى السقوط المريع لمؤشر الصحة الاقتصادية، أعني الأسهم، إلى الاضطرابات السياسية والعسكرية، بما يعني أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمخاض عسِر ستشهد فيه المنطقة تحولات كبرى قد تصل إلى حد التلاعب العالمي بحدود سايكس بيكو، خاصة في منطقة الشام وربما تجاوزها.

هذه المتغيرات السياسية الضخمة والتحولات الاقتصادية الكبرى، لم تقابلها بالمثل تحولات في نمط الحياة على مستوى الدول ولا على مستوى المجتمعات، التحولات التي من المفروض على هذه المجتمعات أن تواكب بها هذه المتغيرات، فتسرع لتثبيت أعمدة الخيام وشد حبالها أمام هذه العواصف السياسية والاقتصادية والعسكرية الهائجة.

والذي حصل للأسف هو العكس، فالمجتمعات الخليجية لم تكترث بهذه المتغيرات الكبيرة، فزادت فيها وتيرة الحياة المترفة، وتسابق لهذا الترف الطاغي ذوو الدخول المحدودة قبل الأغنياء، بما لا يضاهيه أكثر المجتمعات غنى وتمدنا، فالسيارات الفارهة والمنازل الفاخرة والمناسبات الباذخة قلّ أن تجدها في الدول الأقوى منا استقرارًا واقتصادًا.

ولهذا فالمرحلة تحتم زيادة الوعي وتكثيفه لحمل المجتمعات الخليجية على مواكبة التغيرات، أحدهم قدم نصائح جميلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية فحث من يملك السيولة أن يحتفظ على الأقل منها بنسبة معقولة كسيولة والبعد عن استثمارها أو صرفها، كما نصح بالابتعاد عن الاستثمار في الأسهم لأنها «ربما» اتجهت للعودة لأسعار التسعينات المنخفض مؤشرها، كما حذر من الإقدام على شراء عقارات في هذه الفترة، فالأسعار في قمة التضخم، وما يدفعه المستثمر اليوم لشراء قطعة أرض قد يشتري بها ضعفيها.

والمهم هنا، وهذا يشمل الجميع وليس من لديه وفر مالي، التأكيد على تقليل الصرف على الكماليات من أجهزة إلكترونية وجوالات وأدوات تجميل وأغراض وإكسسوارات نسائية وخلافه، مما يمكن أن تستمر الحياة من دونه، كما أنه من الضروري تعويد النفس على «التقشف الهادئ»، مثل نمط تغيير السيارة والمنزل والأجهزة دون ضرورة ملحة أو أي شيء يملكه الفرد ما دام في حالة جيدة. وكذلك نمط الإجازات لا بد أن يتغير بما يوفر بعض المصاريف ولا يحرمهم من الاستمتاع بالإجازة، وكذا تغيير نمط مناسبات الأفراح والأتراح، والصرفيات بصورة عامة، والقائمة تطول، وسواء صحّت هذه النصائح أو أخطأت، المهم هو في مساهمة النخب في بناء الوعي ومواكبة المتغيرات.

الجناح الآخر الذي لا يمكن لطائر «التقشف» أن يطير بصورة طبيعية من دونه يتعلق بالحكومات العربية والخليجية على وجه الخصوص، أقصد دورها في الحملة الجادة في مكافحة الفساد وتطبيق إجراءات الترشيد والتقشف على الجميع، فليس ثمة شيء يقنع الناس بالإجراءات الحكومية التقشفية وتحملها مثل رؤيتهم لحملة جادة حاسمة حازمة في مكافحة الفساد في القطاع الحكومي، وهذا خلاف المساهمة في مشاركة الناس همّ التقشف، فإنها أيضا تحرم الحالمين من ذوي القلوب المريضة في إحداث التغييرات الحادة، كتلك التي عصفت بعدد من الدول العربية، فبيئة الفساد وعدم المحاسبة هي المناخ الموبوء للعناصر الضالة والمشاغبة التي ترغب في الإصلاح بطريقة شرسة عنيفة مدمرة.

نقلاً عن "الشرق الأوسط"