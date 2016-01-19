عجيبة هي تلك الدول التي تريد أن تعطي للآخرين دروساً في العدالة والحرية والديمقراطية والعيش المشترك، وهي بعيدة عنها بعد ما بين المشرق والمغرب. وأخص بالذكر هنا إيران التي نعت ومازالت تنعي غياب هاته الفضائل السياسية والأخلاقية في بعض الدول العربية والإسلامية. ولفهم موقفها وسياساتها الخارجية، يجب الرجوع إلى طبيعة النظام السياسي الإيراني وأهله، وهناك مسألتان اثنتان تجب الإشارة إليهما:

1) النظام قائم على الشخصنة السلطوية -في ظل غيبة الإمام المنتظر الذي طال غيابه ولا يعرف أحد متى يأتي- وأعني ولي الفقيه الذي لا يعلى عليه، والذي وصفته المادة 107 من الدستور الإيراني بأنه «المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية، ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية، سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره الشريف) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة من الناس بمرجعيته وقيادته». فالسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأئمة (المادة 57).. فمهمته مركزية في نظام الحكم الإيراني، وهو المتفرد بالمرجعية الدينية لكل الشيعة في العالم، دون اكتراث للحدود الجغرافية أو السيادة الوطنية. ولحماية هذا النوع من التواجد السلطوي في دواليب الدولة، فإن للقائد ممثلين يعينهم يبلغ عددهم نحو ألفي ممثل في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها وفي الوزارات والسفارات والمراكز الثقافية، كي تتمكن أسس الثورة من البقاء انطلاقاً من «ممثلي الإمام». وهاته السلطات والصلاحيات أتاحت للقائد إنشاء «دولة داخل دولة» وما يعنيه ذلك من سريان نظام وقواعد غير مكتوبة وأخرى مكتوبة تكون فوق القانون والصلاحيات المشروعة المتعارف عليها، وبلباس ديني ثوري مطلق.

2) النظام قائم على مؤسسات دستورية نافذة موضوعة مباشرة تحت سلطة الولي الفقيه، منها: -مجلس صيانة الدستور الذي يترأسه حالياً آية الله «أحمد جنتي»، والمجلس له صلاحيات حساسة بما فيها الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام، -مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يترأسه حالياً علي أكبر رفسنجاني، -مجلس الخبراء الذي قام بعد وفاة الخميني بانتخاب خامنئي لمنصب الولي الفقيه وقام بعزل آية الله منتظري من منصب نيابة الإمام الخميني، -مجلس الأمن القومي الأعلى، وأمينه الحالي هو وزير الدفاع السابق الجنرال علي شمحاني، -مجلس إعادة النظر في الدستور، -لجنة الثورة الثقافية التي تعنى بخلق أجيال جديدة تتبنى قيم الثورة وتكون مصدر قوة للدولة. ثم لا يجب أن ننسى «الحرس الثوري» المنبثق من «اللجان الثورية» وهو الجهاز العسكري الموازي للجيش والخاضع لأيديولوجية الثورة والتوجيهات العليا للدفاع عن خط القائد داخل إيران وخارجها والدفاع عن المستضعفين في الأرض أينما كانوا عبر عملية تصدير الثورة التي تتيح كل شيء بما فيها خلق الفتنة وزعزعة أركان الاستقرار للدول والشعوب.

إذا فهمنا من خلال هذه الاطلالة السريعة نوعية النظام القائم في إيران فهمنا كل شيء. سنفهم أن لعب إيران على الوتر الطائفي مسألة وجود لأيديولوجية ولاية الفقيه، سندرك أن تصدير مشروع الثورة الإيرانية لن يكون إلا من خلال استعمال أدوات مذهبية باستغلال وتجييش طائفي لبعض الشيعة العرب لنشر مبادئ ومرتكزات الثورة، كل ذلك لتعزيز المصالح القومية الإيرانية، والتمركز داخل النظام الإقليمي وابتزاز الخصوم، ما يؤدي إلى إضعاف مؤسسات دول بأسرها كما هو شأن العراق وسوريا ولبنان واليمن. وعندما يكون الاستقطاب الطائفي مصحوباً بالعسكرة والتجييش، فصل صلاة الجنازة على الوحدة الوطنية وديمومة المؤسسات. قارن معي في الختام: في الدول العربية التي تعرف غياب الاستقرار، ما هي الدول الأكثر عرضة لصراعات لا متناهية ومعقدة؟ طبعاً هي الدول التي اخترقها النفوذ الإيراني، ومبدأ الموالاة لولي الفقيه الذي يعطي الأوامر من طهران، على حساب وحدة الدول وعلى حساب الخضوع للسلطة السياسية المنتخبة، بعمليات التحريض المذهبي، وإيقاد نار العصبيات والفتن الطائفية.. فالنظام العربي اليوم مطالب ببلورة استراتيجيات حمائية مقاومة متجددة وذكية تمكن من الاحتواء والردع وإيقاف الاختراق الإيراني لصفوفه بعد عملية «التقية» شبه الناجحة في سياسته مع «الشيطان الأكبر» لرفع العقوبات وجلب الاستثمارات الغربية، ومع «العدو الروسي» لإبقاء نظام الأسد وأهله.

* نقلاً عن "الاتحاد"