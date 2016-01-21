النظام الإيراني ورهاب الافتعال

وصف وزير الخارجية الإيراني في مقالته المنشورة في «نيويورك تايمز»، أزمة البرنامج النووي الإيراني بأنها غير ضرورية (‏unnecessary)‬، ‬ثم ‬كال ‬الاتهامات ‬للسعودية ‬زاعماً ‬أنها ‬بدأت ‬في ‬حشد ‬إمكاناتها ‬لإفشال ‬الاتفاقية ‬حول ‬تلك ‬الأزمة «‬غير ‬الضرورية»‬، ‬خشية ‬أن ‬تسقط ‬الإيرانفوبيا ‬المفتعلة (‬contrived)‬، ‬من ‬دون ‬أن ‬يوضح ‬من ‬الذي ‬افتعل ‬ذلك ‬التخويف ‬من ‬إيران، ‬وإنْ ‬كان ‬المقصود ‬أنها ‬السعودية.

والمتتبع لطريقة تعاطي نظام الخميني مع مختلف القضايا، يجد أنه أولاً يغير تكييف القضية، ثم يعلق عليها، فيبدو التعليق منطقياً، وموقفه صائباً، لأن القضية أساساً لا وجود لها إلا في المخيلة. والغريب أن هذه اللعبة انطلت على جهات في الغرب، ربما لا تتابع هذه الأيام إلا قنوات الملالي الإخبارية، وأصبحت تعتقد أنه ليست ثمة مشكلة للنظام مع العالم، بل العالم هو الذي لديه مشكلة مع النظام، فبعد 15 سنة من بدء الأزمة النووية، وتوجه النظام نحو صنع السلاح النووي، ثم ذلك المسلسل الطويل من الشدّ والجذب مع الوكالة الذرية ومجلس الأمن الدولي والدول الكبرى، ثم كل تلك اللقاءات والاجتماعات والقرارات والعقوبات، حتى التوقيع على الاتفاقية مؤخراً، يأتي الوزير الإيراني ويصف في كبريات الصحف العالمية أنّ كل ذلك كان مفتعلاً!

وفي الحقيقة لا يحتاج خصوم النظام الإيراني إلى افتعال شيء ضده، فأعماله تتحدث عنه، وهي التي تقول للعالم ما هي حقيقته، فهو الذي يخطف الأجانب ويحولهم إلى رهائن، وهو الذي يفجر السفارات ومقرات القوات الأجنبية، وهو الذي يقصف ناقلات النفط في المياه الدولية، وهو الذي يفجر مواكب رؤساء الدول، وهو الذي يختطف الطائرات ويفجر الأبراج السكنية والمعابد، وهو الذي يثير الاضطرابات في المواسم الدينية، وهو الذي يعتدي على سفارات الدول لديه ويغتال الدبلوماسيين العاملين على أراضيه، وهو الذي يلاحق المعارضين له ويغتالهم في المطاعم ويحاول اختطافهم، وهو الذي صدرت ضد قادته مذكرات اعتقال، وهو الذي يوفر الملاذ للقيادات الإرهابية، وهو الذي يكوّن الخلايا الإرهابية وشبكات التجسس، وهو الذي يقر بوجود 200 ألف مقاتل تابعين له في خمس دول، هذا فضلاً عن عشرات التنظيمات الإرهابية التي أسسها ولا يزال يدعمها. كما أن نظام الخميني وحده، من بين دول المنطقة التي قصدها ظريف في مقالته، هو الذي أدين من قبل الأمم المتحدة، وفرضت عليه العقوبات الدولية، وقطعت العديد من دول العالم، وعلى فترات مختلفة، علاقاتها به.

وعودة إلى ما وصفه الوزير بالقضايا المفتعلة، فعلى العادة، حرّف تسمية تلك الفوبيا التي يزعم وجودها من الفوبيا تجاه النظام إلى الفوبيا تجاه البلد، فهو يعرف أنه إذا كانت ثمة فوبيا، فهي فوبيا من النظام الذي تأسس في إيران سنة 1979، وليس من إيران البلد والشعب والأمة والحضارة، فهو تذاكى وحاول صرف الأنظار عن النظام وتحويله إلى البلد، ليخلق نوعاً من التزييف المطلوب إحداثه في العقلية الغربية، فيجعل تقييم النظام داخلاً ضمن تقييم بلد اسمه إيران، فيكون التقييم جيداً ولا بأس به، وهو بذلك قد كذب بشكل مركّب، فأولاً كذب بخصوص افتعال فوبيا تجاه النظام، ثم كذب في الكذبة‏‭ ‬نفسها‭ ‬ووصف‭ ‬تلك‭ ‬الفوبيا‭ ‬بأنها‭ ‬تجاه‭ ‬إيران.‭

نقلا عن "الاتحاد"