«أستاذية العالم».. وهْم «إخواني»

هذه فكرة إخوانية تعني السيطرة على العالم بأسره بعد عملية متدرجة تبدأ بتربية أو تكوين «الفرد المسلم» الذي يعني في حقيقة الأمر «الفرد الإخواني» ثم «الأسرة المسلمة» و«المجتمع المسلم»، ولا تعني الأسرة هنا المعنى الاجتماعي المتعارف عليه وإنما التكوين الإخواني الذي حدده مؤسس الجماعة، وبعد هذا تأتي مرحلة الأممية. وبذا تمر أستاذية العالم لدى «الإخوان» عبر إحياء الخلافة الإسلامية من وجهة نظر منظريهم، حسبما يرى د. جمال سند السويدي في كتابه «السراب».

ويحدد مؤسس الجماعة حسن البنا مهمة «الإخوان» في «سيادة الدنيا، وإرشاد الإنسانية كلها إلى نظم الإسلام الصالحة، وتعاليمه التي لا يمكن بغيرها أن يسعد الناس».

وعند الجماعات الراديكالية، بشقيها السلفي و«الجهادي»، ينقسم العالم إلى فسطاطين، أو وفق التوزع الفقهي القديم «دار إسلام» و«دار حرب»، وتعمل هذه الجماعات على إخضاع كل من يقع في دار الحرب إلى الإسلام، عبر «الفتح»، الذي ينبني على «جهاد الطلب»، وتهمل بابي «الموادعة» و«العهد» في تاريخ المسلمين.

وهنا يقول وحيد عثمان أحد قيادات تنظيم «التكفير والهجرة» في حوار أجري معه عام 1993: «إن إمام جماعة المسلمين يقصد شكري مصطفى قد قال إننا سنظل مستضعفين في الأرض إلى أن نرثها ومن عليها. وقد بشرنا رسول الله أن العالم سيكفر ويطغى، يقضي الكافرون على بعضهم، وتخرج جماعة المسلمين لرفع راية الدين بالرمح والفرس، وها قد ظهرت البشائر بنهاية إمبراطورية الشيوعية الظالمة، وننتظر أن تقضي أميركا وأوروبا على بعضهم البعض، ونخرج نحن على الفرس والرمح لنصرة الإسلام، ونشره في أنحاء الأرض»!

وقد ولدت هذه الفكرة من سعي الدولة الإسلامية في عصور الأمويين والعباسيين والعثمانيين إلى حيازة غطاء أيديولوجي وقانوني لحركة التوسع وتنظيم علاقتها بالعالم، وعلى رغم تقادم الزمن فإن الجماعات المتطرفة لا تزال تتمسك بتلك الرؤية مع أنها أصيبت بالعجز عن استيعاب كل فعاليات المجتمع الإسلامي مع مرور الوقت، وأضرت بعالمية رسالة الإسلام التي ينص القرآن على أنها «رحمة للعالمين».

وينطلق هذا الفكر من اعتقاد عام بأن الأمة الإسلامية يجب أن تسود البشرية وتقودها من جديد، حسبما يرى سيد قطب، ولهذا تقوم جماعة «الإخوان» وغيرها بنكء «جرح الكبرياء» وتستدعي مواقف للقوة والعزة في تاريخ الإمبراطورية الإسلامية، بمختلف مراحل تطورها التاريخي.

وحتى تتم هذه العودة، ويأتي ذلك المستقبل، تنتهج الجماعات الدينية السياسية سبلًا عديدة، وتتبنى رؤى كثيرة، تختلف من واحدة لأخرى. ولدى جماعة «الإخوان» ترتبط العودة، التي ستنتهي بأستاذية العالم، بتكوين تنظيم قوي، يتبنى رؤية «شاملة» مزعومة للإسلام!. وقد ألف بعض أعضاء الجماعة أناشيد عديدة تدور حول هذا المعنى منها: «ملكنا الدنيا قرونا.. وأخضعها جدود خالدونا».

وعند الجماعات والتنظيمات «الجهادية» نجد علاقة بدرجة ما بين فكرة السيطرة على العالم، بعد تقسيمه إلى «دار إسلام» و«دار حرب» وبين فكرة «الولاء والبراء» التي تمثل ركيزة أساسية لدى تيار السلفية «الجهادية»، ويعني بشكل عام، موالاة المؤمنين ونصرتهم، والتبرؤ من الكافرين ومعاداتهم، وهو لديها لصيق بالعقيدة الإسلامية، بل يشكل في رأيها معياراً رئيسياً لإيمان المسلم والتزامه بالإسلام.

ويبدو مما تقدم أن فكرة «أستاذية العالم» وما يضاهيها أو يقترب منها في أفكار الجماعات والتنظيمات «الجهادية» لها صلة بمفهوم «الحتمية التاريخية»، التي تعني الإيمان بأن التاريخ يسير في الاتجاه الذي يحقق أهداف وغايات هذه الجماعات، وأن قدرتها على تحقيق النصر دوماً متوفرة، حتى لو تعثرت أحياناً في بعض المواقع والمعارك.

وهذه فكرة خادعة، وطالما تم استخدامها في تجنيد وحشد وتعبئة الشباب للانضمام إلى هذه الجماعات وتلك التنظيمات بدءاً من تنظيم «الفنية العسكرية» الذي ظهر في مصر عام 1974 وحتى ما يسمى تنظيم «داعش»، وقد لبست هذه الفكرة لبوس تصور الكفاح من أجل الخروج من الانحطاط، والتصدي للحملات الاستعمارية ضد الأمة الإسلامية، ولكن تحقيق هذه الغاية لا يمكن أن يتم بطريقة التفكير والتدبير التي تقوم بها التنظيمات المتشددة، التي تعيش في الماضي، وتنكر الحاضر، ولا تريد أن تذهب إلى المستقبل، وتجافي التفكير العلمي، وتسيء إلى الإسلام نفسه في أسسه الثلاثة التي تقوم على الفطرة والرحمة والتوحيد.

نقلا عن "الاتحاد"