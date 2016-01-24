التقرير الصدمة

لقد هال الكثيرون ما أعلنه تقرير مركز أوكسفام OXFAM البريطانية وهو أن واحدا فى المائة فقط من عدد سكان العالم يمتلك ما يمتلكه الـ 99% من بقية السكان، وفى رقم آخر أن 62 من الأشخاص الأكثر ثراء فى العالم يمتلكون نصف ما يمتلكه 3.5 مليار من السكان الأكثر فقرا وهذا معناه وللأسف الشديد أن الثروة مرتكزة فى يد أقلية صغيرة يتحكمون فى بقية السكان وأن العالم أصبح أكثر وأكثر أنانيا وغير عادل فى توزيع الثروة بل هذا الظلم فى تزايد مستمر يوما بعد يوم، ودليل على ذلك أن فى تقرير 2010 كانت الثروة فى يد 388 شخصا، مقارنة بتقرير 2015 الذى نحن بصدده.

هذه الأرقام يجب ألا تجعلنا غير مبالين أو غير مكترثين بل يجب أن تحرك مشاعرنا وضمائرنا تجاه الآخر، ويؤكد تقرير للبنك الدولى (اكتوبر 2015) أن عشرة فى المائة من الأكثر فقرا فى العالم يعيشون بأقل من دولار و90 سنتا فى اليوم (أى ما يعادل ستة عشر جنيها مصريا).

أمام هذا الظلم الاجتماعى والمادى والإنسانى يصرخ بعض القادة منبها على ضرورة العمل على كسر ثقافة الهدر والعمل على رفع مستوى الذين يعيشون على هامش الحياة والعمل على رفع الظلم الخطير من الإنسان لأخيه الإنسان والاهتمام بالآخر روحيا وجسديا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

إن السكوت على هذا الظلم هو المشاركة فيه والتآمر على الأكثر فقرا وضعفا، وكثير من أبناء بلدنا والبلاد المجاورة يعيشون تحت نير هذا الظلم لذا ادعو الحكومة ومجلس النواب بل كل شخص على المستوى الشخصى العمل على رفع المعاناة عن هؤلاء الناس.



* نقلاً عن "الشروق"