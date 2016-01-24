هذا اللغم إذا انفجر!

ألغت محكمة القضاء الإدارى قرار حظر النشر الذى كان قد صدر من النائب العام، حول قضية انتخابات الرئاسة التى فاز فيها مرسى عام 2012.

ولابد أن إلغاء حظر النشر يجعلنا نتساءل: لماذا صدر القرار فى الأساس، ثم ما الذى يجب أن يتم بعد أن جرى إلغاؤه؟!

ولابد أيضاً أن أُنعش الذاكرة فأقول إن قرار حظر النشر كان قد صدر، فى اليوم نفسه الذى كانت «المصرى اليوم» قد قررت فيه نشر ما توافر عندها من معلومات حول انتخابات 2012، وعما جرى خلالها، ثم خلال اليومين، أو الثلاثة، التى تأجلت النتيجة خلالها، إلى أن تم إعلان فوز مرسى!. ماذا بالضبط جرى فى تلك الأيام التى كانت، ولاتزال وسوف تظل لسنين، فاصلة فى مجرى الأمور فى هذا البلد؟!

إن إجابة هذا السؤال هى تحديداً التى كان قارئ «المصرى اليوم» سوف يعرفها لو أنها تمكنت من نشر ما عندها، وبما أن الحظر قد صدر فى اليوم نفسه الذى أعلنت فيه الجريدة أنها سوف تنشر فى اليوم التالى ما لديها، فمعنى هذا أن طرفاً أو أطرافاً فى الدولة قد تدخلت، لأنها رأت أن نشر ما تملكه الصحيفة من معلومات حول قضية بهذه الخطورة، ليس مناسباً فى حينه!

وبما أن الحين إياه قد مرّ، وبما أن حظر النشر قد زال، فمن حق كل مواطن أن يكون على دراية بما جرت به الأحداث فى تلك الأيام، ومن حقنا أن نعرف ما إذا كان «مرسى» كان هو الفائز فعلاً، أم أن يداً قد تدخلت وعدَّلت فى النتيجة، ليكون هو الفائز، على غير ما يقول به مُجمل الأصوات التى حصل عليها!.

هل كان القصد من وراء حظر النشر ألا يُقال ــ مثلاً ــ وفى ظروف معينة، إن أحمد شفيق كان هو الفائز؟!.. وإذا كانت تلك «الظروف المعينة» قد انقضت، فهل أطالب «المصرى اليوم» بأن تعود إلى نشر ما كانت سوف تنشره، ثم وقف قرار الحظر فى طريقه وفى طريقها؟!

أذكر جيداً أن الرئيس السيسى كان قد قال أثناء زيارته إلى ألمانيا، إن «مرسى» فاز فى انتخابات نزيهة، وهو تصريح أظن أنه لم يكن موفقاً بالمرة من جانب الرئيس لأسباب كثيرة أستطيع أن أُحصيها سبباً سبباً، غير أن أهمها الآن على الأقل، هو أن القضية موضع تحقيق، وبالتالى فإن تصريح الرئيس فى هذا الاتجاه يمكن جدا أن يؤثر على مجرى التحقيق فيها، ولو بشكل غير مباشر!

الأيام وحدها سوف تكشف عن الكثير جداً مما لا يعلمه الناس فى هذه القضية اللغم.



* نقلاً عن "المصري اليوم"