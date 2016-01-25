وهم اسمه عودة "النظام القديم"

يأتى يوم 25 يناير محملاً بالمخاوف وعناصر القلق للكثير من المصريين، رغم أنه يستحق الابتهاج والشعور بالغبطة والفخار، سواء نظرنا إليه باعتباره عيداً للشرطة المصرية أو باعتباره ذكرى انطلاق ثورة يناير 2011.. فى 25 يناير 1952 كان الموقف العظيم لرجال البوليس فى مواجهة الجيش البريطانى دفاعاً عن كبرياء واستقلال مصر، وفى 25 يناير 2011 كانت الانطلاقة الكبرى لتحرير مصر من عوامل الإحباط والتراجع بسبب نظام شاخ فى موقعه، وقطع الطريق على المصريين، لا هو يريد أن يرحل ويترك الحياة لمسارها الطبيعى ولا هو يود أن يفسح المجال للمقبل بعده، بل أراد أن يؤبد نفسه من خلال التوريث.

ولكن بدلاً من الاحتفاء والشعور بالفخار إذا بالقلق من هذا اليوم يجتاح الكثيرين، وما إن يمر اليوم بسلام حتى يتنفس الجميع الصعداء فى النهاية، ويحمدوا الله على أن الأمور لم تنقلب على أعقابها ولم يحدث نكوص أو ارتداد، ثم ما تلبث دائرة الخوف أن تعود من جديد.

تأتى المخاوف من طرفين، أو فريقين، الأول يمكن أن نسميهم فريق الخائفين على الثورة، وفى مقابلهم الخائفون من الثورة، كل منهما لديه شكوك وهواجس كثيرة، لا يجب الاستخفاف ولا التهوين منها، حتى لو كان مبالغاً فيها، ذلك أن كل فريق، كما يبدو، جاد فى مخاوفه.

الخائفون على الثورة لديهم هاجس مُلح، اسمه عودة النظام القديم، أى نظام مبارك، فإذا ورد ذكر ذلك النظام دون سب أو لعن، اعتبر ذلك استعادة له، وعلى هذا النحو سمعنا ونسمع الكثير باستمرار، والحق أن هذا الفهم يجعلنا نقول إن هؤلاء الخائفين أو المتخوفين، ليس لديهم دراية جيدة بتاريخ مصر، خاصة تاريخها السياسى، تاريخ مصر يقول إن أى حاكم خرج من الحكم لم يعد إليه ثانية، وإن أى نظام سقط لا يرجع ثانية، هذا ما حدث قديماً وحديثاً، حتى لو كان الحاكم والنظام محبوباً أو مقبولاً من الشعب.

حدث أن الخديو عباس حلمى كان خارج مصر سنة 1914، يقضى إجازته السنوية كالمعتاد، وكانت الحرب العالمية الأولى اشتعلت وبدا منه التعاطف مع الألمان والعثمانيين، كان يكره من أعماقه الاحتلال الإنجليزى، لأسباب شخصية وأسباب وطنية، رغم أنه كان يداريهم كثيراً، وكانوا هم على وعى تام بكراهيته لهم، فمنعوه من العودة إلى مصر وعزلوه، وأجلسوا على العرش مكانه عمه السلطان حسين كامل، وكان المصريون يحبون عباس، فهو من أكثر حكام مصر المعاصرين إنجازاً، وغنى له المصريون «الله حى.. عباس جى»، ومضت السنوات، ومات حسين كامل، وانتهت الحرب العالمية الأولى، وخفت قبضة الإنجليز وقامت ثورة 1919، ولم يعد عباس ثانية إلى العرش!! ليس هذا فقط، بل إن رجال عباس تم إبعادهم نهائياً من المشهد، بواسطة حسين كامل وفؤاد من بعده.

عباس حلمى نفسه، حين تولى العرش سنة 1892، كان أول ما اهتم به، أن أرسل جواسيس لمتابعة جده الخديوى إسماعيل، فى منفاه، خشية أن يكون إسماعيل يفكر فى العودة ثانية إلى العرش!!

إنها -هنا- سيكولوجية السلطة.. تُرى هل يكون مبارك ونظامه بدعاً فى تاريخ عمره عدة آلاف من السنوات؟!

غير الحقيقة التاريخية، هناك حقيقة عملية، وهى أن الأطراف التى أسقطت نظام مبارك ما زالت قائمة وفاعلة، هذه الأطراف تتمثل فى الشارع والرأى العام بمختلف قواه وتياراته، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقف على رأسه آنذاك المشير محمد حسين طنطاوى، وهناك مؤسسات الدولة والتى مثلها وقتها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العتيد، الذى ترك موقعه أثناء الثورة وصار نائباً لرئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة الفريق أحمد شفيق.. ولم يختفِ أى طرف من الأطراف الثلاثة، أقصد الشارع والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة، تغيرت الأسماء فى المواقع القيادية واختفت بعض الأسماء والوجوه، لكن فى مصر لا ترتبط المؤسسات بالأسماء، وذلك مهم فى هذه اللحظة، وهو أحد أهم أسباب استمرار الدولة المصرية.

هذه الأطراف الثلاثة بحكم المصلحة الخاصة وكذلك المصلحة العامة، فضلاً عن المصلحة الوطنية، لن تقبل ولن تسمح بعودة النظام القديم، لا بالاسم ولا حتى بالرمز، لا عودة مباشرة ولا غير مباشرة، بل إن بعض هذه الأطراف عانت من النظام القديم ولا تزال تعانى وتدفع الثمن إلى اليوم، وعلى سبيل المثال، تقوم القوات المسلحة منذ أكثر من عامين بعملية ضخمة لتأمين حدودنا مع غزة وضبط الخارجين عن القانون ومن يهددون بشكل مباشر الأمن القومى المصرى، وينطلق هذا التهديد من الأنفاق المفتوحة بين رفح وغزة، والتى استخدمت فى تهريب الإرهابيين والأسلحة إلى مصر، وتهريب المواد البترولية والتموينية وقوت الشعب المصرى وسرقة السيارات من مصر إلى غزة، وفى هذه العملية سقط من أبنائنا عشرات القتلى والجرحى شهداء، ومنهم من ينتظر، ويدرك الجميع جيداً أن النظام القديم هو الذى سمح بحفر تلك الأنفاق، وهو الذى تركها تتغول على الأمن القومى المصرى، وصارت تهديداً لسيناء ولمصر كلها، وكان النظام القديم عنيداً إلى حد الغباء فى هذه القضية، إذ تصور مبارك أنه بهذه الأنفاق يساعد غزة ويستمر حتى حكامها الذين ينتمون فى النهاية إلى جماعة الإخوان الإرهابية وتصور كذلك أنه بالأنفاق يوجع إسرائيل، والحق أنه لم يساعد غزة، بل ساعد عصابة الحكم والفساد فيها، ولم يوجع الإسرائيليين، لكنه أوجع بها المصريين!

هذا فقط مجرد نموذج، فهل يمكن بعد ذلك -من أى طرف-السماح بعودة ذلك النظام؟!

خرج النظام القديم تماماً من الواقع منذ يوم «موقعة الجمل»، وصار فى ذمة التاريخ، وأكرر أن النظام الذى يخرج لا يعود ثانية، ولا حتى عودة مؤقتة، على غرار ما جرى فى فرنسا بعد ثورة 1789، نحن فى مصر أيها السادة، وذلك قانونها وتلك قاعدتها، لكن هناك من لا يريد أن يصدق خبرة التاريخ، وبالأحرى لعله لا يعرفها، ولا يريد كذلك أن يصدق الواقع ولا يجيد قراءته، ليس للنظام القديم وجود فى الواقع، ولكن له وجود متوهم لدى البعض منا.. خرج هذا النظام من ساحة الواقع، ودخل ثلاجة التاريخ، ليكون موضوعاً للدراسة وللبحث والتأمل، وهذا ما يجب على الباحثين والدارسين أن يقوموا به، وأخشى أن نكون اليوم نكرر خطأ قديماً، وقع فيه جيل سبقنا، بعد ثورة 23 يوليو 1952، حيث ساد وهم أن الملك فاروق ونظامه البائد يمكن أن يعود، وخوفاً من ذلك جرى طمس اسم الملك فاروق وصورته من بعض الأعمال الفنية ومن الكتب المدرسية والتعليمية، وامتد الأمر -بقدر ما- لأسرة محمد على كلها، ولم يكن يذكر اسم فاروق إلا مقروناً بكلمة «الخائن»، وفى النتيجة النهائية لم يُمحَ اسم فاروق من التاريخ، صحيح أن حريق القاهرة جرى فى عهده وهزيمة 1948 وقعت فى عهده أيضاً، وتفاقمت الأزمات الاجتماعية ولم تتقدم القضية الوطنية، لكن فى عهده أيضاً تأسست جامعة الإسكندرية سنة 1942، وجامعة عين شمس فى 1950، وتم وضع حجز الأساس لجامعة أسيوط سنة 1948، وتأسست وزارة الشئون الاجتماعية.

الذى خسر من هذه العملية هو الذاكرة الوطنية للأجيال الجديدة، وحرمانها من خبرات وتجارب تاريخية وإنسانية مر بها الشعب المصرى.

وإذا كان الخطأ صدر من نخبة الحكم بعد ثورة يوليو، وحاولت النخبة المثقفة التصدى له، حفاظاً على ذاكرة الوطن، فإن الخطأ هذه المرة يأتى من مجموعات تنتمى إلى نخبة المثقفين والسياسيين.

أخشى أن نكون وقعنا فى الخطأ نفسه بدعوى الخوف على ثورة يناير والخوف من استعادة النظام القديم، ذلك النظام لو كان به رمق لما سقط أصلاً، فكيف يعود ثانية؟!

غير أن لدينا فريقاً من المثقفين والمعنيين بالشأن العام يتخوفون من عودة النظام القديم، ليس بالأسماء والشخوص، ولكن بالآليات والوسائل والأساليب والأفكار، وتلك قضية أخرى نتركها إلى مقال مقبل.

* نقلا عن "الوطن"