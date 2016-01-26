شح الفقع سببه وفرة الفواكه في كل الفصول

شح الفقع (الكمأة) في السنوات الاخيرة اسبابه كثيرة اهمها وفرة الفواكه من كل الألوان والأشكال وفي سائر فصول السنة، فإن معنى وفرة الفواكه في غير موسمها هو ان النفط ذلك الذهب الاسود قد ظهر في الكويت فتوفر بذلك المال لدى الناس فاستوردوا الفواكه من مغانيها البعيدة بأغلى الأثمان واقتنوا السيارات الفخمة فداسوا بها وجه الصحراء وعبثوا بها وصارت منابت الفقع قريبة بسبب امتلاك السيارات فنبشوا الفقع من تحت التربة قبل ان تأتي عليه شمس الربيع فيخرج الفقع على وجه الارض وهو تام النضج، فإذا كنا نريد كما في العقود الماضية نأكل منه حتى نشبع وننشر منه كميات كبيرة في الشمس لتجف ونأكلها في غير موسمه فعلينا ان نحقن البنزين في جوف الارض ونعيدها سيرتها الأولى فتقل النقود وتختفي السيارات ونركب الجمال وتكون ارض الفقع بعيدة بسبب بطء المواصلات وبذلك تكون مستريحة.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية