الخيار بين قم والرقة

قد يكون من بيننا من هو متعلّق قلبه بقم الإيرانية، وعلى نقيض من ذلك من منا متعلّق قلبه بالرقة السورية، ولنفترض، وعلى سبيل الافتراض، وليسامحني الله على إبداء هذه الرغبة إن تحققت أمنية كل منهما، فما النظام السياسي أولاً الذي يحلمون به، أو لنطرح عليهم السؤال: هل يحلمون بنظام ديموقراطي؟ وهل يحلمون بتداول السلطة مذهبياً أم عشائرياً وبالشورى؟ وهل يطبقون الإسلام كما كان في المدينة المنورة، أم الذي كان في الدولة الأموية أم العباسية أم الفاطمية أم الصفوية؟ فعن أي إسلام يتحدثون؟

فلو اتفق الطرفان على نظام سياسي، فلن يكون أبداً ديموقراطياً، فأهل الرقة يرغبون في نظام شورى (وحتى ذلك غير مطبق بينهم)، ونظام الشورى قبلي محدود في عدده ولا يمكن تطبيقه في وقتنا الحاضر هذا من الناحية النظرية. أما من الناحية التطبيقية، فهو يختصر الحكمة ورجاحة العقل في عدد محدود من الناس. أما أهل قم، فهم رافضون لنظام الشورى منذ القرن الرابع الهجري.

فالطرفان مختلفان في اختيار النظام السياسي الذي سيتبعانه وهذا ليس بجديد، فهو خلاف قائم منذ بدايته السياسية إلى أن تحول إلى خلاف مذهبي. فإن كنت سواء من أتباع قم أم أتباع أهل الرقة، فلن يتوافر لك أنت كمواطن كويتي ما هو متوافر لديك الآن؟ وهل ستنعم باستقرار سياسي واقتصادي وتعليمي وثقافي ومادي ومعنوي كما هو موفر لك الآن؟!

هل ستحصل على حريتك في اختيار من يمثلك في مجلس الأمة، أم تتم تصفية المرشحين حسب مزاج الحكومات، لتقول لك من تختار؟ وهل تستطيع أن تبدي رأيك فى أي شيء أم تُفرض عليك قيم وطقوس؟ ما الخيار أن يجذع رأسك إن اختلفت معهم بالرأي أو يطلق عليك النار في مؤخرة رأسك؟!

لنترك الأحلام جانباً ودولة الخيال التي تستند إلى رغبات «يوتوبية» غير واقعية، ونجابه الحقيقة المرة، فكم من ثوري ندم على ثورته، وكم من ثوري صدمته ثورته، وكم من ثوري أكلته ثورته، وقديماً قالوا «الثورة تأكل أبناءها». فأنت الآن بسيارتك المريحة وسكنك المريح ورحلاتك الاستجمامية الصيفية الجميلة وعلاجك وتعليمك بالخارج، هل تتقبل أن تتوقف كل هذه المزايا عنك؟! فتمسك بوطنك وأرضك، وتذكر أنك طالما أنت حي يرزق بيننا، وتزوج منا على الأقل ستحظى برؤية حوريتك وأنت على قيد الحياة. وسواء كنت من أهل قم أم من أهل الرقة فالبعثة الدراسية الوحيدة التي ستحصل عليها منهما هي إرسالك.......... إلخ. وتذكر أنه طريق في اتجاه واحد لا عودة منه، والهداية من رب العالمين لجميع المسلمين، والمثل يقول: «سمك في المطبخ أحسن من سمك في البحر».

*نقلا عن "القبس"

