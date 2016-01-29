ظاهرة «السيلفي».. ما بين الحاجة والمرض النفسي!

... قبل أكثر من عشرة قرون كانت ولادة فكرة «الكاميرا»، وكان ربّانها في ذلك الزمان العالم العربي الحسن بن الهيثم، الذي أشك أنّ بعض مدمني «السيلفي» قد سمعوا به. ذلك العالم العربي الكبير كان قد أعطى الشرارة الأولى لاختراع الكاميرا، وهو الذي أطلق عليها اسم «القمرة»، ومنه جاء اسم «الكاميرا» المستخدمة حالياً، والتي تم توظيفها داخل الأجهزة المحمولة واستخدامها. وقد يكون سر الانتشار الكبير لظاهرة «السيلفي» يعود الفضل فيه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي أعطت رواد «السيلفي» نقطة البداية للتنافس في نشر صور «السيلفي».

أشار خبراء الصحّة النفسية إلى أن ظاهرة «السيلفي» قريبة جداً لكي تدرج ضمن قائمة تصنيف الأمراض النفسية، فهي كغيرها من الأنماط السلوكية إن تكررت بشكل مستمر فهي تصل إلى حالة الإدمان، ومنه الهوس ونمو الحالة النرجسية لدى الفرد وحبه لذاته، بالإضافة إلى ظهور حالة من ضعف الثقة بالنفس لديه، وغيرها من الآثار النفسية المحتملة التي تحمل معها مؤشرات سلبية للإنسان، ولكن لو حاولنا استعراض بعض إيجابيات حالة التقاط الإنسان صورة لنفسه بحالات متعددة، هل سنبحر كثيراً في عالم الإيجابيات؟!

إنّ عالم «السيلفي» هو عالم يتجاوز حالة الرغبة في التقاط الصور، فقد ذهب الاختصاصيون النفسيون لتفسيره كحالة من الرغبة في تعويض النقص، حيث يبحث البعض عن صور يعلن فيها رضاه عن شكله الخارجي والبحث الدائم عن الزاوية المثالية لصورته، وهنا تكمن المشكلة التي قد ترتبط باضطراب تشوه الجسم وتتبعها عواقب نفسية كالاكتئاب وضعف الذات.

قد يكون عالم «السيلفي» من اختراع أشخاص مهوسين بالصور، ولو رأيناه لدى أحدهم قبل انتشار الظاهرة لوصفناه بالجنون وحب الذات، ولكن الذي حصل عكس ذلك، فقد توجّه الناس نحو إنشاء منظومة متكاملة من العمل لإخراج عدوى «السيلفي» بأجمل صورة، فظهرت الإكسسوارات التي تم صنعها فقط لخدمة رواد «السيلفي»؛ من عصا «السيلفي» ويد «السيلفي»، وقريباً جداً طائرات «السيلفي». ولكن هل سأل مدمنو «السلفي» أنفسهم إلى أين نحن نسير بعد ذلك؟!

إننّا اليوم تحت تأثير عالم يجرنا نحو عالم السيلفيش selfish، التي تعني باللغة العربية الأنانية، حيث إنّ ذلك العالم قريب جداً من عالم السيلفي selfie؛ لكون عالم التصوير قد تجاوز مستوى اللحظات التوثيقية الشخصية، وتحوّل إلى جنون حب الظهور.

والسؤال الآن، إلى أين يأخذنا هذا المسار؟

* نقلاً عن "القبس"