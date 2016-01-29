كتابة على محرمة رطبة

يقول جبران خليل جبران: «الحب الذي تغسله العيون بدموعها يظل طاهرا وجميلا وخالدا» وأنا أقول إن ليس كل ما يقوله جبران صوابا، خاصة أن مقولته هذه مهددة بالنقد وحقائق الحياة، فالأعين تذرف الدمعات بسبب الحزن أو الوجع وهذين الأمرين لا يتسقان والحب الذي إن لم ينثر نجوم الفرح وغيوم السعادة في قلوب العشاق، فلن يبقى لا طاهرا ولا جميلا ولا خالدا، ولا يليق به أن يكون حبا.

تم عرض العبارة المنسوبة لجبران على مجموعة من العرب، فوافق جلهم عليها، وكان ذلك أمرا طبيعيا متوقعا، فبعضهم وافق لأن العبارة منسوبة لشخصية شهيرة! وبعضهم وافق لأن العبارة تتسق وفهمه ونظرته البكائية للحب الذي ينبغي أن يكون شعورا قاسيا، يصاحبه الدمع والعذاب كي يبقى في حالة الطهر والجمال، أما الابتسامات فيبدو أنها تجرح طهر الحب لدى العرب!

أقول عكس ما ذهب إليه الأديب اللبناني- الأميركي: «وحده الحب الذي تغسله الضحكات ولحظات الفرح والابتسامات يظل طاهرا وجميلا وخالدا»، أما ذلك الحب المصاحب للعويل والمحارم المبتلة بالدمع والمخاط، والمصاحب للصراخ والشك والحسرات، فإنه حكما وحتما، أمر آخر قد نجد تفسيره لدى المتخصصين النفسيين الذين يدركون أن بعض النفوس البشرية تستمتع بمثل هذه العذابات فتغلفها بغلاف جميل يطلقون عليه الحب.

* نقلاً عن "الأنباء"