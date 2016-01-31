العلة بالخزان مو بالحنفية

جميل ما يحصل من محاولات الترشيد التي بدأت عجلتها للتوفير على الميزانية، وجميل جدا ان توقف الدرجات الاولى وبعض البدلات والمكافآت و.. و.. ولكن ان يمس الترشيد العلم والابداعات ومكافأة من يبذل جهدا غير عادي من موظفي الدولة، في الوقت الذي يترك فيه آلاف آلاف من الموظفات والموظفين، الذين ينامون ويسافرون ولا يعرفون طريق العمل، الا لإثبات حالة او للسؤال عن سبب تأخر الراتب.. فهذا غير مقبول.

هذه الاعداد الكبيرة من الموظفين الذين لا يحضرون ولا يعرفون طبيعة عملهم، متنقلون من بلد الى بلد ومن مطعم لآخر، ومن قهوة لغيرها، يصرفون من الراتب الذي لا يستحقونه، بل هو حرام، هؤلاء يحتاجون من يقف عند ملفاتهم ويتخذ قراراً جريئاً وفورياً، اما بتسريحهم عن العمل او اعادتهم الى مكاتبهم بكثير من المسؤوليات، لنقطع دابر كلمة «اشمعنى».

لماذا هذا العدد الرهيب من الموظفين المتسيبين القابعين فى بيوتهم بحجة او من دون حجة، فلا مسؤول يسأل عنهم، ولا متابع يحاسبهم لغيابهم وانقطاعهم عن العمل.

آلاف الاسماء التي سمحت لنفسها ان تنام قريرة العين، فيما يتقافز الآخرون من اسرتهم في عز البرد ليتواجدوا على مكاتبهم في مواعيد العمل، لان هناك بصمة او توقيعاً بانتظاره.. ويحاسبون على أي تأخير، حتى وان تعدت سنوات عملهم الثلاثين عاماً، فيما آخرون يتقلبون ما بين الجنبين الايمن والايسر، ليصحوا على راحتهم ويتوجهوا لتناول القهوة او الافطار مع الصحبة الصالحة.

صراحة أنا لا ألوم هذا النوع من الموظفين، الذين لا تتوافر عندهم الامانة بالعمل طالما الفرصة متاحة امامهم لممارسة تسيبهم، ولكني ألوم وبشدة مسؤوليهم ومسؤولي مسؤوليهم.. ومن فوقهم كلهم.

التقشف الصحيح هو القضاء على الفساد بكل اشكاله، وما ذكرناه شكل من اشكاله، ولا اعتقد ان من يريد التوفير حقا سيبذل جهدا غير عادي لقطع دابر الفساد، وما يتسببه من هدر بالاموال.

البيت الكويتي به حنفيات في كل مكان تسبب هدر الماء، ويمكننا عن طريق اعادة تعييرها لتصب كمية أقل من الماء بدل ان يهدر بقوة، ولكن التانكي او الخزان الموجود في السطح ــ والمسؤول عن ضبطه الحكومة ومؤسساتها ــ هو العلة الحقيقية وسبب الهدر، لانه مخروم من كل مكان ومن دون فلتر ولا صيانة من زمااااااان.

نزلوا الخزان من مكانه وبدلوه بخزان اصغر وامتن وشوفوا النتيجة. بمعنى؛ ان الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد معظمها يحتاج الى تغيير، وبعدها يمكننا الحديث عن الترشيد.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية