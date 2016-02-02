شروط ظهور الفقع

1 ـ ان ينزل المطر في «الوسم» أي في الفترة بين 16 أكتوبر و5 ديسمبر مع ان عرب البادية يقولون (عشرة من المربعانية تنبت ما ينبت الوسم).

2 ـ ان يستمر هطول الأمطار ولو لفترات متباعدة.

3 ـ ان الفقع لا ينبت من البذور إنما من طينة فطرية في الأرض المستريحة أو المحمية التي لا تطؤها عجلات السيارات ولم تعبث بها يد الإنسان.

4 ـ ان يستمر الدفء النسبي ولو يسيرا.

5 ـ ان تكون السنة التي يتوافر فيها الفقع ليست موالية لسنة قبلها ظهر الفقع فيها بوفرة.

ومجمل القول أكرر اذا اردتم وفرة في الفقع فأحقنوا البنزين في باطن الأرض ليكون دخلكم محدودا فلا تصلوا إلى الصحراء إلا بعسر فتستريح الأرض من عبثكم ويا أهل الكويت يا خير خلف لخير سلف سترهقون صعودا، الفقع والفواكه لا يجتمعان ولا خيار لكم إلا بين أمرين إما الفواكه في غير موسمها أو الفقع في موسمه.

* نقلا عن "الأنباء"

