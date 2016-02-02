ليبيا و«داعش»: ‬هل ‬هي ‬طبول ‬الحرب؟

كلنا نتذكر تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا عن طريق ضربات جوية ساعدت على مؤازرة الثوار وإنهاء نظام معمر القذافي، وكان لتدخل وتجربة الوزير الفرنسي المحنك «ألان جوبيه» في عهد ساركوزي أثر في تسريع وتحريك مسطرة تدخل الحلف الأطلسي، و«ألان جوبيه» أعرفه منذ زمن بعيد. وهو يتمتع ببعد نظر استراتيجي قل نظيره في الساحة الاستراتيجية لعالم اليوم.. ولكن سرعان ما تم القضاء على نظام القذافي، وفشل ساركوزي في الانتخابات الفرنسية وتم تغيير الوزراء بما فيهم «جوبيه»، ولم تعد هناك نظارات استراتيجية استباقية وردعية في البيوتات الأوروبية الكبيرة التي تبلور وتنقل إلى ساحة التنفيذ السياسات الخارجية الحساسة، تمكن ليبيا في إطار تفاعل داخل/ ‬خارج ‬من ‬تثبيت ‬أسس ‬الدولة ‬الجديدة، ‬وتحصين ‬المجال ‬السياسي ‬من ‬تغول ‬وسلطوية ‬مترفيها ‬ومخربيها، ‬بل ‬سرعان ‬ما ‬تقوضت ‬معالم ‬السياسة ‬في ‬البلد، ‬وبدأ ‬إخوة ‬الأمس ‬يحملون ‬السلاح ‬ليتقاتلوا ‬على ‬مصالح ‬آنية ‬ضيقة، ‬في ‬حروب ‬داخلية ‬وأهلية ‬عوجاء، ‬أتت ‬على ‬مقومات ‬العيش ‬في ‬البلد، ‬وما ‬زالت ‬في ‬شرها ‬المستطير ‬لينعدم ‬الأمن ‬وتخرب ‬مؤسسات ‬الدولة، ‬وتقل ‬موارد ‬الشعب، ‬وتفتح ‬حدود ‬البلد، ‬وهذا ‬هو ‬الأخطر، ‬على ‬المقاتلين ‬والمرتزقة ‬و«الدواعش»‭ ‬التي ‬وجدت ‬في ‬عروق ‬الدول ‬الهشة ‬والضعيفة، ‬مراغم ‬وسعة.

ولكن التفجيرات الأخيرة في العديد من العواصم الأفريقية، كانت بمثابة إنذار خطير وصلت شظاياه إلى كل المثبطين عن التحرك العسكري في وزارات الدفاع ومؤسسات الأمن القومي الغربية وبخاصة الأميركية، والكل اقتنع بأن «داعش» يريد أن يجعل من ليبيا مقراً له ومركزاً للقيادة في أفريقيا وجنوب المتوسط، والتجربة أفادت في العراق وسوريا أنه كلما استقطب أو تولد ونما وتعشش الفيروس «الداعشي» في بلد من البلدان، وتهاون المتربصون به في النظام الدولي (أميركا على الخصوص) إما لحسابات داخلية صرفة (الانتخابات) أو بسبب سياسات خارجية خاصة، أو حسابات جيوسياسية تخفي الكثير من الحقائق وتجعلنا مع آخرين نضع المئات من علامات الاستفهام، إلا وأصبح التدخل أصعب وأشد... وأقرب الأطراف الغربية إلى ليبيا هي أوروبا وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا، ومع ذلك فالتصريح الأخير للرئيس الأميركي ووزير دفاعه عن ليبيا مثير للانتباه، ويحيلنا إلى تغير في التوجه الأميركي يتعدى التوجه الأوروبي، وإلى خطورة «داعش» في ليبيا على المصالح الأميركية في المنطقة أكثر منه على المصالح الأوروبية في المدى المتوسط والبعيد، فوصول المقاتلين الميدانيين إلى الولايات المتحدة الأميركية أصعب من وصولهم إلى أوروبا بحراً وجواً، ولا يبقى لهم في سياستهم الإرهابية ضد أميركا إلا استقطاب الملوثة عقولهم من عقر الدار الأميركية، أو ضرب المصالح الخارجية من سفارات وشركات وأفراد وهو ما سيكون سهلًا في القارة الأفريقية... و«داعش» بدأ بالفعل هجمات على منطقة الهلال النفطي الليبي، وبالأخص مدينة راس لانوف والسدرة، ونعلم بأن أكبر منشآت تصدير نفط ليبيا موجودة هناك... كما أن التنظيم ثبت أقدامه في مدينة سرت ويريد الاستحواذ على كل آبار وأنابيب النفط في بلد تتصارع فيه قوى سياسية مختلفة وحكومتان.

وكانت أميركا دائماً مترددة في تلبية طلبات دول عديدة بما فيها بعض الدول العربية للتدخل في ليبيا، مخافة أن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن... واليوم نشهد تغييراً جذرياً في السياسة الخارجية الأميركية بعد أن قرر «داعش» تحويل البلد إلى قاعدة إقليمية لصناعة وتصدير الإرهاب وضرب مصالح أميركا والغرب والوطن العربي.... كما أن سرعة التدخل الأميركي في أفريقيا ستصبح سهلة جداً بعد أن وقعت واشنطن وإسبانيا اتفاقاً أمنياً يتم بموجبه نشر قوة عسكرية تتكون من 2200 ضابط من قوة «المارينز» بالأراضي الإسبانية يكون موقعها بجنوب إسبانيا، لتنضاف إلى القوة الأميركية المنتشرة في جزيرة «مورون دي لا فرونتيرا»، بعدد 800.

وآخر الكلام: أن بعض الدول العربية تعيش اليوم بين سندان الأزمات الداخلية الخانقة بسبب تفكك هياكلها الناتج عن سقوط الأنظمة كليبيا مثلًا، وبين مطرقة مصالح الدول النافذة التي تجيد أو تهوى قواعد المشاهدة واللعب بآليات النظام الدولي... وهذه المعادلة في إطار ميزان أي نظام إقليمي هي معادلة خاطئة، لأن الفاعلين المحليين والإقليميين هم المطالبون بالتدخل أكثر من غيرهم، لدوافع الدين واللغة والثقافة والتاريخ المشترك والمصالح المتداخلة الآنية والمستقبلية.. وهو ما يثير السؤال: أما آن الأوان لتحريك إيجابيات القوة العربية المشتركة سياسياً وعسكرياً لتثبيت السلم في النظام الإقليمي العربي؟!

* نقلا عن "الاتحاد"