من هم أبطال العالم في الملاكمة؟

المقصود بالملاكمة في السؤال: "الملاكمة السياسية"، وليس الرياضية. أما الأبطال فهم العرب، لكنهم أبطال في غرف التمارين فقط، والخصم المهزوم دائماً هو كيس الملاكمة.

هذه الرياضة العربية شائعة منذ عقود طويلة، وهدفها وضع صورة عدو ما على كيس الملاكمة وضربه بكل قوة حتى يشعر المهاجم بالراحة والانتصار النفسي أو تفريغ شحنة سلبية على الأقل.

تأتي هذه الملاكمة على طريقة الهجاء، وليس النقد، لهذا العدو الذي لا يعرف أبدا عن كل هذه الضربات، والمشغول في الغالب ببناء مستقبله.

أكبر مثال على هذه الملاكمة في السنوات الأخيرة، هي ملاكمة العرب جميعا تقريبا للرئيس الأمريكي أوباما، حتى تحول هجاؤه - في الصحافة والمحطات التلفزيونية العربية - إلى هواية للجميع. في الوقت الذي يستحق أوباما النقد على نهجه الخارجي وإضعافه للدور الأمريكي المهم في استقرار النظام الدولي.. لكنه - من جهة أخرى - رئيس ناجح داخلياً. أنقذ الاقتصاد الأمريكي في مرحلة حرجة حيث حافظ على صناعات السيارات وخفض من مستوى البطالة. كما أنه سنَّ قانون الرعاية الصحية للملايين من مواطني بلاده، وحافظ على حياة آلاف الجنود الأمريكيين، ويعمل على تشريع قوانين لتقييد شراء الأسلحة، وأخيراً أبدى اهتماماً محموداً لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي، التي أثبتت أضرارها الكبيرة على الإنسان.

كل هذه المنجزات، حتى لو كانت داخلية، فإنها تقدم رؤية أكثر موضوعية للرئيس الأمريكي، وتفضي لنقده بشكل أكثر اتزاناً.

للأسف يتم تجاهل هذا، لأن من يريد أن يلاكم يجب أن يكره - بشكل كامل – خصمه، كي يسدد له أقوى الضربات، حتى لو كان الخصم مجرد كيس محشو بالقطن!

بعد أن أصبح لَكْم "كيس" أوباما رياضة رتيبة ومملة، كان من الأفضل إيجاد كيس آخر بغرض التجديد. لهذا السبب أصابت الجميع حالة من الانتعاش والحيوية بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. من الخطأ أخذ تصريحاته جديا، لأنه رجل "شو" وعاشق للأضواء وماهر في تسليطها عليه. آثار حديثه سيئة، وهو يستحق نقدا ولكنه تحول مع الوقت إلى كيس آخر للملاكمة يسدد له العرب والمسلمون على مختلف الأجيال ركلات وصفعات لم تتوقف إلى هذا اليوم. من المؤكد أن المحرك الأساسي هو رغبة عميقة بالتنفيس ولعب دور الضحية الذي يشفي الصدر ويلغي العقل.

ما قاله ترامب مخز فعلا، ولكن الاستمرار في صفعه كل هذا الوقت يؤكد أنه تحول إلى وسيلة للتفريغ وشماعة لتعليق المشاكل، من أجل التخلي عن المسؤولية بشكل كامل. فعدوي هو سبب فشلي وأزماتي كلها، وليس علي إلا شتمه لأرتاح.

كيس الملاكمة لا يتعلق بالأشخاص، بل بالأفكار والدول والثقافات. بدل أن ننتقد ظاهرة التطرف التي تسببت بخلق الإرهاب تم تحويل الحديث إلى مجموعة من الأكياس. كيس "الإسلاموفوبيا" يضربه بحماس من يحول القصة بشكل كامل إلى عداء للإسلام، رغم أن المسلمين هم أكثر من تضرروا من الإرهاب وجماعاته.

وكيس آخر للمؤامرة ومن يقف خلفها. حتى داعش "الصنعية المؤامراتية" تحول إلى كيس نركله حتى لا ننتقد الثقافة المتطرفة التي تولد منها. أما الدول التي أصبحت أشهر الأكياس، فأشهرها أمريكا و"ربيبتها" إسرائيل، التي يوجه لها الهجوم بشكل مستمر منذ "نكسة" 67، التي كانت بداية جولة في الملاكمة لم تنتهِ حتى هذا اليوم.

أما الثقافات فقد تم تحويل الثقافة الغربية إلى وحش يريد أن يسيطر على العالم على الرغم من أن العالم كله انخرط في ثقافة كونية واحدة.

النقد طبيعي جدا وصحي، لكن حفلات الهجاء المستمرة المستعرة للآخرين ليست إلا جولات ملاكمة في غرفة التمارين. المؤسف أنها عادة ثقافية واجتماعية مارسها الجيل القديم، ومازالت حاضرة في الأجيال العربية الجديدة، وزيارة سريعة على فيسبوك وتوتير ستثبت ذلك.

لا أحد بالضبط يعرف كيف سيخرج العرب من مأزقهم التاريخي، لكن من المؤكد أن أول خطوة للحل يجب أن تبدأ بخلع هذه القفازات وتمزيق هذه الأكياس الوهمية!