الإمارات.. والوزير الأول

في تغريدته بالأمس طلب نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كل جامعة إماراتية بأن ترشح أيا من طلبتها سواء ممن تخرجوا قبل عامين أو ممن هم في سنواتهم الأخيرة من الدراسة الجامعية وذلك ليتم ترشيحه أو اختياره بالأصح وزيرا.

وفي تغريدته ذكر سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم أن سر تفوق الإمارات إيمانها بشبابها وانه ومن هذا المنطلق سيقوم بهذا الإجراء الاستثنائي في اختيار وزير حديث التخرج أو ربما يكون على وجه تخرج.

بتلك التغريدة حتما لا يقصد سمو الشيخ محمد المزح أو من اجل الاستهلاك الاعلامي فهذا هو المتوقع وما سيحصل فعلا، وسيتم بل وسنسمع خلال عام أو في اقرب تشكيل وزاري إماراتي عن دخول وزير الى الحكومة يتراوح عمره بين 20 الى 24، واغلب الظن ان الامارات ستفعلها وسيكون لديها اول وزير على مستوى العالم لايزال على مقاعد الدراسة، بل انها بهذا ستكون الدولة الاولى في العالم التي تطلب ترشيح شخص لتولي منصب وزاري وهو لايزال على مقاعد الدراسة.

الامر ربما يشبه الحلم هنا، ولكن الامارات الحديثة كلها خرجت من رحم أحلام مستحيلة لتكون هي الامارات التي نعرفها اليوم.

الامر ليس مزحة، وليس مبالغة وليس حديثا إعلاميا قصد منه تسليط الضوء، ولكن الامر حلم مستحيل آخر سيتحقق على ارض الواقع، ومن غير استباق الاحكام على تجربة لاتزال فكرة، إلا أنني اعتقد ان مجرد الإقدام عليها بغض النظر عن نتائجها ستسجل كإنجاز للامارات، من الصعب التنبؤ بمدى نجاح تلك التجربة ولكن مجرد الإقدام عليها يعتبر نجاحا في اجتراح مستحيل لم يقدم عليه احد من قبل.

الامارات ووفق إعلان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتحدى القوالب الجامدة وتذهب الى حيث لم يجرؤ احد على الذهاب من قبل.

كما قلت الأمر ليس مجرد استعراض إعلامي، بل إعلان تحد بفكرة رائدة على مستوى العالم، فلم يسبق لدولة ان طلبت ترشيح أسماء طلبة حديثي التخرج أو على وشك التخرج لاختبار احدهم وزيرا.

نقلا عن "الأنباء"