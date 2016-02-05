تنظيم الجماعة (٣)

تكلمنا فى الأسبوع الماضى عن الوحدات التنظيمية لجماعة الإخوان على مستوى مركزى، واليوم نتكلم عن التنظيم الدولى حتى تكتمل الصورة.. وأحب أن أنوه بأن المقصود بهذا العرض ليس ترويجاً للإخوان، بقدر ما هو عملية تعريف وإعطاء صورة واقعية -أعتبرها حقاً للرأى العام- عن ماهية البناء الداخلى للإخوان، دون تهويل أو تهوين.. أبدأ فأقول إن الإخوان -كما هو معروف- يوجدون فى دول كثيرة من قارات العالم (أفريقيا، آسيا، أوروبا، وأمريكا) فى شكل تنظيمات محلية، لها تقريباً نفس البناء الفكرى والتنظيمى والإدارى، فضلاً عن الوسائل والمناهج والأهداف.. لذا، سعت قيادات الجماعة فى منتصف السبعينات من القرن الماضى، إلى أن ينتظمها عقد واحد؛ أولاً: لتحقيق مزيد من وحدة الفهم والحركة، ثانياً: للتنسيق والتعاون بينها فيما يخص القضايا الكبرى، كالقضية الفلسطينية، وثالثاً: للتنسيق والتعاون مع الحركات الإسلامية الأخرى التى تحمل تقريباً نفس الأفكار والوسائل والأهداف، كالجماعة الإسلامية بباكستان، وحزب الرفاه التركى (قبل حله)، وذلك للاستفادة من الخبرات والتجارب من ناحية، ولمواجهة المشكلات التى تعانيها الجاليات العربية والإسلامية فى أوروبا وأمريكا من ناحية أخرى.. وقد وضعت لائحة للتنظيم الدولى لا تتصادم مع لوائح تنظيمات الإخوان المحلية، وتحافظ فى الوقت ذاته على خصوصية كل تنظيم، على اعتبار أنه يعمل داخل دولة لها دستورها وقوانينها ومشكلاتها وظروفها.. والحقيقة أن التنظيم الدولى لا يشكل تنظيماً هرمياً، كما هو الحال فى تنظيمات الإخوان المحلية، وهو لا يعدو أن يكون ممثلاً لها.. فهو يتضمن: ١) مجلس شورى، ٢) مكتب إرشاد، وما يتبعه من أجهزة فنية، و٣) أمانة.. مجلس الشورى الدولى: يتكون من ٣٣ عضواً يتم اختيارهم من مجالس شورى تنظيمات الإخوان المحلية، طبقاً للكثافة النسبية للإخوان.. ويمثل فيه إخوان مصر بـ٨ أعضاء، والباقى موزعون على تنظيمات الإخوان الأخرى.. فمثلاً، سوريا ٢، والعراق ٢، ولبنان ٢، والسعودية ١، وهكذا.. وللمجلس أن يضم إليه عضوين بالتعيين، ليصبح العدد الكلى ٣٥ عضواً.. ومن مهام مجلس شورى التنظيم الدولى: أولاً: انتخاب المرشد العام، وله حق عزله فى ظروف معينة، ثانياً: انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد العام، شريطة أن يكون ٨ منهم من الدولة التى يكون منها المرشد، وعادة ما تكون مصر، ثالثاً: تغيير أو تعديل اللائحة العامة للتنظيم، رابعاً: تحديد السياسات والتوجهات العامة لمكتب الإرشاد العام، ومتابعة نشاطه، وخامساً: تشكيل لجان خاصة منه للتحقيق مع المرشد أو أعضاء مكتب الإرشاد العام، حال وقوع مخالفات منهم.. ومدة مجلس شورى التنظيم الدولى هى ٥ سنوات، ويجتمع مرة واحدة كل شهر أو كل ٣ أشهر، أو حسب الظروف، وعادة ما ينعقد الاجتماع فى تركيا أو ألمانيا أو بريطانيا.. ولأن العدد لا يكون عادة مكتملاً فى أى اجتماع، فإن أعضاء مجلس الشورى من المصريين (الذين هم فى نفس الوقت أعضاء مكتب الإرشاد العام)، يمثلون رقماً مؤثراً وفاعلاً داخل مجلس شورى التنظيم الدولى.

مكتب الإرشاد العام: يتكون من ١٣ عضواً، عدا المرشد العام، ومدته ٥ سنوات، وهى متزامنة مع مجلس شورى التنظيم الدولى.. ويتابع المكتب نشاط الإخوان فى التنظيمات المحلية، ويراقب أداءها، وقد يتدخل أحياناً لحل المشكلات أو الخلافات التى تنشأ بين مؤسساتها حال عدم استطاعتها حلها محلياً.. ويجتمع مكتب الإرشاد مرة واحدة كل شهر تقريباً فى إحدى الدول التى ذكرناها آنفاً.. ويكلف المكتب أعضاءه بالقيام بزيارات -شبه دورية- لتنظيمات الإخوان المحلية للتعرف على احتياجاتها الحقيقية ومدى التزامها بالمنهج، ومدى مراعاتها للخطة، وهكذا.. فهذا مكلف بزيارة إخوان شمال أفريقيا، وذاك بزيارة إخوان جنوب شرق آسيا.. إلخ. ويقدم هؤلاء تقاريرهم لمكتب الإرشاد العام.. الأجهزة الفنية: وهى تناظر الأقسام فى تنظيمات الإخوان المحلية، وتتبع مكتب الإرشاد العام، وتشمل أجهزة التخطيط، والسياسى، ونشر الدعوة، والأخوات، والطلاب.. إلخ. ويتكون كل جهاز من لجنة مركزية، وجمعية عمومية.. الأولى تشمل من ٥ إلى ٧ أعضاء، والثانية تضم مسئولى الجهاز لدى تنظيمات الإخوان المحلية.. ويشرف على الجهاز عضو مكتب إرشاد عام، وله نائب، كما يتعين له أمين.. وتكون اللجنة المركزية وجمعيتها العمومية مسئولتين عن وضع خطة عمل الجهاز، وينبثق منهما لجنة لمتابعة التنفيذ.. أمانة التنظيم الدولى: مقرها الدائم فى لندن، وتتكون من عدد محدود جداً من الأعضاء، ربما لا يزيد على ٥.. هذه الأمانة تمثل همزة الوصل بين مجلس شورى التنظيم الدولى ومكتب الإرشاد العام، وبين تنظيمات الإخوان المحلية وبعضها، وهى التى تتابع تنفيذ قرارات مجلس الشورى ومكتب الإرشاد العام، كما أنها مسئولة أيضاً عن الإعداد لاجتماعات مجلس الشورى ومكتب الإرشاد العام.. قبل ثورة ٢٥ يناير، كان التنظيم الدولى يعانى من مشكلة يطلق عليها «الانكفاء القطرى»، وترمز إلى استئثار تنظيمات الإخوان المحلية بالقدرات والكفاءات الموجودة لديها فى كافة المجالات، فلا تمد اللجان المركزية للأجهزة بما تحتاجه، الأمر الذى ترتب عليه عدم استطاعة هذه الأجهزة القيام بمهامها الموكولة إليها.. أضف إلى ذلك، أن لكل تنظيم قطرى مشكلاته التى تستقطب جهوده، والتى ربما تتجاوز حدود قدراته على حلها، ومن ثم تضطره إلى اللجوء إلى مكتب الإرشاد العام للتدخل والمعاونة.. وقد نشأ نتيجة لهذين العاملين ضعف فى أداء مؤسسات التنظيم الدولى.. فإذا أضفنا إلى ذلك أن حركة أعضاء مجلس الشورى الدولى ومكتب الإرشاد العام كانت ضيقة ومحدودة، لأنها محكومة بعلاقة التنظيمات المحلية بنظم الحكم فى دولها، وهى فى الغالب لم تكن على ما يرام، لأدركنا كم كان الأداء ضعيفاً ومتواضعاً.. وغنى عن البيان أن ما سمى بثورات الربيع العربى، فضلاً عن وصول الإخوان إلى سدة الحكم فى مصر، كان له أثر إيجابى على التنظيم الدولى وعلى الإخوان بشكل عام، فقد ألهب شعورهم وبعث فيهم الأمل فى الوصول إلى السلطة فى دولهم.. وسوف تكشف الأيام عن الدور الذى لعبته الإدارة الأمريكية فى وصول إخوان مصر إلى الحكم، وذلك ضماناً لمصالحها ومصالح العدو الصهيونى فى المنطقة.. ولعل الخطاب الذى أرسله مرسى للسفاح شيمون بيريز، رئيس دولة الكيان الصهيونى، بمناسبة تعيين سفير مصرى جديد فى «إسرائيل»، يخاطبه فيه بقوله: صديقكم الوفى، ونتمنى الرغد لبلادكم، أقول كان هذا نوعاً من شعور الإخوان بالامتنان للدور الأمريكى.

*نقلاً عن "الوطن" المصرية