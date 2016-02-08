«‬التحالف ‬العربي»‬ و«‬إخوان ‬اليمن»

الحرب ‬التي ‬يخوضها «‬التحالف ‬العربي» ‬بقيادة ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية ‬ومعها ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬هي ‬حرب ‬تاريخية ‬بكل ‬المقاييس، ‬و«‬عاصفة ‬الحزم» ‬التي ‬أطلقها ‬الملك ‬سلمان ‬بن ‬عبد‭ ‬العزيز ‬ومعها «‬إعادة ‬الأمل» ‬كلها ‬تعبير ‬عن ‬لحظة ‬تاريخية ‬تشبه ‬عنق ‬الزجاجة ‬الذي ‬يخرج ‬منه ‬منتصرٌ ‬في ‬نزاع ‬طويل ‬الذيل ‬في ‬التاريخ. فمن «‬أفيال ‬الفرس» ‬في ‬الماضي ‬إلى «‬معركة ‬تعزّ» ‬والحشد ‬في «‬مأرب» ‬جرت ‬في ‬مجرى ‬التاريخ ‬أنهار ‬كبار، ‬تتعلق ‬بالدولة ‬والدين، ‬وبالطائفة ‬والمذهب، ‬وبالقبيلة ‬والمجتمع، ‬وصولاً ‬إلى ‬لحظة ‬سيطرة ‬المخلوع ‬صالح ‬وميليشيات ‬«الحوثي» ‬وتنظيم ‬«القاعدة» ‬وتنظيم ‬«داعش».

يتركز ‬وجود ‬أتباع ‬«صالح» ‬في ‬منطقة ‬صنعاء ‬وبعض ‬المحافظات ‬الأخرى، ‬كما ‬يتركز ‬وجود «‬ميليشيات ‬الحوثي» ‬في ‬مناطق ‬شمال ‬الشمال ‬اليمني، ‬ويتركز ‬وجود «‬تنظيم ‬القاعدة» ‬في ‬محافظات ‬شمال ‬حضرموت ‬وبعض ‬المناطق ‬فيها، ‬و«‬تنظيم ‬داعش» ‬مشتت ‬الحضور، ‬ويعتبر ‬فرعه ‬باليمن ‬من ‬أضعف ‬الفروع، ‬أما ‬جماعة ‬«الإخوان ‬المسلمين»، ‬عدوة ‬الخليج ‬عبر ‬التاريخ، ‬وفرعها ‬حزب ‬«الإصلاح» ‬اليمني، ‬و«إخوان» ‬الخليج، ‬فقد ‬كانت ‬مراوغتهم ‬واضحةً ‬منذ ‬البداية، ‬فهم ‬لم ‬يتخذوا ‬موقفاً ‬حازماً ‬وانتظروا ‬لما ‬يقارب ‬الأسبوعين ‬ليعلنوا ‬موقفاً ‬شبه ‬محايد ‬بانتظار ‬المنتصر ‬في ‬الحرب ‬بعد ‬بدء ‬«عاصفة ‬الحزم،» ‬وهم ‬اليوم ‬يقومون ‬بالفعل ‬ذاته ‬في ‬معارك ‬«تعز»، ‬ومن ‬صدق ‬منهم ‬في ‬ولائه ‬لوطنه ‬ابتعد ‬عن ‬التنظيم، ‬وانحاز ‬للوطن ‬وللشرعية ‬وللتحالف ‬العربي.

بعد ‬ما ‬يقارب ‬العام ‬من ‬اندلاع ‬حرب «‬عاصفة ‬الحزم» ‬في ‬اليمن، ‬باتت ‬قوات ‬الجيش ‬اليمني ‬والمقاومة ‬اليمنية ‬وقوات ‬التحالف ‬على ‬مرمى ‬حجرٍ ‬من ‬صنعاء ‬العاصمة، ‬وبحسب ‬تصريحات ‬العميد ‬أحمد ‬عسيري ‬الناطق ‬باسم ‬التحالف ‬والمستشار ‬في ‬مكتب ‬وزير ‬الدفاع ‬السعودي ‬الأمير ‬محمد ‬بن ‬سلمان ‬فإن ‬القوات ‬أصبحت ‬داخل ‬محافظة ‬صنعاء، ‬وهو ‬أمر ‬ظل ‬يردد ‬المتخاذلون ‬وأنصار ‬المخلوع ‬وأتباع ‬«الحوثي» ‬وأذناب ‬إيران ‬في ‬المنطقة ‬أنه ‬بعيد ‬المنال ‬إنْ ‬لم ‬يكن ‬مستحيلاً، ‬وقد ‬بان ‬الصبح ‬لذي ‬عينين.

لا ‬يسأم ‬من ‬كلفة ‬الحروب ‬إلا ‬من ‬لم ‬يعرف ‬تبعات ‬الخنوع، ‬والحرب ‬في ‬اليمن ‬أديرت ‬من ‬أول ‬يومٍ ‬على ‬أرقى ‬المستويات ‬السياسية ‬والاقتصادية ‬والعسكرية ‬والإغاثية ‬في ‬تكامل ‬غير ‬مسبوقٍ ‬بين ‬دول ‬التحالف ‬وعلى ‬رأسها ‬السعودية ‬والإمارات، ‬وفي ‬تضافرٍ ‬للجهود ‬أثمر ‬على ‬الأرض ‬نجاحاتٍ ‬كبرى ‬مكّنت ‬من ‬السيطرة ‬على ‬غالب ‬التراب ‬اليمني، ‬وباتت ‬الشرعية ‬تقود ‬معركتها ‬من ‬داخل ‬اليمن ‬لا ‬من ‬خارجه.

‬واتضح ‬أن ‬ميليشيات ‬إيران ‬في ‬المنطقة ‬ما ‬هي ‬إلا ‬نمور ‬من ‬ورق، ‬واندحار ‬ميليشيات ‬«الحوثي» ‬في ‬أقل ‬من ‬عام ‬هو ‬أوضح ‬الأمثلة، ‬ويمكن ‬الإضافة ‬إليه ‬ما ‬جرى ‬في ‬سوريا ‬منذ ‬سنوات ‬حيث ‬تم ‬استنزاف ‬أكبر ‬نمور ‬إيران ‬في ‬المنطقة ‬وهو ‬«حزب ‬الله» ‬اللبناني، ‬بالإضافة ‬إلى ‬العديد ‬من ‬الميليشيات ‬الشيعية ‬الإرهابية ‬التي ‬جلبتها ‬إيران ‬من ‬أصقاع ‬الأرض، ‬من ‬أفغانستان ‬وباكستان ‬والعراق، ‬فظلت ‬جميعها ‬تعاني ‬وتخسر، ‬ومعها ‬جيش ‬نظام ‬بشار ‬الأسد ‬والحرس ‬الثوري ‬الإيراني، ‬ومع ‬كل ‬هذا ‬فإنها ‬لم ‬تستطع ‬حسم ‬المعركة، ‬ولا ‬ضمان ‬انتصار ‬الأسد، ‬فهرعت ‬حين ‬رأت ‬اقتراب ‬الهزيمة ‬إلى ‬روسيا ‬الاتحادية.

مستقبل ‬اليمن ‬والدولة ‬اليمنية ‬والشعب ‬اليمني ‬سيبقى ‬هو ‬الرهان ‬الحقيقي، ‬ولكن ‬على ‬كل ‬الأحوال ‬فإن ‬دولة ‬صديقة ‬وحليفة ‬في ‬اليمن ‬تعاني ‬اقتصادياً ‬يمكن ‬إنقاذها ‬بمشاريع ‬تنموية ‬متكاملة ‬على ‬غرار «‬مشروع ‬مارشال» ‬الأميركي ‬في ‬أوروبا ‬هي ‬خير ‬وأفضل ‬بما ‬لا ‬يقارن ‬من ‬دولة ‬فاشلة ‬تديرها ‬ميليشيات ‬إيرانية ‬تكون ‬تهديداً ‬دائماً ‬للسعودية ‬ودول ‬الخليج ‬والدول ‬العربية.

أين ‬كنّا؟ ‬وأين ‬صرنا؟ ‬إن ‬مقارنة ‬موضوعية ‬ستكشف ‬بسهولة ‬أن ‬الدول ‬العربية ‬المعتدلة ‬تكسب ‬وإيران ‬تخسر، ‬فهي ‬خسرت ‬في ‬مصر، وخسرت ‬في ‬البحرين، ‬وخسرت ‬اليوم ‬في ‬اليمن، ‬وخسرت ‬نفوذها ‬في ‬السودان ‬الذي ‬انضم ‬للتحالف ‬العربي، ‬وهي ‬تخسر ‬في ‬القرن ‬الأفريقي، ‬وتخسر ‬في ‬الدول ‬الأفريقية، ‬وحليفها «‬تنظيم ‬القاعدة» ‬يفقد ‬وهجه، ‬وإن ‬سعى ‬جهده ‬لاستعادة ‬نشاطه، ‬فهو ‬منكسر ‬مهزوم ‬في ‬غالب ‬مناطق ‬انتشاره ‬السابقة، ‬وجماعة ‬«الإخوان» ‬المسلمين ‬حليفة ‬إيران ‬تخسر ‬في ‬أكثر ‬من ‬مكانٍ.

أخيراً، ‬لطالما ‬راهنت ‬إيران ‬على ‬الميليشيات ‬والتنظيمات ‬الأصولية ‬والإرهابية ‬بينما ‬راهنت ‬دول ‬الاعتدال ‬العربي ‬على ‬الدول ‬والشعوب، ‬فخسرت ‬إيران ‬رهاناتها ‬وكسبنا ‬رهاناتنا، ‬ومن ‬يريد ‬معرفة ‬الواقع ‬فما ‬عليه ‬إلا ‬حساب ‬تصاعد ‬أرباح ‬الدول ‬العربية ‬وتفاقم ‬الخسائر ‬الإيرانية.

* نقلا عن "الاتحاد"