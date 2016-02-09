المحمر أصله وفصله

يقل صيد السمك شتاء فيدخر الناس السمك لهذا الفصل من السمك الذي يصطادونه ايام الدفء، ليس هناك ثلاجات انما يملحونه بالملح وينشرونه في الشمس لاسيما النوع الذي يسمى «خباط» ولأجل ان يتخلصوا من طعم الملح الزائد يضيفون التمر الى الرز ليأكل مع السمك المملح فيسمى «محمر» للونه الأحمر، هذا الامر قبل زمن ظهور النفط، بعد ذلك صاروا يضيفون الدبس الى الارز ثم بعد ذلك، زمن ظهور النفط يضيفون السكر ويسمونه «محمر شكر»، في الوقت الحاضر ارادوا ان يرجعوا الى الماضي فصاروا يحمرون السكر على النار قبل اضافته الى الرز.

والمحمر عادة يؤكل مع مرق السمك واحيانا مع السمك المشوي ونادرا جدا يأكلونه ثاني ايام عيد الاضحى مع اللحم المشوي، هذا تاريخ «المحمر» وأصله وفصله، وماذا عسى أن يأتي به قابل الأيام.

*نقلاً عن "الأنباء" الكويتية