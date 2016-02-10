الرجل الرشيد

الشكر أولا للسوق المالية في كبح جماح المتلاعبين، والوقوف لهم بالمرصاد ليستعيد السوق عافيته، وتعود له ثقة المساهمين، وثانيا، صدّ المتلاعبين سوف يوقف المضاربات غير المحسوبة التي عصفت بالسوق، وكان أشهرها انهيار 2006، الذي أفلس فيه معظم المضاربين، وثالثا، الخير يخص، والشّر يعم، لأن أخلاق الخشاش تسري كالعدوى بين الفريق الواحد.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور عدد من القرارات من لجنتي الاستئناف والفصل بإدانة 14 مواطنًا بينهم ثمانية إخوة تلاعبوا بأسهم 10 شركات على مدى 10 أشهر وإلزامهم بدفع غرامات، وإعادة أموال حصلوا عليها بطرق غير مشروعة تجاوزت 42 مليون ريال.

الخبر أوردته، صحيفة المدينة، وتنوعت المخالفات، من تقديم توصيات عبر الجوال وأحد المواقع الإلكترونية، وأخرى متعلقة بتزوير الشهادات، وارتكاب سلوكيات مخالفة أثناء التداول على أسهم الشركة في منازعات الأوراق المالية، واعتبرت الهيئة، أن هذه التصرفات والممارسات تُشكِّل تلاعبًا واحتيالًا.. والسؤال: (أليس فيهم رجلٌ رشيد)، يوقفهم عن الانجراف نحو الهاوية من الكسب غير المشروع، أو يُنبِّههم لهذا الخطأ؟.

الشيء بالشيء يُذكر، تم تداول مقطع فيديو سجّلته كاميرات المراقبة بإحدى صيدليات الرياض يكشف سرقة الصيدلية من قبل عائلة كاملة، ووثَّق المقطع عملية توزيع الأدوار بين العائلة التي شكّلت عصابة متكاملة، حيث قام الزوج بدور المراقب، مستغلا طفليه في إخفاء بعض المنتجات بملابسهما، ونقلها إلى خارج الصيدلية، فيما قامت زوجته بإشغال الصيدلي.. والسؤال: (أليس فيهم أحدٌ رشيد)، يُحذِّرهم من الانجراف نحو لعبة الاحتيال والسرقة، أو يُنبِّههم لهذا الخطأ؟.

#القيادة_نتائج_لا_أقوال

يقول أسطورة التسويق الإلكتروني الأمريكي إريك وري: لا تسمح للعاديين عديمي الطموح أن يشعروك بعقدة الذنب، وأنت تُحقِّق رسالتك العليا في الحياة.



* نقلاً عن "المدينة"