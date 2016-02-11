قمة في القمة

بوتر موزون يضبطه إيقاع الزمن، تمكنت دبي بكفاءتها المعهودة من إقناعنا مجدداً خلال القمة العالمية للحكومات - والتي عقدت أخيراً - أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة.. وأن زخم النشاط الإنساني سريع التأثر بنوع السلطة الموجودة والإدارة السياسية الملمة بحاجات مجتمعاتها ومدى تفاعلها معهم.

ما انفردت به القمة خلال الأيام الماضية هو قدرتها على رسم المساحة التي تتحرك فيها الحكومات الناضجة، ضمن خطط مدروسة تمكنها من هندسة خرائطها بشكل دقيق ومتسق مع واقعها الحقيقي، يلائم حاضرها ويستشرف مستقبلها الحالم عن طريق بلورة عناصر لصيقة بالإنسان تتداخل فيها علوم الإنتروبولوجي، الاقتصاد، التاريخ، العلوم، الفلسفة، الفن، الاجتماع، وحتى علوم الغد وما ستفضي له الثورة الصناعية الرابعة.

هذا الاستعداد لفهم الإنسان لم يكن وليد اللحظة، ولن يوجه لخدمة هذه المرحلة فقط.. بل هو امتداد لثقافة فكرية متقدة تتقن فنون الإنصات وتبرع في أساليب الحوار وتحترم مبادئ الإنسانية وترقى بترجمة الرسائل السماوية بإطار المحبة والسلام والخير والتسامح.

لكن بالرغم من جمال هذه الثقافة وسموها، فإنها في الكثير من الأحيان تتشكل من خلال مجموعة من التجارب والإخفاقات القادرة على مفاجأة الأشخاص بصورة قوية وبنسب متباينة، بحسب قدرة الأفراد على استيعاب الفكرة والاستفادة منها، وهو ما يلخص لنا مفهوم التعليم والتعلم.

نحن نخفق في المواقع التي يجب علينا التعلم منها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الدرجة العلمية التي سأحصل عليها لن تشبه الدروس الأخرى التي يتعلمها الآخرون.. لكن كيف لنا أن نجمع كل تلك الدروس والمعارف ونضعها في إطار واحد تحت وسم #علمتنا_الحياة؟

القمة العالمية للحكومات تمكنت من الاقتراب كثيراً من استشعار هذا النبض منذ انطلاقتها الأولى، فما جسدته القمة على مسرح "أرينا" كان بمثابة ملحمة ثقافية تتداخل فيها الأدوار والمناصب والدروس التي تجسد سلاسة انتقال السلطة بين المسؤول والآخر، ففي الوقت الذي كانت فيه كاثي كالفين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة الأمم المتحدة تلقي كلمتها حول دور الشباب في تحقيق الأهداف العالمية، أعطت المنصة كاملة لفتاة من إثيوبيا ترتدي ثوبها التقليدي وتنقل ما يختزله عقلها للآخرين بكل أريحية وثقة. هذه الإدارة الواثقة تؤمن بسلاسة انتقال السلطة بين المعلم والمتعلم خلال ثوانٍ معدودة لم تشبه أياً من النماذج التي نعيشها داخل النظام التعليمي الكلاسيكي، أو حتى السلطة التنفيذية التي تتشبث بها الحكومات التقليدية.

من جانب آخر، أعطتنا القمة أيضاً الفرصة لاستكشاف محيطنا، والتقرب من نبض الإدارة السياسية ومحاورتها. الشيخ محمد بن راشد منحنا في هذا الإطار منهجاً جديداً للتفكير وفتح أمامنا طرقاً مثلى للاستدامة.

ما رسخته لنا القمة بردهاتها المتعددة وبجداولها المزدحمة وبإيقاعها الرصين أن لكل منا مقطوعة موسيقية سيعزفها في وقت ما، وبأسلوبه الخاص، وتحت ظروف مواتية.. لذلك كانت قمة عالمية بامتياز.

*إكرام اليعقوب – كاتبة سعودية