موقف "القرضاوى" من أزمة الإخوان المسلمين

سعى الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، رئيس لجنة التحكيم فى النزاع، الذى نشب داخل جماعة الإخوان والانشقاق الخطير بينهم، سعى نحو لم الشمل، بالاستشارة والتشاور، مع عدد من العلماء والمشايخ، ورؤساء بعض الحركات الإسلامية الإخوانية وغير الإخوانية. أصدر الشيخ بياناً منذ أيام قلائل يبين فيه موقفه من الأزمة التى تمر بها جماعة الإخوان المسلمين، والتوصيات التى توصل إليها فى لجنة التحكيم التى يرأسها.

توسط الشيخ فى حل الخلاف داخل جماعة الإخوان، وعقد مع لجنة التحكيم سلسلة من اللقاءات المكثفة، التى استمرت لساعات طويلة ومتأخرة من الليل، استمعوا فيها إلى كل من الطرفين، وأدلى كل فريق بما لديه، ومنها مواقف مشينة فى حق الطرفين، فضلاً عن المواقف والأخطاء المشينة السابقة. فكيف يتنازعون سلطة بعدما أهملوا حكم مصر، وأساءوا إلى شعبه؟ لو كان هناك شىء من الحياء، لتوارى هؤلاء بما فعلوه عن الأنظار، واختلاق الأعذار.

أوضح الشيخ، رئيس لجنة التحكيم فى أزمة الجماعة، أن اللجنة تشغلها مصلحة مصر ونهضتها، والحرص على الجماعة ودعوتها، والحفاظ على بنائها ولحمتها، وقيامها بما يجب عليها.

توصلت لجنة التحكيم إلى ضرورة الأخذ بخمس توصيات لحل أزمة الجماعة، بعد تلك اللقاءات والمداولات، وبعد وقوف اللجنة على وجهات النظر المختلفة، ورؤية الفريقين وأسباب الانشقاق وفيما يلى التوصيات:

أولاً: التمسك بوحدة الصف، واجتماع الكلمة، والعمل من أجل تحقيق أهداف الجماعة وتعزيز أدائها، ورأب الصدع الواقع بين أبنائها، بما يمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة، التى تشهدها مصر والمنطقة من حولها.

ثانياً: المحافظة على مؤسسات الجماعة، فى ضوء تطوير لوائحها، واستكمال مكوناتها، وحسن استثمار طاقات أبنائها وإمكاناتهم، مع التأكيد على مزيد من العناية والاهتمام بمشاركة الشباب والمرأة.

ثالثاً: الالتزام بالمسار الثورى السلمى المقرر والمعتمد من قبل مؤسسات الجماعة وقيادتها، وعلى رأسها فضيلة المرشد ومجلس الشورى العام، متعاونين مع شركائنا من القوى المصرية المخلصة.

رابعاً: الإعداد لانتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة فى الداخل والخارج، وإجراؤها بأسرع وقت ممكن، وفق لائحة تنظيمية يجرى التوافق عليها فى مؤسسات الجماعة؛ لتعزيز ثقة الجماعة والتفافها حول قيادتها، وتطوير رؤيتها، وتفعيل أدائها.

خامساً: وخلال هذه الفترة، وإلى حين إجراء الانتخابات، تمت دعوة جميع قيادات الجماعة إلى العمل والتعاون فيما بينهم فى إطار المؤسسات القائمة للجماعة، والصبر على بعضهم بعضاً، وإلى التوقف عن التراشق الإعلامى، وعدم إصدار بيانات وقرارات من شأنها تأجيج المشاعر وتعميق الانقسام، وأن يكونوا على قدر المسئولية فى نصرة إخوانهم، ومدافعة عدوهم». انتهى كلام الشيخ.

ومن الإنصاف أن نسأل الشيخ واللجنة الموقرة، ما التحديات الكبيرة التى تشهدها مصر والمنطقة، وما دور الإخوان فى ذلك؟ هل التحديات الكبيرة تتلخص فى السعى لتخليص مصر من «الانقلاب»، كما يظنون الثورة، التى كانوا سبباً فى قيامها فى 30 يونيو 2013؟ أم أن التحديات الكبيرة هى الإرهاب ودور قسم من الإخوان فى زيادة العمليات الإرهابية والدعوة لمواجهة الأمن والقوات المسلحة. أليس من التحديات الكبيرة الهيمنة الغربية والتدخل الغربى برئاسة الأمريكان، وتدخل الأتراك وغيرهم فى الشئون المصرية دعماً للإخوان؟، أليس من التحديات الكبيرة الإعلام المضلل الذى ترعاه تركيا للإخوان ضد مصر، وتشويه صورتها أمام العالم الخارجى؟ أليس من التحديات الكبيرة سوء أخلاق فريق كبير منهم؟

عندما يذكر الشيخ فى بيانه فى المادة ثالثاً: التعاون مع الشركاء من القوى المصرية المخلصة، فلنا أن نسأله عن معايير الإخلاص، وهل هناك أحد يعرف الإخلاص، إلا الله سبحانه وتعالى، وما رأى الشيخ فى الجبهة السلفية، والاشتراكية الثورية، الذين دعمهم الإخوان، ولو بالبيانات لإقامة ثورة المصاحف فى نوفمبر 2014، كما جاء فى بيان الجبهة السلفية، «ثورة لا تبقى ولا تذر»، وكأنها جهنم، ودعمهم لبيان الاشتراكيين الثوريين، وهو مجرد كلام فى الهواء.

وعندما يذكر البيان للإخوان أن الوحدة بين الفريقين المتصارعين هى فى صالح مدافعة عدوهم فى البند الخامس، فلنا أن نسأله من عدوهم المقصود؟. هل يقصد الشيخ أن إسرائيل هى عدوهم والهيمنة الأمريكية، أم يقصد أن عدوهم الشعب المصرى والنظام المصرى الذى وفقه الله تعالى للاحتفاظ بالوطن الموحد والمتماسك وسط التغيرات الهدامة التى تشهدها المنطقة، وما إذا كان الشيخ الكريم يريد لمصر مع الإخوان أن تصبح مثل سوريا أو العراق ودور الإخوان المأساوى معروف فى البلدين؟ وهل يتحمل الشيخ والإخوان، نتائج الإرهاب الذى يضرب مصر، والعنف الذى شجعه فضيلته من قبل ضد النظام القائم فى مصر وضد الشعب المصرى. من هو العدو؟

أقول للشيخ الموقر: لقد جاء بيانكم فضفاضاً، ولكن الانشقاق أكبر من ذلك البيان والصراع على السلطة داخلياً، كان متوقعاً، وخصوصاً بعد تجربة الإخوان فى الحكم، وأخطائهم البشعة المستمرة حتى اليوم. وأخطر التحديات الداخلية التى تواجه الإخوان غير ما أوضحناه من قبل، هو النمطية فى التفكير والصراع على السلطة والإمكانات الباقية لديهم وسوء قراءة الواقع. وأخيراً لو أن أحد الحكام أخطأ فى حكم شعبه مثلما أخطأ فيه الإخوان، هل سيكون هناك من ينادى ببقائه فى السلطة والقيادة؟ الإخوان فى أزمة، ليس للصراع الحالى الداخلى بينهم، بل لأنهم أساءوا إلى الوطن والشعب والدعوة ولا يدركون ذلك حتى اليوم؟

موقف "القرضاوى" من أزمة الإخوان المسلمين (2 - 2)

ذكرنا فى المقال السابق، عن الموضوع نفسه، أن الشيخ «القرضاوى» وهو يتوسط فى موضوع حل الخلافات بين فريقين من الإخوان متصارعين على السلطة والقيادة والمنهج المستقبلى، هل هو الإصلاحى أم الثورى، وعن الاستراتيجية المستقبلية وتكلفتها، وقد عقد الشيخ سلسلة من اللقاءات مع لجنة مساعدة له، وتوصل إلى أربع نقاط عامة:

أولاً: وحدة الصف لمواجهة التحديات الكبيرة التى تشهدها مصر والمنطقة. ولست أدرى ماذا يقصد الشيخ بالتحديات الكبيرة؟، هل تشمل تلك التحديات، الإرهاب، خصوصاً «داعش» وأخواتها، وتشمل العنف، والمخططات التى تسير نحو التقسيم فى المنطقة؟ وهل تشمل تلك التحديات القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية وغيرها فى الخليج أم أن التحديات هى ضرورة عودة ما يسميه -خطأً- الإخوان وأعوانهم وحلفاؤهم والاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، بالشرعية؟ أم هى الهيمنة الأمريكية فى المنطقة، أم هى إسرائيل والاستعداد لمواجهة الصهيونية؟ وكيف يتم ذلك إذا ادعاه الإخوان اليوم، وهم ينسقون مع الأمريكان، وللأسف فإن مخططات الإخوان كلها -اليوم- ضد وحدة المنطقة وضد وحدة مصر؟ وهى تصب فى صالح إسرائيل ومصلحتها؟

ثانياً: يطالب الشيخ بالمحافظة على مؤسسات الجماعة، وحسن استثمار طاقات أبنائها وإمكاناتهم. أين هى مؤسسات الجماعة فى مصر اليوم؟ بعد أن نرى الإخوان يعملون العنف أينما استطاعوا، ويعملون سراً فى دعوة كانت أوضح من الشمس وأضوأ من القمر. ولماذا لم يحافظ عليها الإخوان بعد الثورة، كما حافظوا عليها قبل الثورة حتى أيام «مبارك»، وتحملوا الضغوط دون الدعوة لثورية ولا إلى عنف، ولا إلى تحالف مشبوه، وكان شعارهم الذى رفعوه: المشاركة لا المغالبة. فلما جاءوا إلى الحكم غالبوا ونسوا المشاركة، ولم يتركوا مجالاً للمشاركة، وأعطوا ظهرهم للشعب كله. وقد طالبهم الشعب بتغيير الحكومة فلم ينصتوا للشعب، وطلب منهم كذلك انتخابات رئاسية مبكرة فكان عندهم «ودن من طين وودن من عجين» للأسف الشديد.

ثالثاً: يدعو الشيخ إلى الالتزام بالمسار الثورى السلمى. أين هو المسار الثورى اليوم عند الإخوان؟. ثورة 30 يونيو العظيمة قامت ضد الإخوان، وضد أخطائهم العديدة فى الحكم. وأين موقع السلمية بعد المظاهرات والتفجيرات وتشكيل مجموعات العنف والمقاومة، والمناداة بقتل الشرطة والجيش والتفجيرات العديدة؟

أما المادة رابعاً من «البيان القرضاوى»، التى تدعو الإخوان أن يكونوا على قدر المسئولية فى نصرة إخوانهم ومدافعة عدوهم، فهى مادة غريبة جداً. من هم إخوان الإخوان الذين يلزم نصرتهم؟ ومن هم العدو الذى يجب مدافعته؟. هل يستطيع الشيخ أو من معه أن يوضح هذه النقاط وما يقصد بها فى بيانه؟.

لا أدرى إذا كان الشيخ «القرضاوى» أو الإخوان أو أنصار الإخوان يستطيعون تحديد أنصارهم وأعدائهم؟ المحاولة يا مولانا، تغريد خارج السرب، ولا ترتكب جماعة أو مؤسسة الأخطاء التى ارتكبها الإخوان بعد الثورة وأثناء توليهم الحكم، ثم يكتب لها الاستمرار فى أى بلد آخر وليس فى مصر وحدها.

وهنا كان ينبغى أن يضع «القرضاوى» واتحاد علماء المسلمين واللجنة التى حاولت الإصلاح بين الإخوان -أن يضعوا- أخطاء الإخوان أمام أعينهم، وينصحوا الإخوان بأن ينظروا إلى أخطائهم، خصوصاً الصراع مع النظام القائم فى مصر اليوم، الذى حما الله تعالى به مصر من الصراع الأكبر ومن الإرهاب الأسود أو من انتصار الإرهاب أو التغلغل الأمريكى. وأود هنا أن أذكر الشيخ ومن معه بهذه الأخطاء التى ارتكبها الإخوان فكرههم الشعب المصرى أو معظمه، ولم يعد يثق فيهم. أذكر منها أهم عشرة أخطاء أو نقاط على سبيل المثال لا الحصر:

1- تقريب أهل الثقة وإهمال أهل الخبرات والتجارب الكبيرة من غير الإسلاميين.

2- ضعف أو عدم الوفاء بالوعود والعهود العديدة التى قطعوها على أنفسهم.

3- الدخول فى صراع مع بعض أو معظم أهم مؤسسات الدولة.

4- تعميق الانقسام والاستقطاب السياسى والدينى فى المجتمع.

5- الإعلان الدستورى الفرعونى المعيب لتحصين القرارات الرئاسية.

6- الاستجابة المتأخرة أو غير المكتملة لمطالب الشعب.

7- الخطاب المشين إلى «بيريز» الذى وصفه بالصديق العزيز.

8- ضعف الرؤية والشفافية، وضعف مصارحة الشعب، الذى افتقد إلى المصارحة سنوات عديدة، وكان ينتظر طريقة جديدة للحكم، خصوصاً ممن زعموا الإسلامية.

9- مؤتمر نصرة سوريا المشين الذى أراد به الإخوان أن يجاهدوا فى سوريا كما جاهد بعض العرب فى أفغانستان، ولم يفهموا الدروس فى أفغانستان ولا فى المنطقة العربية.

10- إهمال الحوار الوطنى الحقيقى والتركيز على الحوار مع المحبين والمنتفعين فقط.

هذه مجموعة من أهم الأخطاء وليست كلها وإلى حديث آخر، عن رسالتى إلى الإخوان اليوم.

وأرجو أن يشاهد الشيخ واللجنة، بل واتحاد علماء المسلمين جميعاً الفيديو على اليوتيوب بتاريخ 12/3/2013 الذى نصحت فيه الإخوان من قناة دريم مع الإعلامية جيهان منصور بعد أن منعونى من قنواتهم، وحددت فيه السيناريوهات المتوقعة فى مصر والإخوان فى الحكم، فتهكموا ما تهكموا، وغرتهم الأمانى، وما استجابوا لنصائح الناصحين.

* نقلا عن "الوطن"