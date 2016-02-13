متاهة في أدغال ليبيا

تزدحم التحرّكات الدولية بصدد ليبيا، بما في ذلك احتمال التدخل العسكري ضد «داعش»، الذي كان مؤخراً موضع تداول شمل 23 بلداً التقى ممثلوها في روما. لكنْ في هذه الغضون، تستعرض اللوحة الليبية زخماً لم يفعل «داعش» وخطره سوى تأجيجه. فمن حضور المليشيات وتوزع القوى الإسلاموية، إلى قانون العزل السياسي ومفاعيله الارتدادية، انتهاء بالتدخلات الخارجية، ودائماً بالتضامن مع التركة القذافية السوداء، تتبدى المصاعب التي ينطوي عليها حال هذا البلد التعيس.

لكن ذلك كله لا يلغي أن الأساس الذي تنهض عليه المسألة الليبية إنما يكمن في ضعف النسيج الاجتماعي الذي زادته السنوات القذافية هلهلةً. فليبيا، كما هو معروف، كناية عن إقليم برقة وعاصمته بنغازي شرقاً، وطرابلس ومحيطها في الغرب، وإقليم فزان جنوباً. وقد قامت الدولة الليبية المستقلة، للمرة الأولى في التاريخ، عام 1951، ومنذ ولادتها، نشأت على قاعدة نظام فيدرالي وعلى مبدأ المثالثة. وحتى 1963 بقي البلد، في ظل الملك إدريس السنوسي عهدذاك، بعاصمتين: طرابلس وبنغازي.

بيد أن هذا التعيين العام والعريض لا ينوب عن الإضاءة على التناقضات «الصغرى» التي تجعل ليبيا دغلاً سوسيولوجياً. فقبل أسابيع أصدر طارق متري، الوزير اللبناني السابق والممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، كتاباً يروي تجربته هناك، بعنوان «مسالك وعرة- سنتان في ليبيا ومن أجلها» (عن دار الريّس للنشر). وفي هذا العمل الرائق، والذي تنمّ سطوره عن انهمام صاحبه بليبيا، ليس كموظف أممي بل كمعنيٍّ ضميرياً وأخلاقياً، نقع في المتون كما في الهوامش، على ما يمكن وصفه بألبوم التفسخ الأهلي الموسّع.

فقبيلة ورفلّه في الغرب، ومركز ثقلها مدينة بني وليد، ممالئة للقذافي وحكمه، وإن كان ضبّاط منها حاولوا الانقلاب عليه في 1993. لكن مدينة مصراتة إلى الشمال منها هي الأكثر جذرية في عدائها للعقيد الراحل. أما اصطفاف الطرفين على هذا النحو فليس بعيداً عن التاريخ السيئ لعلاقتهما والذي يرقى إلى 1920. فعامذاك هاجم رمضان السويحلي، أحد أبرز زعماء المقاومة ضد الإيطاليين، بني وليد حيث لقي مصرعه. وكانت المواجهة المذكورة تتويجاً لنزاع بين السويحلي وعبد النبي بلخير، زعيم قبيلة ورفلّه، سببه الصلح مع الطليان.

وقريباً من مصراتة هناك مدينة تاورغاء التي ارتكب بعض أبنائها المنخرطين في مليشيات القذافي جرائم بحق المصراتيين، فرد الأخيرون بإحراق تاورغاء وتهجير سكّانها.

ولئن سُلّم دائماً بأن الشرق ومدينة بنغازي أكثر المتضررين من حكم القذافي «الغربي»، وأكثر المهمّشين على يديه، فضلاً عن كونهم سنوسيي وملكيي الهوى، بقي أنّ وضع الجنوب يفوقه بؤساً كما يفوقه تعقيداً.

فالطوارق، ممن يُقدر عددهم بعشرين ألفاً، محرومون من الجنسية الليبية، وهم على صلة قرابة بطوارق مالي، ما يضاعف وهن الحدود الوطنية ويزيد هشاشتها، وخصوصاً أن كثيرين من الطوارق لا يزالون بدواً رحّل. وما يفاقم التعقيد أن القذافي سبق واستعان بطوارق ماليين ممن زجهم في حروبه الأفريقية، فأنعم عليهم بالجنسية وبمنافع لم يحظ بمثلها طوارق ليبيا. وأشد منهم درامية عشائر التبو، المتواصلون قرابياً مع التبو في التشاد، وهم أيضاً غير مجنّسين. لكنْ فيما يرفع التبو أعدادهم إلى نصف مليون، يخفضهم العرب إلى 20 ألفاً!

ويتضافر البؤس مع الموقع والتداخل الحدودي- السكاني لجعل الجنوب بؤرة خصبة للتهريب والسلاح وما يخالطهما من تشدد أصولي، خصوصاً وقد صبت حرب مالي الكثير من الزيت على تلك النار.

وهذه بضع زوايا من لوحة داكنة تضافر التاريخ والثقافة والاستبداد والنظام القرابي- الجهوي على جعلها هكذا. فمن أين يُبدأ، والحال هذه، بإصلاح ليبيا؟

نقلاً عن الاتحاد