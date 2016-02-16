حملوني على الأكتاف وزغردوا

أثناء الغزو الصدامي للكويت كنت في لندن وبقيت 12 شهراً لزوم علاج المرحومة زوجتي.

وحصلت لي بعض المواقف الطريفة منها أن الأستاذ الدكتور د.محمد غانم الرميحي أصدر جريدة تحت عنوان «صوت الكويت» بتاريخ 1/11/1990 أحد معارفه سأله: متى تظن ان الكويت ستتحرر؟ فأجابه الرميحي: إن شاء الله بعد مرور أسبوع على إنشاء جريدتي يحصل ذلك.

فأخذ السائل الأمر بالجد والتفاؤل، وأشاع بين الناس بعد اضافة اسبوع ان الكويت ستحرر بتاريخ 7/11 الناس كالغرقى يتشبثون بالقشة فأشاعوا الأمر بينهم ثم تساءلوا: من قائل ذلك؟ للتأكد من صدق النبوءة، فكان استنتاجهم «العجيري صاحب الفلك والتنجيم».

فأصروا على أن يسألوني عن الأمر، فكانت اجابتي: لم أتنبأ بذلك، إلا أنهم ألحوا علي أن تكون اجابتي بالايجاب حتى انني أنا نفسي صدقت النبوءة.

مر تاريخ 7/11 ولم تتحرر الكويت فلاموني كثيرا، فتخلصت منهم بالقول: أنا شاهدت في الفلك 117 فظننت انها تعني 7/11 ولكن ربما أنها تعني 17/1.

أبعدتهم عني كثيرا فصارت النبوءة 17/1 أي 17 يناير.

انصرف الناس عني بانتظار 17 يناير، فلما حان التاريخ لم تتحرر الكويت، فاختبأت عنهم، ولكن فرج الله حصل كما تنبأت النبوءة المزورة، ففي منتصف ليل 17 يناير 1991 أغارت الطائرات على بغداد بما يسمى «عاصفة الصحراء»، فخرجت اليهم وتحديتهم قائلا: «ألم أقل لكم إن تحرير الكويت سيقع في 17/1؟».

فرح الجميع، ولذلك حملوني على الاكتفاف وزغردوا.

وتجدر الإشارة الى أن جريدة «صوت الكويت» إصدار د.الرميحي في لندن، حوت الكثير من احداث فترة الاحتلال، أليست جديرة بأن توثق؟! من بين الاحداث مثلا: المعارضون الكويتيون المتواجدون في لندن أرسلوا برقية الى سكرتير الأمم المتحدة مفادها: «نحن لا نطمع بالحكم، الحكم لآل الصباح، ومهمتنا نحن فقط تقويم المعوج من أمور البلاد الإدارية».

* نقلا عن "الأنباء"