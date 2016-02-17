المدنية.. الوطنية.. العدالة والحرية

صباح السبت ألقى السيد رئيس الجمهورية خطاباً فى افتتاح عمل البرلمان المصرى. أجواء الافتتاح وما جرى فيه يستحق أن يروى ذات يوم، هؤلاء ممثلو الأمة المصرية بكل مكوناتها الاجتماعية والسياسية والإنسانية، أعضاء البرلمان واثقون من أنفسهم، سعداء بهذه اللحظة ومن حقنا جميعاً أن نسعد بها ونطمئن إليها، رغم قليل من المظاهر التى تبدت وتنتمى إلى الماضى.

فى كلمته أكد الرئيس على وطنية ومدنية وتحديث الدولة.. قال «إننا ماضون قدماً فى مشروع وطنى لبناء الدولة الحديثة».. ثم قال «هدفنا الأسمى وغايتنا الكبرى هى إعادة بناء الدولة المصرية دولة ديمقراطية مدنية حديثة»، وقبل أن ينهى خطابه أكد مجدداً على هذا المعنى.. «سنمضى قدماً فى مسيرتنا نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة قائمة على أسس الوطنية والعدالة والحرية..».

نحن بإزاء تصور متكامل، يحدد هوية الدولة «ديمقراطية، مدنية، حديثة»، وهذه الدولة قائمة على أسس ثلاثة وبالترتيب، طبقاً لنص الخطاب، الوطنية ثم العدالة فالحرية، فى تجاور تام، لا مفاضلة ولا مقايضة بين أى منها.

لا يستمد هذا التحديد والتدقيق أهمية من أن قائله هو رئيس الجمهورية فقط، بل من أنه قيل أمام أعضاء البرلمان مجتمعين، وهم ممثلو الأمة، فضلاً عن وجود الحكومة بكامل هيئتها، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبطريرك الكنيسة المصرية، وقيلت فى افتتاح البرلمان، أى أننا بإزاء وثيقة مقدمة من رئيس الدولة، وافق عليها أعضاء البرلمان، إذ نالت تصفيقاً حاداً، وبحضور كل الأطراف، هذه الوثيقة، وفى هذا المناخ، تصبح عقداً اجتماعياً ملزماً لكل أطراف الدولة والمجتمع.

واقع الحال أن قواعد الوطنية والعدالة والحرية، كانت هدفاً سعى إليه المصريون منذ مجىء محمد على إلى الحكم سنة 1805، وربما قبل ذلك مع محاولة على بك الكبير الاستقلال عن امبراطورية الخلافة والعودة إلى وطنية الدولة، وبلا شك كان كل جيل يقدم إنجازه فى هذا المجال، وحدثت تطورات وطفرات مذهلة فى بعض الفترات، كما وقعت انتكاسات، وذلك وارد فى مسيرة الشعوب وحركة التاريخ، لا يعرف التاريخ الخط الصاعد فقط، بل يعرف كذلك الارتداد والتراجع، لكن حركته النهائية يجب أن تكون إلى الأمام.

والغريب فى تاريخ مصر أن الانهيار قد يأتى فى لحظات الذروة، مثل لحظة الاحتلال البريطانى لمصر، قبلها مباشرة، كان المصريون أنجزوا الكثير فى بناء مشروعهم الوطنى المدنى والقائم على الحرية والساعى إلى العدالة، حيث وضعوا دستورهم الأول، وصار لديهم مجلس شورى، وقضوا على التمييز العنصرى الذى كان سائداً ضدهم لقرون، حيث كانت المناصب العليا محجوبة عنهم لصالح الأتراك والشراكسة، باختصار تم تمصير الدولة، وبدا أن المشروع الوطنى المصرى على وشك الاكتمال وأن مدنية الدولة تتحقق فعلياً، وأعقب ذلك الانهيار، حيث ضرب الجيش المصرى فى التل الكبير، وجرى احتلال مصر وحوكم عرابى ورفاقه من رموز الوطنية المصرية.

الأمر نفسه تكرر قبل خمس سنوات، وإن كان بطرق وأدوات أخرى، فى ثورة 25 يناير، أنجز المصريون الكثير والكثير، تم إسقاط مشروع التوريث، وإنهاء قاعدة أن عائد التنمية يعود على فئة محدودة جدا من الوطنيين، وفتح الطريق أمام تحقيق الحريات العامة و....، وكان أن شعر معظم المصريين أنهم أمسكوا بالقمر بين أيديهم، وإذا بهذا كله يسفر فى النهاية عن صعود جماعة إلى الحكم هى بالتاريخ والأيديولوجية معادية تماماً للدولة الوطنية ورافضة نهائياً للمدنية، ولا مكانة فيها للعدالة ولا للحرية، فى مشهد دال بأن الثورة المضادة قد نجحت وتسيدت، وأن التاريخ ينتكس تماماً إلى الخلف، إلى ما قبل محاولة على بك الكبير، وكأننا عدنا إلى نقطة الصفر، بل تحت الصفر؛ فكان أن انتفض الشعب مرة ثانية فى 30 يونيو دفاعاً عن هوية الدولة وقيمها ومبادئها.

وقد أسقطنا تلك الجماعة فى 30 يونيو، واكتملت خارطة الطريق، التى صيغت يوم 3 يوليو 2013 فى توافق وطنى مهم، لكن ليس معنى ذلك أننا أنجزنا المشروع الوطنى، فما زال أمامنا الكثير، ولعل أهمه أن تسود أفكار الحرية فى جنبات المجتمع وأن يتم تعديل القوانين والتشريعات به لتكون حامية للحريات وليست مقيدة لها، وأن تعمل على تحقيق العدالة بمفهومها الواسع، وأن تصون وطنية الدولة ؛ وكل هذا لن يكتمل بدون تنمية حقيقية.

فى مجال الحرية يجب القول إن الديمقراطية ليست سوى جانب من جوانب الحرية، وليست كل الحرية، الولايات المتحدة دولة ديمقراطية، لكنها حتى وقت قريب كانت تمارس تمييزاً عنصرياً ضد الأمريكيين السود، ونحن أمامنا طريق طويل وشاق فى مجال الحريات، يستحق أن نتضافر جميعاً لتحقيقه، ولا نكتفى فقط بنزاهة الانتخابات وانعقاد البرلمان، وتحديد مدة زمنية لرئيس الجمهورية، الحرية أعمق من ذلك وأوسع.

وها نحن بإزاء وثيقة أو عقد اجتماعى ملزم لنا جميعاً، الرئيس والمرؤوس، الحكومة والبرلمان، المؤسسات الرسمية والأهلية.

* نقلا عن "المصري اليوم"

