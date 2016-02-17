خبايا العلاج بالخارج

هل آن الآوان اليوم لإعادة فرز كل حالات العلاج بالخارج، لإعادة ثلاثة أرباعهم تقليصاً للإنفاق على هذا البند الذي كان معظمه مالا سياسيا، وزعه بعض المتنفذين من نواب مجلس الامة ووزراء ومسؤولين على بعض المواطنين.

كيسٌ من المال كان مفتوحاً لسنوات وسنوات.. لا رقابة عليه ولا متابعة.. كيسٌ يُدفع منه نفقات علاج سياحية أكثر منه حاجة طبية لسنوات طويلة، وإلا لماذا يزيد، وبقدرة قادر، عدد المرضى ومرافقيهم في العواصم الاوروبية خلال الصيف تحديدا.. مقابل شراء رضا وموقف هؤلاء المواطنين في خدمات قادمة يستعيدها منهم هذا النائب أو المسؤول.. مستقبلا.

أحد الاتصالات الذي تلقيته رداً على مقالي حول ضرورة محاسبة من توسّط للعلاج بالخارج قبل اتخاذ اي اجراء لعلاج هذه الظاهرة المخجلة.. أضاف إليّ معلومة لا أعرف مدى دقتها.. تفيد بأن هناك حالات كثيرة للعلاج بالخارج؛ تكون وسيلة لهروب بعض أصحاب الاحكام الصادرة بحقهم، وذلك بالتأكيد لا يكون إلا بتواطؤ بعض المسؤولين في مواقع مختلفة بعض في اللجنة الطبية المسؤولة.. وإذا ما صح هذا فتلك طامة تحتاج إلى الوقوف عندها طويلا والتحقيق في شأنها.

أما أغرب الحالات التي وردت عليّ هي وجود أم كبيرة بالسن في الخارج مع ابنتها منذ سنوات للعلاج على حساب الدولة.. رغم أن هناك تقارير طبية من البلد المرسلة إليه، تشير إلى أنها بحالة جيدة الآن وعليها فقط ان تستمر بتناول دواء متوافر بالكويت.. وهو العلاج نفسه الذي وصفه لها طبيبها المستشار بالكويت.. وهو ايضا مطلب بنات هذه السيدة نفسه بضرورة عودتها الى الكويت بعد انتهاء علاجها وتحسن حالتها.

الإصرار على استمرار بقاء هذه السيدة هناك حتى اليوم هو مثار قلق وتساؤل من قبل أسرتها بالكويت.. ويبدو أنه مرتبط بمشاكل عائلية لن أدخل في تفاصيلها تتعلق باستغلال عدم أهلية هذه السيدة على إدارة أموالها واستغلال استمرار بعدها عن الكويت (خاصة مع وجود حكم قضائي كويتي بضرورة فحص هذه السيدة للوقوف على مدى أهليتها لإدارة أموالها من عدمه) قبيل سفر هذه السيدة.

هذه الحالة تحتاج إلى الوقوف عندها والتحقق منها بشكل كامل؛ لأن هذا شكل من اشكال الهدر في العلاج بالخارج «إذا ما ثبت ذلك»، وذلك حتى لا يتم استغلال العلاج بالخارج لأمور آخرها الحالة الصحية للمريض.

هناك لجنة تخصصية تضم نخبة من الاطباء، تقرر حالات العلاج بالخارج، أعتقد أنها تتعرض لضغوط غير عادية لتمرير حالات لا تنطبق عليها شروط العلاج بالخارج، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله.

ليكن مطلب الترشيد في الانفاق على العلاج بالخارج فرصة لغربلة كل الحالات السابقة وقطع الاجازات السياحية لكثير من المرضى، ليحل محلهم من يستحق حقا أن يكون مكانهم، ولا يملك الواسطة.

* نقلا عن "القبس"