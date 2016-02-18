المسنون يقعون في الغرام أيضاً، لكنّ ذلك لا يبدو عليهم، وقد لا يبحثون عنه، لكنه يجدهم. وأكثر ما يدهش في الحب المتقدم السن دهشتك به، فأحياناً يكون صداقة تفاجئك نيران الحب المندلعة فيها. ولا أكتب هذا بمناسبة عيد الحب العالمي «فالنتاين» الأسبوع الماضي، بل بمناسبة حب العمر الطويل المقبل. و«إنه الحب، وليس العقل أقوى من الموت»، قال الأديب الألماني توماس مان. فالحب الذي يرتبط بالضعف والمرض في مقتبل العمر يصبح مع تقدمه علامة الصحة والقوة. والقلبُ المحبُ يسري لوحده في الدنيا. «هذا هو الحب»، قال عنه الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي: «تحلِّقُ في سماء سحرية تُزيلُ مئة حجاب كل لحظة. وتنطلق أولاً من سراح الحياة، وفي النهاية تخطو دون قدم».





و«لا تلقوا باللوم عن الحب على الجاذبية الأرضية»، قال ذلك «أنشتاين» مازحاً، وقال جاداً: «الحب أفضل مُعلم من الواجب». و«أن يحبك أحدٌ بعمق يمنحك القوة، وأن تحب أحداً بعمق يمنحك الشجاعة»، قال الفيلسوف الصيني «لاو تزو» في القرن الخامس قبل الميلاد. و«الحب هو أن يعطيك المحبُ قطعة من روحك، لم يخطر ببالك قطُّ ِأنك كنت قد فقدتها»، قال الشاعر الإيطالي «تركواتا آسو» في القرن السادس عشر ميلادي. فيما قال، الذي ارتبط باسمه التاريخ الميلادي، السيد المسيح مخاطباً أتباعه: «أحبُكم كما يحبني الربُّ». وما أجمل قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ».

ونحن لا نتوقف عن الحب لأننا هرمنا، بل نهرم لأننا توقفنا عن الحب. فالحب شديدٌ ومجهدٌ، ومثله الصحة والعافية، تأتيان خلافاً للتصورات السائدة بالشدّة والإجهاد. ومن يعرف الشدة كالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: «ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها». والإجهاد والشدة كلمة السر في الصحة واللياقة البدنية، حسب تجارب علمية بيّنت تعزيز النشاط البدني الشديد لعمل الدماغ، والمفاصل، وحتى تكوين «الجينات»، حسب تقرير في «نيويورك تايمز» ذكر منافع «سبع دقائق من تمارين مجهدة، تحفظ نبض قلبك عالياً، وتجعلك تتصبب عرقاً». والركض الشديد على جهاز التدويس 4 دقائق، ثلاث مرات في اليوم، خلال 10 أسابيع يرفع الحدّ الأقصى من امتصاص الجسم للأوكسجين، أو قوة الجَلَد 10%، وحسّن بشكل ملحوظ مستوى السكر في الدم والضغط الدموي. و«ثلاث دقائق من تمارين مجهدة متناوبة أسبوعياً تزيد القدرة على أكسدة عضلات الهيكل العظمي وتحسّن صحة الجهاز الدموي والأيضي» عنوان بحث في «مجلة النشر المفتوح» PLOS حول تأثير التمارين الرياضية الشديدة.

وحب العمر الطويل، الحب طويل العمر. شهدتُ ذلك في لقاء بسمو الأمير خالد الفيصل، في «قصر المعذر» بالرياض عام 1994. لوحاته المرسومة بالزيت أخرجتني عن موضوع المقابلة حول «جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم» التي يرأسها. فالرسم بالزيت ملتزٌ وصعب كالحب، ولوحة الأمير الفيصل استوحاها من قصيدة كتبها أبو فراس الحمداني، وهو في الأسر، وتغنيها أم كلثوم «أراكَ عصيّ الدمع شيمتك الصبر.. أما للهوى نهيٌ عليك ولا أمرُ». سألتُ الفيصل «يا صاحب السمو أسألك السؤال الذي وجهه صحفي لبيكاسو، هل لحظة الفن، أم الحب أجمل لديك»، فأجاب الفيصل قبل أن أكمل الجملة: «الحب». وكان الاتفاق أن يرى نص المقابلة قبل النشر، وعندما أرسلت له النص، وتأخرتْ موافقته، توقعتُ الرفض، وهيَّأتُ نصاً من دون الحب، وعشية إرساله جاءتني الموافقة على نص الحب. «نعم أنا مشتاقٌ، وعندي لوعةٌ، ولكن مثلي لا يُذاعُ له سرُّ".

*نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية