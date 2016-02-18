هرطقة سياسية

يتسابق المرشحون الجمهوريون فيما بينهم لإظهار قدراتهم وعزمهم على مواجهة أعداء وخصوم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بدءا من تدمير ما يسمى "الدولة الإسلامية" داعش، والتصدي للإرهاب بجميع أشكاله، إلى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، والتأييد غير المشروط لإسرائيل. طبعا لم يطرح أي منهم خيارات عملية حول كيفية التخلص من الاتفاق الدولي مع إيران، أو جدوى الإلغاء لأنه عندما يصل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير 2017 تكون إيران عندها قد استلمت جميع أموالها المجمدة بعد تنفيذها للشروط الأولية الواردة في الاتفاق مثل التخلص من معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب وتفكيك قسم كبير من أجهزة الطرد المركزي وغيرها.

أما كيفية تدمير داعش ومنع انهيارات إضافية في العراق وسوريا، فإنها أسئلة تبقى دون إجابات مفيدة من المرشحين الذين يميلون إلى التركيز على ضرورة استخدام المزيد من القوة العسكرية الجوية وتسليح المعارضة السورية، أو تزويد الأكراد في سوريا والعراق بالسلاح بشكل مباشر وليس عبر الحكومة العراقية. وفي هذا السياق، وبعد أن ساهم الرئيس السابق جورج بوش بنشاط انتخابي لصالح شقيقه جيب في ولاية ساوث كارولينا، عاد شبح غزو العراق والحرب التي لا يبدو أن لها أي نهاية قريبة في بلاد ما بين النهرين، ليهيمن على السجال الانتخابي، بما في ذلك أبشع نواحي الغزو، أي إعادة "الشرعية" إلى وسائل التعذيب التي استخدمت ضد السجناء في العراق أو في غوانتانامو أو أي سجن آخر في العالم أشرفت عليه وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي ايه) خلال العقد الماضي، وتحديدا أسلوب إيهام السجين بأنه يتعرض للإغراق.

يوم الأربعاء خرج المرشح المتشدد والمتقدم في مختلف استطلاعات الرأي، دونالد ترامب ليؤكد أن "التعذيب ينجح" دائما في إرغام السجين على الكشف عن أسراره وأسرار تنظيمه، وتعهد بأنه في حال انتخابه سوف يلجأ ليس فقط إلى إعادة استخدام أسلوب الإيحاء بإغراق السجين Waterboarding بل سوف يعيد استخدام أساليب تعذيب أسوأ وأقوى بكثير على الرغم من أنها محرمة دوليا. وحتى الآن نجح ترامب في الهيمنة على العملية الانتخابية، بما في ذلك صياغة السجال الانتخابي وفرض أولوياته على المرشحين الآخرين، بما في ذلك مواقفه المهينة والعنصرية ضد المهاجرين والمكسيكيين والمسلمين، والتي لم تعد وسائل الإعلام تتعامل معها كما يجب أي مواقف غير مقبولة وعلى من ينادي بها أن يتعرض للمساءلة، أو يجب تحديه حول ما إذا كانت مواقفه تنسجم مع دستور البلاد (مثلا منع دخول المسلمين لأميركا مخالف للدستور الذي ينبذ التمييز الديني)، أو كيف يمكن لترامب أن يحقق ادعاءاته بالاستيلاء على نفط العراق أو سوريا، مع ما يعنيه ذلك من تحديات ضخمة قانونية وسياسية ولوجيستية. ونادرا ما كان ترامب يضطر إلى شرح وإيضاح طروحاته الغريبة أمام الإعلام والرأي العام.

ومؤخرا رفع ترامب من سخونة تحدياته وإهاناته لآل بوش في عملية وقائية، وذلك عندما اتهم منافسه جيب بالاختباء وراء شقيقه الرئيس السابق جورج بوش ووالدته بربارة التي تخطت سنتها التسعين حين طلب منهما حض ناخبي ساوث كارولينا على التصويت له. ترامب قال إن الرئيس بوش عندما قرر غزو العراق كان يعلم مسبقا بأنه لا يوجد لدى العراقيين أسلحة دمار شامل. وواصل ترامب طريقه على التصعيد ضد عائلة بوش، محملا جورج الابن عمليا مسؤولية هجمات سبتمبر الإرهابية، لأنها حدثت في عهده. ما فعله ترامب الجمهوري في الأيام الأخيرة – مهاجمة رئيس جمهوري سابق بمثل هذه الشراسة- هو هرطقة سياسية واضحة. ولكن السمة الأساسية لترامب في هذا الموسم الانتخابي الغريب هي ممارسة الهرطقة وتفكيك المسلمات الانتخابية الواحدة تلو الأخرى، ودون أن يدفع ثمنا باهظا لتحدياته، بل العكس تماما، كلما كانت تحديات ترامب نافرة وممجومة، ازداد تعلق القاعدة الجمهورية به، خاصة تلك الشريحة من الناخبين البيض الناقمين على المؤسسة التقليدية الحاكمة في واشنطن.

التأييد الشعبي لترامب المحافظ واليميني، وكذلك التأييد الحماسي للمرشح الديمقراطي برنارد ساندرز يكشف الفجوات الكبيرة في تركيبة الحزبين في واشنطن، وعجز الطبقة السياسية بحزبيها على معالجة مخاوف وقلق الناخبين الأميركيين والتي تتراوح بين انعدام اليقين الاقتصادي وتقلص الوظائف أو رحيلها إلى دول خارجية بسبب العمالة الرخيصة، وانحسار نفوذ الولايات المتحدة في العالم، وعجزها عن تحدي سياسات استفزازية مثل تلك التي يعتمدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا أو ضد الثوار السوريين، إضافة إلى مخاوف الأميركيين من هجمات إرهابية مثل تلك التي حدثت في باريس وسان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا، وهي المخاوف التي تدفعهم للتصويت لصالح مرشح "قوي" مثل ترامب على الرغم من انعدام خبرته السياسية، وإلمامه الضعيف والمحرج بتفاصيل وتعقيدات التحديات الاستراتيجية والسياسية التي تواجه البلاد.