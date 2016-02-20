عمر الذي غيَّر مسار التاريخ

قال رسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم): «اللهم أع.زَّ الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك؛ بأبي جهل، أو بعمر بن الخطاب»، فجعل الله دعوة رسوله لعمر بن الخطاب، فنشر بفتوحاته الإسلام وهدم به قلاع الكفر والطغيان. وقد قال (عليه السلام)، يصف خلفاءه الراشدين: أبو بكر وعمر مني كعيني في رأسي، وعثمان بن عفان مني كلساني في فمي، وعلي بن أبي طالب مني كروحي في جسدي، فطوبى لمن ذكرهم رسولنا، وهنيئاً لهم الجنة.

لم يدع الرسول ربه إلا لسبب هو يعرفه، فهو يعرف بواطن الرجال ومعادنهم، فهدى الله له عمر بن الخطاب، رجل الدولة الزاهد الحازم العادل، فتحول ذلك الرجل المعتد بنفسه القوي الشكيمة الرافض للدعوة المحمدية، إلى رجل زاهد ورع شرس في دفاعه عن رسوله ودينه.

تجلّت عبقرية عمر في إدارته للدولة العربية الإسلامية التي ازدادت رقعتها وامتدت شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً، وتحوّلت المدينة المنورة في عهده، الذي دام اثني عشر عاماً من عاصمة لجزء من الجزيرة العربي، إلى أكبر عاصمة في ذاك العصر، فقد عرف بمن يستعين من صحابة الرسول لما عنده من حدس ودراية برجاله الذين قادوا معاركه، ولشدة مراسه وقوة شخصيته وعدله لم يحاب. أحداً من أقربائه ولا من قادته، فكان يزيح من لم يسر على خطى سياسته أو من غلبت عليه مظاهر البذخ في ولايته.

إنه أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي، الملقب بالفاروق، إنه ثاني الخلفاء الراشدين، ومن كبار صحابة رسولنا، وأحد أشهر القادة في التاريخ الإسلامي، وأكثرهم تأثيراً ونفوذاً، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن علماء الصحابة وزهّادهم.

تجلّت عبقرية عمر بن الخطاب العسكرية في حملاته المنظمة المتعددة التي وجهها لإخضاع الفرس الذين فاقوا المسلمين قوة، فتمكن من فتح كامل إمبراطوريتهم خلال أقل من سنتين، كما تجلّت قدرته وحنكته السياسية والإدارية في سيطرته على تماسك ووحدة دولته التي كانت تتسع يوماً بعد يوم، ويزداد سكانها وتتنوع لغاتها وأعراقها، ولهذا فقد اعتبر عمر بن الخطاب أحد أبرز عباقرة السياسة عبر التاريخ، فاحتل المرتبة الثانية والخمسين حسب المنظور الغربي ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ البشرية.

وقد سأله يوماً الرسول (صلى الله عليه وسلم): «جديد قميصك أم غسيل؟»، قال: بل غسيل. قال: البس جديداً، وعش حميداً، ومت شهيداً ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة»، فمات شهيداً على يد أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله، فرحم الله عمر، فما أحوجنا اليوم إلى من يسير على خطاه ويتأسّى بمناقبه وزهده وعدله.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية