مصيبة معظم مجتمعاتنا انها تقليدية في كل شيء. لا تقبل التغيير او التطوير، وقد يصل بها الامر الى الخوف من التغيير كله. وهذا دائما ما يكون صفة الكسلان. لان التغيير يعني العمل والحركة وبذل مجهود اكبر لتغيير الوضع الحالي الى الافضل في الشكل او المضمون.

عندما اعلن تشكيل الحكومة الاماراتية الجديدة، اثار ذلك عند بعضنا الاعجاب، فيما اثار عند آخرين الاستهزاء والتندر. اما الآخرون فاعتبروا ذلك مبالغة لا داعي لها.

ولان بعض المصطلحات او التسميات الجديدة التي دخلت بالتشكيلة الاماراتية الوزارية الاخيرة هي الاولى من نوعها، وخارج الاطار الذي تعودنا عليه (وزير تربية وصحة وداخلية وخارجية واقتصاد ومالية و...)، فقد كانت مثار لغط.

ولاننا مجتمعات تعودنا ان نتقبل ما ورثناه منذ عشرات السنين، فقد تجمدت عندنا روح الابتكار والتغيير نحو الافضل، ولم نعد قادرين على تفهم هذه التغييرات واهميتها في الفترة التي نعيشها اليوم. رغم ان المتغيرات تتطلب منا وبشكل مستعجل وجاد تقبلها والبدء بها.

يتخيل البعض ان وزير السعادة تكون مهمته سرد النكت لاضحاك الناس ليل نهار، وهذا لا يكون الا عند من لا يجد في نفسه الرغبة او القدرة على فهم ضرورة تحويل حاجات الناس من مهم الى أهم فأهم، فالمواطن اينما كان يحتاج ان يكون سعيدا.

السعادة ليست نكتا او ضحكا فقط، السعادة ان اكون مرتاحا وسعيدا في البلد الذي تعيش فيه. ان اجد الناس متحابين مترابطين، جو العمل مريح وجو الشارع مريح. السعادة ألا اخاف من المستقبل، وألا اغفو على قلق واصحو على يأس.

هذا هو مفهوم السعادة التي اسمح لنفسي ان استنتجه من وزارة السعادة المقصودة.

عندما يعين اربعة وزراء للاهتمام بامور الاقتصاد، كل له اختصاصاته ومسؤولياته، وعندما يعين ثلاثة وزراء للاهتمام بأمور التعليم، فهذا هو مصدر سعادتي لاني لن اشكو من مستوى تعليم ابنائي او مصير الخريجين، ولن احمل همّ عملهم بعد التخرج.

السعادة ان اطمئن الى ان بلادي تفكر وتعنى بمستقبلي، وتخطط له في ظل المتغيرات المختلفة التي تحيط بي، من تنمية المجتمع ووقايته، الى سياسة التوطين الى تطوير البنية التحتية التي اعيش عليها، الى البيئة والتغير المناخي، والاهم ان هناك وزارة كاملة تعنى بشؤون المستقبل.

اما وزارة التسامح، فهي التي اضعها انا شخصيا على قائمة افضل الوزارات المستحدثة عند اشقائنا بدولة الامارات، لانها تحكي هما نعيشه كل يوم، فغياب التسامح هو ما تسبب بكل انواع الفوضى والامراض التي تعانيها مجتمعاتنا اليوم، وبعودته سيعود الامن والاستقرار.. والسعادة.

*نقلا عن "القبس" الكويتية