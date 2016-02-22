أحزان صحفية

أظن أن وفاة الأستاذ هيكل مناسبة جيدة كى نقف ونتأمل حال الصحافة والإعلام فى مصرنا العظيمة، ذلك أن صورة الصحافة والصحفى، حين تأسست الصحافة العربية، لم تكن إيجابية فى نظر كثير من المصريين، صحيح أنه كانت هناك نماذج مضيئة باستمرار، لكن هذه النماذج استمدت وهجها من تصورات أخرى عنها فى المجتمع، عبدالله النديم حمل لقب «أدباتى» ولم ينل لقب الصحفى، رغم أنه أسس الكثير من المطبوعات ولعب دوراً نبيلاً أثناء ثورة عرابى، قبل النديم كان هناك رفاعة الطهطاوى، لكنه لم يكن صحفياً محترفاً، كان مسئولاً فى عدة مواقع بالدولة، وكاتباً ومفكراً لذا فإن صورة الصحفى لم يطرأ عليها تحسن فى نظر المجتمع ولا فى نظر الدولة.

قضية رئيس تحرير «المؤيد» ومؤسسها الشيخ على يوسف، إبان زواجه من السيدة صفية السادات -سنة 1904- تكشف ذلك، إذ حكمت المحكمة الشرعية بتفريقة عن زوجته بناءً على طلب والدها السيد عبدالخالق السادات، ومن يتابع تفاصيل القضية يجد فيها على لسان الادعاء فى حق الصحافة والصحفيين إيحاءات وكلمات تنم عن الاستهانة والتحقير و...، أما ما ورد بحق الصحفيين على لسان الشهود فهو يفوق الخيال، دعك الآن مما جاء فى منطوق الحكم فهو قاطع فى إدانة الصحافة تماماً، إدانة إنسانية وأخلاقية باعتبارها «مهنة النميمة» وحرفة الوقيعة بين البشر، عبارات مطولة من هذا المستوى فى الإدانة الأخلاقية والازدراء الاجتماعى للصحافة.. وخطورة هذه القضية أنها كانت موضع اهتمام ومتابعة دقيقة من المجتمع كله ومن الرأى العام، انتقلت من أروقة المحكمة إلى خطب الأئمة فى المساجد والمواعظ اليومية، وشغلت المنتديات العامة.

كان على يوسف صحفياً كبيراً ومقرباً من السلطان عبدالحميد فى إسطنبول، ومقرباً أكثر وأكثر من الخديوى عباس حلمى، وخسارته للقضية أدت إلى انصراف الأضواء عنه، وكان أن اعتزل الصحافة فى نهاية الأمر، وخسرت الصحافة كثيراً بسبب هذه القضية، وخسر الصحفيون، رغم أن الهجوم عليه والعداء له ولمهنته، بدأ من صفحات الصحف المنافسة أو الكارهة له؛ وكان منافسوه كثيرين وكارهوه أو الغيورون منه أكثر وأكثر.

لكن هذه المهنة ما لبث أن ارتفعت وسمت اجتماعياً وسياسياً، بفضل صحفيين كبار ورموز للمهنة أضافوا إليها، وجعلوا منها -بحق- سلطة رابعة، فبعد ثورة 1919 وبمجرد تشكيل البرلمان المصرى، وجدنا صحفيين أعضاء به، وينالون ثقة الرأى العام، ويشغل بعض الصحفيين عضوية مجلس الشيوخ، بل إن أحد الصحفيين وهو د. محمد حسين هيكل صار رئيساً لمجلس الشيوخ، ثم تم تشكيل مجمع للغة العربية، ولم تكن عضويته تخلو من صحفى على الأقل، حتى سنوات قليلة مضت، كان آخر من دخله من الصحفيين محمد زكى عبدالقادر ومصطفى أمين؛ لا ننسى أن المجمع تأسس بمرسوم ملكى، أصدره الملك فؤاد.. ثم ظهر محمد التابعى وأساطيره، يعتمد عليه النحاس باشا -رئيس الوزراء- فى كثير من الأمور، وهو منافس لحسنين باشا رئيس الديوان، ثم يصبح أحد الصحفيين وزيراً فى عهد الملك فاروق، ثم تتواصل المسيرة، ويتحقق ذلك بفضل جهود رموز كبار أضافوا للمهنة تعباً وعرقاً، فضلاً عن الجلد والكفاح والتضحية التى وصلت إلى حد السجن والاعتقال لفترة ما، وهنا يرد فى الذهن أسماء مثل فكرى أباظة ومحمد التابعى والأخوين أمين وإحسان عبدالقدوس وبالتأكيد الأستاذ هيكل، الذى وصل إلى أنه صار -فعلياً- المستشار السياسى للرئيس عبدالناصر، وتولى وزارة الإعلام فى نهاية عهد عبدالناصر، فضلاً عن أنه شغل فى نفس الفترة موقع وزير الخارجية بالإنابة، وكل هذا تحقق له بجهده ومهنيته وموهبته، وعلى غير ما هو سائد فإن هيكل لم يكن صديقاً لعبدالناصر لحظة صعود نجم ناصر، كان أصدقاء ناصر هم حلمى سلام فى «المصور»، وحسين فهمى فى «الأخبار»، وإحسان عبدالقدوس فى «روزاليوسف»، أما علاقة عبدالناصر وهيكل فقد نشأت وتكونت بعد 1952، بفعل تميزه المهنى؛ وبعد عبدالناصر ظل لمدة أربع سنوات هو الأقرب إلى الرئيس السادات، ثم اختلف مع السادات، صحفى صادَق رئيس جمهورية ودخل فى صراع مع رئيس جمهورية، وهذا يعنى أنه وضع مهنته فى مكانة متميزة اتفاقاً أو اختلافاً.

تجعلنا وفاة هيكل نتذكر ذلك كله، ونتأمل حال الصحافة والإعلام ونحزن، إذ تعيش الصحافة المصرية، فضلاً عن وسائل الإعلام الأخرى، أزمة تهدد مصداقيتها كثيراً، واتسم بعض العاملين بها بانعدام التدقيق وافتقاد القدرة على فرز الصادق من الكاذب، والمعلومة من الشائعة، فالخبر ينشر بلا مصدر وبلا أى توثيق أو تدقيق، فى أمور وقضايا لا تحتمل ذلك، ومهنة لا يجوز فيها عدم التدقيق؛ مما يأخذ من صورة الصحافة والإعلام أمام الرأى العام فى مصر وفى عدد من البلدان العربية، ليس ذلك فقط، بل وأمام صناع القرار كذلك.

تأمل واقعة طالب كلية الصيدلة فى جامعة الأزهر، طالب صغير السن، زعم أنه الفائز الأول فى مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى العالم، وأن المسابقة جرت فى ماليزيا، وليس جديداً أن نجد طالباً يزعم تفوقه حتى لو كان راسباً، ويدعى أنه الأول على مدرسته ودفعته وقد لا يكون نال درجة النجاح، يحدث هذا دائماً تحت الضغط النفسى الذى يعيشه الطالب، أو لإثبات الذات وتحقيق مكانة بين المحيطين به، لكن الطالب عبدالرحيم راضى، صاحب ادعاء الفوز فى مسابقة القرآن الكريم، وجد إقبالاً من الفضائيات وتنافساً من الصحف على لقائه، وصار نجم النجوم، كل هذا ولم يسأل أحد من زملائنا عن مصدر خبر الفوز ولا عن قيمة الجائزة، ولا من منحها، فضلاً عن معنى هذه المسابقة، ومن شارك فيها ومن قام بالتحكيم و... و...!! ثم كان أن اكتشفت جامعة الأزهر الأمر بالمصادفة، حين طُلب من الطالب بعض الأوراق، وأعلنت الجامعة الأمر، فانقلب عليه الذين امتدحوه، وراحوا يهيلون عليه التراب، ولم يفكر أحد فى أن يعترف بالخطأ المهنى الشديد ولا بما وقع فيه الجميع من تجاوز، وحيث إنه لا اعتراف بالخطأ، فلا اعتذار ولا رغبة فى التصحيح ولا ممارسة النقد الذاتى، ومن ثم الوقوع فى المزيد من الخطأ، ويصير هذا الخطأ قاعدة وعادة، وانصرف الجميع إلى التنكيل بذلك الكاذب المدعى، ولم ينتبه أحد إلى أننا بإزاء شاب صغير بلا خبرة، وأنه من الواجب الرفق به ويكفيه أن أحيل إلى مجلس تأديب فى الجامعة، ولعل تصريح أحد أقارب هذا الطالب كان لافتاً، إذ لام الصحف والفضائيات التى نشرت الكذبة وروجت لها.. وأعرب عن أنهم كأقارب ما عادوا يدركون شيئاً، هل فاز بجائزة، هل كذب فعلاً..؟! الأمور صارت متساوية لديهم، ولم يعد أحد قادراً على استيعاب ما جرى وما يجرى.

توقفت أمام هذه الواقعة تحديداً، ليس لأنها جرت الأسبوع الماضى فقط، ولكن لأن بطلها إنسان بسيط للغاية، ليس قائداً ولا زعيماً سياسياً يقتضى الحصول منه على المعلومة إلى جهد وموهبة خارقة، ولا يحتاج الأمر معه إلى استصدار قانون بحق الحصول على المعلومة، هو كذلك لا تقف خلفه مؤسسات ولا أجهزة إخفاء، تتعمد التضليل وتغييب المعلومة، هو فقط كان يحتاج من لا يجلس أمامه بانبهار يفقده حاسة السؤال والبحث.

والأهم من ذلك، حتى لو لم يكن كاذباً، هل تفوق مصرى فى حفظ القرآن الكريم على آخرين من بلدان آسيا، غير العربية، يعد إنجازاً كبيراً أو شيئاً غريباً على مصر والمصريين، أو حتى حدثاً يقتضى التوقف أمامه بهذا الانبهار.. إن القرآن الكريم لم ينزل فى مصر، لكن فن التجويد وكذلك التلاوة وحفظ كتاب الله عادة -وإن شئنا الدقة فضيلة- مصرية ليست جديدة علينا، الجديد أنه صار بيننا من صار يدعيها كذباً، ولم تكتشف صحافتنا ولا انتبه إعلامنا إلى ذلك.

هذه الواقعة تبدو بسيطة وطريفة فى جانب منها، لكنها بلا مخاطر وآثار كبيرة، المضار الأول هو ذلك الطالب نفسه، ولكنها ليست بسيطة فى دلالاتها الصحفية والإعلامية.. كان يكفى حوار مكثف ومعمق مع هذا الطالب ليتبين أنه مُدّعٍ وكاذب. فى مهنة الصحافة يمر علينا باستمرار أدعياء كثر فى مختلف السياقات والأشكال.. وإذا كنا فشلنا مهنياً فى أمر بسيط وأمام شخص بسيط على هذا النحو، فماذا نفعل فى أمور أكثر تعقيداً وصعوبة ومع شخصيات وقضايا من نوع آخر؟!

* نقلا عن "الوطن"