الأكراد قد يجلبون الحرب العالمية لسوريا

هي سوريا فقط من استطاعت أن تعري كل المنظمات الدولية المتشدقة بحقوق الإنسان.. ففي حين كانت تجوع مضايا، سهرت العفو الدولية والهيومن رايتس ووتش في تلك الأيام على كتابة تقرير عن مملكة البحرين،1221 كلمة تعادي أمن البحرين، و300 كلمة توضح معاناة أهلنا في مضايا، سوريا، نعم هكذا هم يلعبون على وتر الإنسانية.

ولأننا لسنا منهم بل عشنا بينهم، قررنا أن نوضح الصورة وما يحدث من توتر سياسي في الحدود الشمالية لسوريا دون اللعب على وتر العواطف ودغدغة الإنسانية.

الأكراد ورقة روسية

يتناول العالم هذه الأيام الحرب السورية وتداعياتها على المنطقة، والتوترات بين روسيا وتركيا بسببها، وكيف أن هذا الصراع يهدد الانتقال بالمنطقة إلى مرحلة أخطر مما نحن عليه.

وفي بحثنا عن جذور التوترات التاريخية بين روسيا وتركيا، وصلنا إلى نتيجة أن هذه التوترات قد تتفاقم وتنذر بحرب مهلكة على أعتاب البلدين.

ويستغل الأتراك والروس العنصر الكردي للضغط والتدخل في سوريا.

فقبل أسبوع من الآن افتتحت موسكو ممثلية لأكراد سوريا، ولكن القانون الروسي لا يسمح بفتح ممثلية دبلوماسية للأكراد في روسيا، حيث إن سفارات سوريا والعراق وتركيا معنية بحماية مصالح الأكراد الذين يعيشون في هذه البلدان.

لا جديد في فتح موسكو الممثلية للأكراد، فهي بذلك أعلنت عن إعادة فتح ملف قد أغلقته سابقاً. ففي الثمانينيات والتسعينيات وكجزء من الحرب الباردة دعمت موسكو حزب "العمال الكردستاني" لضرب الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي.

وبعد دخول السوفييت لشمال إيران في عام 1941، تم إنشاء الجمهورية الكردية الشعبية (جمهورية مهاباد)، وفي صفقة مع الشاه تؤمّن الإمدادات النفطية للسوفييت، تخلى ستالين عن الأكراد في 1942 ودخلت القوات الإيرانية بعدها وقضت على الدولة.

وبعدها قامت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بدعم الأكراد مجدداً، رداً على دعم الأتراك للحراك والعنف في الشيشان.

وإلى يومنا هذا أصبح أكراد سوريا وتركيا ورقة بيد من يجيد اللعبة العالمية وهم أنفسهم الأكراد قد يكونون سببا في انطلاق الحرب العالمية الثالثة. لست أنا أول من يصفها كذلك، بل قال ذلك الكاتب البريطاني الكبير لروجر بويز في صحيفة تايمز البريطانية موخراً "إن الحرب العالمية الثالثة" قد تبدأ بدون سابق إنذار، مع دخول دولة تلو الأخرى لحماية حلفائها، وأن شمال سوريا دخل في هذه المرحلة".

الناتو مع من؟

لنتصور في حال سقوط ممر أعزاز في شمال سوريا على أيدي الأكراد، فمن المتوقع أنهم وخلال ساعات بعدها سيعلنون عن إنشاء دولة معادية على الحدود التركية، ومن أجل منع حدوث ذلك، فإن الأتراك قد يرسلون جنوداً للقتال، والسؤال هنا هل سيقوم جنود الناتو بخوض معركة مع الأكراد حليف روسيا لمساندة تركيا؟

وماذا إذا كانت تلك مجرد مقامرة بوتين التي تتمثل بجر تركيا إلى عملية عسكرية ضد أكراد سوريا، ثم تتخلى روسيا عن الأكراد كما فعلت سابقاً باتفاق أن يصبح الجندي التركي يحمي الحدود الشمالية لسوريا؟ مما يعني دفع تركيا إلى الانضمام إلى الحليف الروسي الذي يدعم الأسد.

وقد نجح الدب الروسي بإقناع القارة العجوز أن العدو هو الذيل (داعش) وليس الرأس (نظام بشار الأسد).

*الرئيس الاقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الاوسط