شيء لا يصدق حتى في الأحلام

أن يقال إن قناة العربية تلمع صورة حسن نصر الله، فهذا يكون من عجائب الدنيا، نصر الله وجماعته ما انفكوا ينعتون القناة بأبشع النعوت، أقلها وصفها بـ"العبرية".

العربية التي تخوض الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله من القاعدة أولا ثم إلى داعش وصولا إلى إرهاب ميليشيات حزب الله والميليشيات العراقية والأفغانية بحق أطفال ونساء سوريا تصبح الآن في موقع الترويج لحسن نصر الله؟ هذا غير مقبول، وأصلا لا يستحق الرد عليه.

لكن الموجة العارمة التي اجتاحت مواقع التواصل تحمل المرء على الخوض في هذه المعمعة. وكل ما أخشاه أن يكون جمهور ولاية الفقيه هو الذي قادنا إلى ردة الفعل هذه، وساقنا دون أن ندري إلى شتم أنفسنا وجلد ذاتنا. وما أخشاه أنه نجح.

لست هنا في صدد تفنيد الوثائقي الذي قد يكون جديدا في مفهومه لم يعتد عليه الجمهور لكنني هنا في صدد الدفاع عن العربية. نعم ولا خجل في ذلك.

قناة العربية كانت على الدوام مدافعة عن حقوق العرب أينما كانوا بكل طوائفهم. ولن تكون غير ذلك مهما كانت الظروف. من الإجحاف وضعها في هذه الخانة ونسيان كل هذا التاريخ من النضال، ونسيان كل القتلى والجرحى الذين سقطوا لهذه المحطة في بقاع العالم.

على أي حال هناك قاعدة في الحياة قاعدة ذهبية.. "إذا هاجمك الجميع فاعرف أنك على حق".

الحقيقة مهما غابت عن أذهان البعض ستظهر جلية. هكذا يقول التاريخ. لكن مشكلتنا أن ذاكرتنا ضعيفة.