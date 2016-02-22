لبنان.. لحظة الحقيقة

دقت لحظة الحقيقة في لبنان، وأعلنت المملكة العربية السعودية تجميد مساعداتها للبنان، وأكدت الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ثم كل دول مجلس التعاون الخليجي، وقوفها مع السعودية.

بالمقابل، تتابع قادة التيارات والقوى السياسية اللبنانية إلى تفهم الموقف السعودي والخليجي، من وليد جنبلاط إلى سمير جعجع، ومن مروان حمادة إلى نهاد المشنوق وغيرهم، بل إن بعضهم استغرب من تأخر القرار السعودي والخليجي.

لبنان الدولة مختطفةٌ من قبل «حزب الله» التابع لإيران، و«حزب الله» يشارك بكل قوّاته ومسلحيه وميليشياته في قتل الشعب السوري، وقائده «نصر الله» لا يترك موقفاً إلا وتهجّم فيه على السعودية، ليس فيما يخص الداخل اللبناني وصراعات القوى داخله بل حتى في الموضوع السوري، وأعجب من هذا أنه يتدخل حتى في الملف البحريني وفي الملف اليمني، بالتدريب والتجنيد وتهريب المتفجرات.

لقد ثبت لدى السعودية ودول الخليج بالمعلومات مشاركة «حزب الله» في تدريب إرهابيين سعوديين وكويتيين وبحرينيين ضد بلدانهم، ومشاركته في زرع خلايا الإرهاب والتجسس في هذه الدول، وباختصار، لقد تضخم دور «حزب الله» التخريبي في الدول العربية، وطالت عملياته وإرهابه السعودية واليمن والبحرين والكويت بل حتى مصر لم تسلم من خلاياه وإرهابييه.

السعودية اليوم وحلفاؤها من دول الخليج والدول العربية والإسلامية تعيد صياغة سياساتها تجاه المنطقة والعالم، وهي في هذا الإطار تركز على المصالح والنتائج السياسية، ولم تعد معنية بمجاملات غير مفيدة أو غير مثمرة، وقد أصبح على الفرقاء اللبنانيين أن يتلمسوا مواقع أقدامهم، وأن يكون قادة التيارات والأحزاب والقوى اللبنانية في مواجهة مصالح أتباعهم ومواطنيهم.

تاريخ السعودية طويل في دعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وهي باعتراف اللبنانيين أنفسهم لم تقصر يوماً في دعمها ومساعداتها ومساندتها، ورعاية السعودية الكاملة لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية كان محطةً مهمةً، والمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار لبنان بعد حرب «حزب الله» الحمقاء في 2006 محطة أخرى، والمحطات من قبل ومن بعد كثيرة في هذا السياق، ولكن السياسات تتغير، ومن غير المفهوم أن يطالب البعض السعودية أن تستمر في دعم لبنان فيما لبنان الرسمي يتخذ مواقف سياسية معلنة معادية للسعودية، وحسن نصر الله لا يفتأ يهاجم السعودية كعميل صغير ينفذ الأجندة الإيرانية، وحلفاؤه في لبنان يساندونه.

بعد القرار السعودي الحازم ثار جدل مستحق بين النخب السياسية في لبنان، لقد أصبح كل قائد سياسيٍ مسؤولاً عن خيارات تاريخية له وللتيار الذي يقوده، وهذا الجدل لن يلبث أن ينتقل من النخب للقواعد الشعبية، وفيما لو استمر الوضع على ما هو عليه اليوم فستكون النتائج كارثيةً في لبنان، وستتغير قواعد اللعبة هناك وستهتز زعامات وستضعف بعض القوى ويظهر غيرها ويقوى.

لقد أصبحت صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنية مهددةً، وأصبح «نصر الله» الحاكم بأمره في لبنان، وللمقارنة فقد أعادت السعودية بناء بيروت بعد الحرب الأهلية، وأصبح «السوليدير» في وسط بيروت وكأنه «الشانزليزيه» في باريس، وفي الوقت الذي كانت السعودية تبني بيروت كان الدعم الإيراني منصباً على الاستحواذ على الضاحية الجنوبية، وإن بتخريبها مرةً بعد مرةٍ، أثناء الحرب الأهلية للسيطرة عليها وإخراج حركة «أمل»، ومرةً بالمغامرة الشعاراتية مع إسرائيل في 2006، وانظروا اليوم لجمال بيروت وخراب الضاحية لمعرفة طبيعة الدعم السعودي والخليجي وطبيعة الدعم الإيراني.

لن ترتدي لبنان شادور إيران فلا هو من طبيعتها ولا طبيعة شعبها، ولا يمكن لفسيفساء الشعب اللبناني الدينية والطائفية أن تخضع لشعارات إيران العقائدية الإيديولوجية، الشعب اللبناني مثقف ومتنوع، ويعشق العمل والنجاح والتجارة، وهذه الطبيعة تمنعه منطقياً من أن يصبح مؤدلجاً أو عقائدياً كما يريد له «حزب الله» أن يكون.

لقد كان دأب المساعدات السعودية والخليجية مساعدة ودعم الاقتصاد اللبناني حتى يبقى متماسكاً، وتجميد مليارات الدولارات من المساعدات سيكون لها تأثير كبير على طبيعة الحياة في لبنان، والمستهدف من هذا كله هو القوى السياسية المعادية للسعودية ولدول الخليج وللدول العربية وليس الشعب اللبناني.

أخيراً، تستطيع إيران كما هو دأبها دعم ميليشيات عقائدية إرهابية، ولكنها لا تستطيع تحمل أعباء بناء دولة ودعم حكومة وتوفير حاجيات شعب، وسيكون على الشعوب أن تعبر بصراحة عن نفسها، وعن رفضها لمشروع الهيمنة وبسط النفوذ الإيراني، وأن تنحاز لعمقها في الدول والشعوب العربية.

*نقلاً عن "الاتحاد"