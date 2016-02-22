هيكل.. "الجورنالجي"!

كتب مرة الصحافي المصري المعروف أحمد بهاء الدين أن السر الأكبر في حياة الزعيم المصري جمال عبد الناصر هي علاقته بثلاثة أشخاص من معاونيه المقربين: عبدالحكيم عامر الذي سلمه قيادة الجيش في مرحلة من أخطر مراحل الصراع مع إسرائيل مع أنه يعرف نقاط ضعفه، وأنور السادات الذي رشحه لخلافته في أيام حياته الأخيرة ولم يكن يوماً يثق في كفاءته، ومحمد حسنين هيكل الصحافي الذي تحول إلى حافظ أسراره الأقرب إليه من كل رفقائه وأعوانه.

ورغم ما يؤكده مؤرخو الحقبة الناصرية وأصدقاء عبدالناصر نفسه من تضخيم هيكل لدوره الشخصي في تلك المرحلة، فإنه مما لا شك فيه أنه كان من أقرب الناس للزعيم الراحل، وقد كان له تأثير وحضور لا ينكران في أمور ثلاثة:

أولًا: طبيعة التوجه الإيديولوجي: فمع أن هيكل لم يكن قبل ثورة 1952 معروفاً بأفكاره القومية العروبية، بل إن ميوله الملكية كانت واضحة وعلاقته بالدوائر البريطانية تحوم حولها الشكوك، إلا أنه ساهم من بعد في صياغة طبيعة المشروع الفكري والسياسي لعبدالناصر بعد حرب قناة السويس 1956 التي تحول إثرها إلى الشعار القومي وطموح قيادة الأمة العربية. قيل إن هيكل هو الذي حرر كتاب عبدالناصر «فلسفة الثورة» الذي ضمنه مشروعه الإيديولوجي، وكان في الغالب محرر خطبه الرئيسية بما فيها خطاب الاستقالة بعد هزيمة 1967 التي أطلق عليها عبارة «النكسة»، كما أن هيكل هو الذي كرس أطروحة الأمن القومي الاستراتيجي لمصر، أي حاجتها الحيوية إلى عمقها العربي في مقابل النزعة الوطنية المصرية التي وجهت الحركات الثورية الأولى التي عرفتها البلاد.

ثانياً: كان هيكل من القنوات الأساسية التي احتفظ بها عبدالناصر مع الدوائر الغربية في أوج الحرب الباردة، فكان للرجل إطلالته على مراكز القرار بالولايات المتحدة وأوروبا من خلال المؤسسات والشخصيات الإعلامية الكبرى التي كان على علاقة وثيقة بها، وقد أصبحت له من بعد بعض الصداقات مع زعامات سياسية غربية تعرف عليها من خلال عمله المعني ومرافقته لعبدالناصر.

ثالثاً: كان هيكل الناطق الرسمي الحقيقي باسم عبدالناصر من خلال موقعه الإعلامي مشرفاً على مؤسسة «الأهرام»، وقد اضطلع بمسؤولية صياغة التعبيرات والشعارات السائدة في تلك المرحلة، وكانت زاويته «بصراحة» المنبر الأساسي لدعاية النظام والتعبير عن توجهاته ومواقفه.

وبعد عبدالناصر حاول هيكل أداء نفس الدور مع خليفته أنور السادات الذي كان قريباً منه في بداية حكمه، قبل أن تتم القطيعة بينهما بعد حرب أكتوبر 1973، وقد كتب شهادته على هذه المرحلة في كتابه «خريف الغضب» الصادر بعد اغتيال السادات، وهو كتاب قاسٍ يقدم سيرة ذاتية مثيرة للرئيس القتيل.

بعد خروجه من دائرة القرار تحول هيكل إلى مزيج غريب من المؤرخ الموثق للمرحلة الناصرية من خلال سلسلته الطويلة حول الصراع العربي- الإسرائيلي، والسياسي الملتزم الذي بدأ يطرح مواقفه بحذر في بداية عهد مبارك قبل أن يتحول إلى صف المعارضة في سنوات حكمه الأخيرة، مغيراً أسلوب إطلالته الإعلامية من المقالة الصحافية إلى الحديث التلفزيوني على شاشة القنوات الفضائية.

ظل السلاح الرئيسي الذي يستخدمه هيكل هو ذاكرته الصحفية ووثائقه التي جمعها لسنوات طويلة أيام اقترابه من مركز القرار، وعلى رغم تغير ظروف وموازين المنطقة في العقود الخمسة الأخيرة، لم يبدل الرجل مواقفه التقليدية التي تحمل بصمات المرحلة الناصرية. وقد عرف عن الصحافي الراحل ميوله الإيرانية منذ قيام الثورة الخمينية التي كتب عنها كتابه الشهير «مدافع آيات الله» وظل داعماً لـ«حزب الله» اللبناني وباقي التنظيمات المدعومة إيرانياً من منظور ما اعتبره «حلفاً للمقاومة»، ومن ثم موقفه الداعم لنظام بشار الأسد في سوريا، كما عرف عنه موقفه المناوئ لمحور الاعتدال العربي في الخليج والملكيات العربية الأخرى، وقد شكل كتابه «حرب الخليج: أوهام القوة والنصر» الذي صدر بعد حرب تحرير الكويت 1991 مظهراً بارزاً لهذا الموقف الانفعالي غير الموضوعي الصادر عن أحكام مسبقة لم يستطع التخلص منها.

كان هيكل مولعاً بالإثارة والمفاجآت الغريبة والمعلومات غير المنتشرة، وقد كلفه هذا الشغف أحياناً بعض الشطط، ومن ذلك انفراده بنفي مسؤولية تنظيم «القاعدة» عن تفجيرات 11 سبتمبر 2001 واتهامه مجموعات صربية بتدبير هذا الحدث الجلل الذي هز أميركا والعالم، كما أن بعض المؤرخين المختصين الذين تتبعوا شهاداته على الأحداث نبهوا إلى الكثير من الاختلالات الناتجة عن مواقفه الأيديولوجية ومصادراته القيمية الموجهة، وهكذا لم يستطع الجورنالجي -وهي التسمية التي كان يحبها- أن يتخلص في عمله الصحافي والتاريخي من وهْم صانع القرار الذي كانه فعلاً في الحقبة الناصرية.

* نقلا عن "الاتحاد"