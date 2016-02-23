شغب جاسم الصقر ومحمد الخرافي

المرحوم ملا محمد صالح عبدالعزيز العجيري من مواليد 1888 وتوفي سنة 1979 افتتح مدرسة سماها تربية الأطفال افتتحها سنة 1920 وأغلقها 1930 وكان للمرحوم حمد الصقر فضل في فتح المدرسة.

وكان من بين الطلاب الطفلان جاسم الصقر ومحمد الخرافي في سنة 1926 شاغبا في المدرسة فحبسهما العجيري في مخزن المدرسة تأديبا لهما ولما انتهى الدوام وفتح لهما باب المخزن فوجئ بأنهما عثرا على علبة الحلويات الخاصة بمكافأة الطلاب وأتيا عليها كلها وكانت من النوع الذي نسميه «بيرميت» وهي كلمة محرفة من الإنجليزية (ببرمنت) بقيت أنا صالح العجيري عشرات السنوات أطالب الخرافي والصقر باسترداد حلويات والدي، وأخيرا وبعد مماطلة دامت عقودا كثيرة دفعا الدين ليس كالمعتاد وإنما باحتفال مهيب في سنة 2003 وكتبا على العلبة (فك الفك) رحم الله شخوص هذه الرواية وبالنعيم المقيم.

*نقلا عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.