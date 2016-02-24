عندما تتحدث المدن بلغة نسائها

نسوية المدن ليست بالجديدة، فالنساء لا يختلفن حالاً عن المدن التي يسكنَّها، فبعض تلك المدن تتسع ساحاتها المسقوفة بمساحات النقد، وتضيق بها آفاق الرؤى، ومدن أخرى تقاسمها متعة الوجود وتهتف بآمالها ملء سمائها الرحبة.

تمايز الإنسان عن البيئة لا يلغي التصاقه بها، وتفاعله معها وتأثره بها. وبالرغم من ذلك، غفلت الكثيرات ولوقت طويل عن مسألة استشعار ما يسكنهن من دفء وبرودة تلك المدن ومدى مواءمتها معنوياً لدعم قضاياهن الوجودية، واختزلن قواهن بعبثية في إطار "الجندرية"، التي لم ولن تغادر أجسادهن ولو بعد آلاف السنين.

تجارب الحياة ومنعطفاتها كفيلة بتجديد اليقين في أن تنمية وبناء الأوطان من الداخل مكفول بعطاءات المرأة وقدراتها على تدارك الخلل الاجتماعي والاقتصادي ساعة حدوثه، وتقويمه بما يتناسب مع قدراتها الجسدية والفكرية.

لعبة اللوم التي شغلتنا ولوقت طويل لن تنتصر لقضايا المرأة، ولن تطرح حلولاً فورية على مائدة عشرات الأسر التي تعولهن نساء، ولن تفتح المجال لتوجيه الأخريات للتصالح مع ذواتهن ومجتمعاتهن. المرأة عندما تشكو بأسها، تتحدث وبكل صدق عن ذاتها المهملة وعن تقصيرها في تربية أجيال استطاعت التنكر والتنصل منها بزهيد الدنيا.

لوم الآخر مريح أحياناً، لكن لا يتعدى كونه وهماً لتضميد جراحنا السطحية، فالمرأة عندما تعتد بذاتها وتنتصر لأنوثتها تزهو بها الدنيا وتترجم أفعالها بمرونة أكبر وقدرة على تفسير الواقع الجريح ومداواته، إن لزم الأمر.

فعلى العكس، محطات تمكين المرأة في العالم لم تخضع لقوانين الغرب وحرياتها المزعومة، وإنما بقدرتها على وقف هذيان الداخل وتحرير العقل من التبعية والانقياد اللامنطقي. كثيرات هن من تحررن من وهم "الجندرية"، وتداركن العمر بتقويم الذات وتمكين القدرات، ولعلنا نستحضر أوائلنا الكثر هنا.

مآثر نساء الخليج الأُول كانت ولا تزال تضيء ساحات مدننا، فما توصلت له المرأة تجاوز عصر الأمنيات، فالمرأة اليوم قادرة على تجسيد طموحاتها بشكل طبيعي، ليسجل سوق العمل الخليجي التحاق 47% إماراتية، 51% قطرية، 44% كويتية و16% سعودية، في حين شكلت ثرواتهن الخاصة 30% من حجم الثروات الخاصة في المنطقة، والتي تزيد عن 300 مليار دولار، فكيف سيكون الحال لو استُثمرت؟.

شركة ماكنزي للأبحاث، تحدثت هي الأخرى عن قدرة المرأة على كسر القوالب النمطية، فوجودها على رأس العمل كفيل بتحسين بيئة العمل بشكل كبير، يضمن صحة واستقرار المؤسسة لوقت أطول. وطمأنتنا أيضاً في تقريرها الحديث أن مشاركة المرأة بشكل فاعل في سوق العمل سيسهم بضخ 28 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، وربما حل مشاكله المعقدة.

وكان أخيراً لإشادة القيادة واحتفائها بإنجازات المرأة الخليجية اليوم بمنتدى المرأة العالمي في دبي، بادرة منمقة تهيئنا لبداية طريق طويل محفوف بالأمل والترقب. فالمرحلة المقبلة ستتطلب منا مزيداً من الجهد لتأصيل سنابل النجاح، لأن توثيق المرحلة الحالية هو بأهمية مراجعة التجارب السابقة.

ما حققته المرأة اليوم من تنمية ورفعة يجعلنا ندرك أن حصد المراكز الأولى كفيل بتأصيل مبدأ الريادة؛ ليس من المهم أن نصل للقمة فرادا بل أن نجعلها محطة وصول لأخريات يشبهننا ونقطة إلتقاء لتشكيل فكر نسوي جديد، حينها فقط سيكون من الطبيعي جداً تصدرنا للرقم "واحد" دوماً.

*إكرام اليعقوب، كاتبة سعودية