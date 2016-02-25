الانتخابات الأمريكية: المسرحية مستمرة!

الانتصار القوي الذي حققه المرشح الجمهوري لمنصب الرئاسة دونالد ترامب في الانتخابات الحزبية لولاية نيفادا، عزز من فرصه ليصبح "المرشح المحتمل" أو ربما "المرشح الحتمي" للحزب الجمهوري مع حلول مساء الثلاثاء المقبل، حيث ستجري انتخابات ما يسمى "الثلاثاء العظيم" في 11 ولاية من بينها أهمها وأكبرها: ولاية تكساس، إضافة إلى جورجيا وفيرجينيا الغنيتين بعدد المندوبين. هذا الانتصار قرّب قيادات الحزب ومموليه في واشنطن إلى "شبه حالة رعب" لأن خيارات التخلص من ترامب تتضاءل بعد كل انتصار يحققه، كما أن السباق يمكن أن يحسم في منتصف مارس حين تكون قد صوتت معظم الولايات الكبيرة باستثناء كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا.

وما يقلق قادة الحزب الجمهوري هو أن ترامب قد حقق انتصاراته في 3 مناطق جغرافية، في الشمال والجنوب والغرب، وجذب إلى حملته الناخبين المستقلين في نيوهامبشر، والإنجيليين المحافظين في ساوث كارولينا، والناخبين الميسورين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى. وفور فوزه في نيفادا، تطرق ترامب إلى الشرائح الاجتماعية التي صوتت له بطريقة ظريفة ومهينة في آن حين قال "ربحنا أصوات الإنجيليين، وربحنا الشباب، وربحنا المسنين، وربحنا في أوساط ذوي التعليم العالي، وربحنا في أوساط ذوي التعليم السيئ، وأنا أحب ذوي التعليم السيئ، وهم الناس الأذكى والأكثر ولاءا". وكما فعل في الولايات الأخرى، كانت نسبة فوز ترامب متفوقة جدا على المرشحين الذين احتلوا المرتبتين الثانية والثالثة بعده.

وما إن أعلن جيب بوش عن انسحابه من السباق، حتى تحول السيناتور الشاب ماركو روبيو الذي يخدم أول ولاية له في مجلس الشيوخ إلى المرشح المفضل لما يسمى المؤسسة التقليدية للحزب الجمهوري، حيث حصل حتى الآن على دعم أكبر عدد من زملائه أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى الزعماء المحليين للحزب، ولكن هذه الدورة الانتخابية التي دمرت معظم المسلمات والتقاليد الانتخابية، يبدو أنها جردت مثل هذا الدعم "التقليدي" من أهميته، لأن أداء روبيو لم يتحسن حتى في ولاية ساوث كارولينا بعد حصوله على تأييد السيناتور تيم سكوت، وحاكمة الولاية نيكي هايلي.

ويشعر قادة الحزب وغيرهم من معارضي ترامب بالإحباط، لأن المرشحين السيناتور روبيو، والسيناتور تيد كروز اللذين يحتلان المرتبة الثانية أو الثالثة، بدلا من أن يطلقا سهامهما ضد ترامب لجرحه وإضعافه، يواصلان حرب الاستنزاف بينهما، لضمان احتلال المنصب الثاني، قبل التفرغ لمهاجمة ترامب وتقويض حملته. المشكلة هي أنه كلما استمرت حرب الاستنزاف بينهما، استفاد منها ترامب. هذا المشهد الانتخابي الجمهوري يبين عمليا الآن أن السباق هو بين ثلاثة مرشحين، بعد انسحاب بوش، وبعد تخلف المرشحين جون كايسي حاكم ولاية أوهايو، والجراح المتقاعد بين كارسون.

وفي أعقاب انتخابات ساوث كارولينا صعّد كل من ترامب وروبيو من حدة هجماتهما ضد السيناتور كروز، مكررين وصفه "بالكذاب" أو "المضلل"، وهي التهمة التي يبدو أنها التصقت بكروز، الذي تبين ردود فعله عليها أنها أحرجته ووضعته في موقع دفاعي. وكان كروز قد اضطر إلى طرد المتحدث باسم حملته، بعد أن تبين أنه استخدم وسائل الاتصال الاجتماعي ليروج لرواية كاذبة حول المرشح روبيو.

ويحاول بعض قادة الحزب الجمهوري ومن بينهم المرشح السابق لمنصب الرئاسة مت رومني، إحراج ترامب من خلال مطالبته بالكشف عن سجلاته الضرائبية، حيث يعتقد رومني أنها يمكن أن تتضمن "قنابل" محرجة، مثل عدم دفع ترامب لضرائب كبيرة، أو يمكن أن يتبين أنه ليس ثريا كما يدعي، أو لا يقدم التبرعات الخيرية التي يدعي أنه يقدمها. وحتى الآن تفادى ترامب الكشف عن ضرائبه بحجة أن محاميه يعدون لهذا الأمر، ولكنه ليس من المتوقع أن يفعل أي شيء من هذا القبيل قبل انتخابات الثلاثاء العظيم.

وفي السباق الديمقراطي، لا تزال المواجهة بين هيلاري كلينتون والسيناتور بيرنارد ساندرز تتمحور حول كسب أصوات الأقليات، وتحديدا الأميركيين من أصل إفريقي، وهذه هي الشريحة التي من المتوقع أن تحسم سباق ولاية ساوث كارولينا لصالح كلينتون يوم السبت. وتأمل كلينتون أن يساهم فوزها في نيفادا واحتمال فوزها في ساوث كارولينا بإعطائها زخما قويا لكي تفوز بمعظم ولايات "الثلاثاء العظيم" لتوجيه ضربة قاضية لساندرز قبل منتصف الشهر المقبل. ولكن ساندرز، الذي يواصل جمع التبرعات المالية المتواضعة من قاعدة كبيرة من المواطنين العاديين، سوف يكون قادرا على البقاء في السباق لوقت أطول. ويأمل أنصار ساندرز والمناوئون لآل كلينتون أن تكشف التحقيقات باستخدام كلينتون لجهاز خاص بها وخارج الرقابة الحكومية للتحكم برسائلها الإلكترونية عن انتهاكات للقانون يمكن أن تقوض حملتها. وفي الأسبوعين الماضيين، وجدت كلينتون نفسها في مواجهة مشكلة يمكن أن تتحول إلى أزمة، وذلك حين سؤالها عما إذا كانت توافق على الكشف عن مضمون الخطب التي ألقتها تلبية لدعوات من مصارف كبيرة في وول ستريت أو أمام المسؤولين الكبار في الشركات العملاقة. في البداية قالت كلينتون إنها ستنظر بالأمر، ولكنها تراجعت مؤخرا وقالت إنها يمكن أن تكشف عن مضمون هذه الخطب إذا وافق جميع المرشحين الآخرين، وليس فقط ساندرز على أن يفعلوا ذلك أيضا. من جهته أسرع ساندرز للقول إنه لم يلق أي خطاب أمام مثل هذه الجماهير، وإنه لا يمانع في الكشف عن كل خطبه. وساهم موقف كلينتون هذا في تأكيد مخاوف وشكوك معارضيها، والتي تتمحور حول انعدام صدقيتها.